Cidades

CAMPO GRANDE

Polícia identifica cinco homens envolvidos em linchamento no bairro Danúbio Azul

O crime aconteceu em fevereiro desse ano

Tamires Santana

Tamires Santana

27/08/2025 - 10h30
Uma investigação minuciosa da Polícia Civil identificou cinco homens, sendo um deles menor de 18 anos, pelo linchamento e morte de Jader Alves Correa, 40 anos, conhecido como “Nego Jader”, ocorrido no dia 8 de fevereiro desse ano, no bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande.

Naquele dia, conforme a polícia, câmeras de segurança mostraram que a vítima estava sob efeito de drogas, quando se envolveu em uma briga com outro homem que passava pela rua e estava bêbado. Nesse momento, o filho do homem que estava bêbado interveio, quando a briga começou de fato.

Ao se depararem com a situação, vizinhos que conheciam pai e filho começaram a perseguir Jader, que estava sozinho e começou a correr pela rua, mas caiu, e começou a ser atingido por diversos golpes violentos de pelo menos cinco pessoas.

Além disso, ao ser alcançado, passou a receber pauladas, chutes, socos e garrafadas, e em certo momento, um dos agressores golpeou Jader na cabeça com o uso de um palete, o que o deixou desacordado. Conforme a investigação, uma faca foi encontrada em uma lixeira próxima ao corpo, e foi usada para perfurar Jader no tórax.

Durante a investigação, 19 pessoas foram ouvidas por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – (DHPP), entre elas, os suspeitos, o que propiciou a identificação dos responsáveis.

Foram identificadas quatro pessoas, com idades de 41, 24, 23 e 20 anos, além de um jovem menor de 18 anos. A investigação identificou quem atingiu Jader com a faca, quem jogou o palete contra ele e aqueles desferiram as pauladas e garrafadas.

Em depoimento, os maiores de idade alegaram terem agido em legítima defesa, argumentando que, ao se envolver na confusão, Jader estava portando duas facas. Entretanto, o argumento não foi aceito pela polícia, e os quatro indivíduos  foram indiciados como autores de homicídio qualificado por meio que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel.

Já o menor de 18 anos, teve cópia do inquérito encaminhada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude - (DEAIJI), para a adoção dos procedimentos aplicáveis ao caso.

RELEMBRE O CASO

Na época do crime, o Correio do Estado noticiou a morte de Jader Alves Correa, também conhecido como 'Nego Jader', vítima de um linchamento praticado por pelo menos seis pessoas, que o agrediram até a morte. As cenas de violência foram registradas por uma câmera de segurança instalada próxima ao local do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, comunicado pelo policial plantonista Felipe Madeira, tudo aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Veja o vídeo:

Após um desentendimento, uma forte gritaria e correria aconteceu nas ruas do bairro. Alguns instantes depois da confusão, um grande grupo de pessoas foi embora do local e deixou o corpo de Jader, já sem vida, próximo ao meio fio.

risco constante

Três morrem na 2ª tragédia em rodovias de MS em menos de 24 horas

Caminhão com combustíveis explodiu após colisão na manhã desta quarta-feira na BR-267, entre Nova Alvorada do Sul e Batagussu

27/08/2025 09h50

Carreta que transportava combustíveis saiu da pista, tombou e explodiu após ser atingida por carreta que transportava milho

Carreta que transportava combustíveis saiu da pista, tombou e explodiu após ser atingida por carreta que transportava milho (Jornal da Nova)

Três pessoas morreram e três sofreram ferimentos em um grave acidente na manhã desta quarta-feira (27) na BR-267, na altura do quilômetro 178, entre as cidades de Bataguassu e Nova Alvorada do Sul, na região sudeste de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações do site Jornal da Nova, de Nova Andradina, a colisão envolveu duas carretas, uma Fiorino e uma Tracker. De acordo com informações preliminares, a Tracker seguia sentido Campo Grande quando tentou ultrapassar uma carreta carregada com combustíveis. 

No sentido contrário, transitava uma carregada com milho. No momento da ultrapassagem, o motorista da carreta com grãos desviou do carro de passeio, mas ao retornar à pista acabou batendo na carreta que transportava combustível. Em seguida, a Fiorino, que trafegava logo atrás da carreta de milho, também foi atingida. 

Com o impacto, as duas carretas tombaram e os veículos pegaram fogo, dificultando o socorro das vítimas. As chamas consumiram parte das carretas e dos veículos menores. A informação inicial é de que três pessoas, todas ocupantes dos veículos de carga, ficaram carbonizadas, conforme o site de Nova Andradina. 

Um casal e uma criança que estavam na Tracker conseguiram ser retirados antes que o fogo se alastrasse. O homem sofreu uma fratura no braço, a mulher ficou com escoriações e a criança não teve ferimentos graves. 

Todos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul, que atuaram em conjunto no combate às chamas e no resgate das vítimas. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência, o que provocou longas filas de veículos. 

Ainda conforme informações de sites de Nova Andradina, somente carros de passeio conseguem seguir viagem no local. 

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que ocorreram mortes no local, mas não precisou o número de vítimas nem repassoou detalhes sobre a dinâmica do acidente. E, conforma a PRF, a rodovia seguia completamente interditada até por volta das 10:40 horas. 

SEGUNDO CASO

Este foi o segundo acidente grave em rodovias federais de Mato Grosso do Sul em menos de 24 horas. No fim da manhã desta terça-feira (26), dois caminhoneiros morreram em um acidente na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. 

A rodovia ficou interditada durante mais de seis horas e somente carros de passeio e caminhões de pequeno porte conseguiam passar por um desvio. Por conta da colisão, que envolveu ainda um terceiro caminhão, formou-se um congestionamento de cerca de 20 quilômetros. 
(Fotos dos sites Jornal da Nova e Nova News)

(Matéria editada às 10:45 para acréscimo de informações)

CONTA DE LUZ

Prefeitura economizou R$ 4,4 milhões com energia solar

Administração instalou usinas fotovoltaicas em 100 escolas de Campo Grande, que vão ser capazes de gerar energia para todas as instituições educacionais da Capital

27/08/2025 09h30

Implantação da energia solar possibilitou a instalação de ares-condicionados em escolas municipais de Campo Grande este ano

Implantação da energia solar possibilitou a instalação de ares-condicionados em escolas municipais de Campo Grande este ano Gerson Oliveira

Em um ano e meio, Campo Grande conseguiu economizar cerca de R$ 4,4 milhões em energia elétrica com a instalação de equipamentos de energia solar em 100 escolas municipais. Com esses parques de energia fotovoltaica, a prefeitura espera gerar potência suficiente para atender todas as 205 instituições de ensino da Capital.

De acordo com o chefe da divisão administrativa da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Assis Brasil Castro Decknis, de janeiro de 2024 até julho deste ano, o custo da energia foi de R$ 11,5 milhões.

Como as instalações dos parques de energia fotovoltaica, a prefeitura conseguiu reduzir em 38,2% a conta de energia elétrica neste período, mesmo antes de todas as instalações serem concluídas.

“Além da geração de energia limpa, houve uma grande economia aos cofres públicos, isso porque ainda tivemos oito unidades vandalizadas e tivemos que refazer a obra, então neste recorte a rede não estava 100%. Agora que terminamos de implantar, esperamos chegar a um consumo de 80% no ano, e com capacidade de chegar a 90% de economia nos próximos anos, avalia Assis.

Das 100 escolas com energia fotovoltaica, em 11 foram instaladas usinas que podem atender outras instituições. O maior parque está na Escola Municipal Celina Martins Jallad, localizada no Residencial Oiti, região norte de Campo Grande, onde estão 670 módulos de energia solar, que são capazes de atender até 15 outras instituições de ensino.

Outra instituição que também é uma grande usina de energia fotovoltaica é a Escola Municipal Professor José de Souza, no Bairro Oliveira II, onde há 594 módulos, com capacidade para atender mais de 10 outras localidades.

A instalação desses parques de energia solar nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) foi feita por meio da adesão a uma ata de registros de preços feita pelo Consórcio Público da Região Nordeste, do Espírito Santo.

Com isso, a Semed fechou contrato de R$ 34.966.189,39 com a empresa Nexsolar para instalação de equipamentos de energia em dezembro de 2023, e as instalações começaram em janeiro de 2024, sendo concluídas em agosto deste ano.

“Em seis anos, acreditamos que pagamos todo o investimento que fizemos para a instalação das placas solares e esse dinheiro da economia poderá ser utilizado para melhoria em outros setores das escolas, como ajudar a pagar a troca de mobiliário, que foi feita”, avalia Assis.

A justificativa da Prefeitura de Campo Grande para o investimento de R$ 34,9 milhões em equipamentos de energia solar é de que ao longo de 25 anos os cofres públicos vão economizar R$ 439 milhões com a redução das contas de energia nas 205 escolas da Reme.

“Mais de 90 unidades já contam com a tecnologia, o que garante economia no consumo de energia e permite novos investimentos em melhorias estruturais”, informa a Semed, em nota.

AR-CONDICIONADO

A instalação do parque de energia solar era o primeiro passo para outra promessa da Semed ser realizada, a instalação de ares-condicionados em todas as escolas de Campo Grande. De acordo com a Pasta, até agora, mais de 30 escolas municipais já contam com os aparelhos instalados em algumas salas. A prioridade vem sendo as salas modulares.

“Além disso, 32 escolas com rede elétrica adequada receberam aparelhos de ar-condicionado, levando mais conforto para alunos e professores”, diz a Semed.

Segundo o superintendente de Infraestrutura Escolar da Semed, Luan Leandro Moura, a equipe do setor tem visitado as escolas municipais para verificar quais têm a rede elétrica apta para receber aparelhos de ar-condicionado.

“Nossa intenção é passar por todas as escolas o mais breve possível, para identificar aquelas que têm rede elétrica apta ou não para receber o ar-condicionado, e as que tiverem a gente encaminha para a instalação. Essas 32 são as que estavam aptas a receber”, explica Moura.

Conforme o superintendente, no caso das outras escolas, que têm algum tipo de problema com a rede elétrica, foram feitas algumas orientações para que elas também entrem no programa.

“Naquelas que não estão com a rede 100%, encaminhados um documento com orientações para que elas pudessem entender quais eram as necessidades para que o ar-condicionado funcione e, se for coisa pequena a ser adaptada ou ajustada, fazer essa mudança para que a gente consiga continuar avançando com as instalações”, declara Moura.

“As demais escolas que tem uma rede elétrica mais debilitada, eu, junto do secretário, estamos fazendo um estudo para buscarmos um meio de a gente fazer a adequação geral da rede elétrica das escolas, tornando-as aptas para receber o aparelho de ar-condicionado. Como é um serviço com custo alto, ele demanda um planejamento e uma execução mais cuidadosa, consequentemente demora um pouco mais”, completa o superintendente.

Para esses casos, ainda de acordo com Luan Leandro Moura, ainda não há prazo para que a situação seja resolvida e os ares-condicionados instalados.

AR FRESCO

Um dos casos em que a rede elétrica estava apta a receber tanto o parque solar quanto os ares-condicionados foi o da Escola Municipal José Mauro Messias da Silva – Poeta das Moreninhas. Lá, segundo o diretor da instituição, Daniel Avalos Aguero, cerca de 600 alunos, de 1,6 mil, estão em salas com ar-condicionado.

Conforme o diretor, a instalação dos aparelhos foi feita em 10 salas modulares, neste mês, mas há previsão para ser expandida para todas as salas de aulas da escola.

“Tem sido excelente, sentimos que os alunos têm menos irritabilidade, mais concentração, mais interesse nas aulas e os professores têm mais qualidade de vida também, alguns tem problema de pressão”, conta o diretor. Antes da instalação dos ares, as salas modulares viviam a base de ventiladores para afastar o calor.

*SAIBA

A instalação de energia solar e aparelhos de ar-condicionado nas escolas de Campo Grande e as demais compras fazem parte de um pacote de investimentos de quase R$ 200 milhões no setor de educação, lançado em 2023.

