Polícia identifica homem preso por tentativa de estupro no bairro Rita Vieira

Entony Victor Xavier Martins tem 24 anos e será condenado por tentativa de estupro - Reprodução

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Polícia Civil divulgou a imagem do homem preso por tentar estuprar uma corredora no bairro Rita Vieira em Campo Grande na última quinta-feira (1).

Ele foi identificado como Entony Victor Xavier Martins e tem 24 anos de idade.

De acordo com a Polícia, a intenção é que outras possíveis vítimas identifiquem o suspeito e registrem denúncia em uma delegacia.

A vítima, de 42 anos, é escrivã da Polícia Civil e realizava sua atividade física pela avenida Rita Vieira de Andrade quando foi surpreendida pelo agressor.

Segundo o boletim de ocorrência, inicialmente, ela acreditou se tratar de um roubo e tentou entregar o celular, mas o homem deixou claro que não queria o aparelho, e sim que ela o acompanhasse até uma área de mata próxima.

Sob ameaça de uma faca de cozinha, o suspeito tentou arrastá-la em direção a um terreno baldio. A ação foi interrompida por um policial militar do Batalhão de Choque que estava de folga e passava pelo local com familiares, retornando de um culto religioso.

O agente, identificado como soldado Guedes, percebeu a movimentação suspeita, parou o veículo e tentou abordar o homem, que ao ser confrontado largou a faca e tentou fugir para uma área de mata. Ele foi alcançado e contido com o apoio de populares que transitavam pela região.

Após ser detido, Entony confessou que saiu de casa com a intenção de “arrumar uma mulher para ter relação sexual”, mesmo tendo deixado a esposa grávida e um filho na residência e que tinha plena consciência de que estava cometendo um crime ao abordar a mulher.

“Ele falou que tinha consciência do que estava fazendo, que a esposa estava em casa, grávida, e que saiu com a intenção de arrumar uma mulher para manter relação sexual. A alternativa que ele encontrou foi tentar cometer essa violência contra uma mulher que fazia atividade física”, destacou o subcomandante do Batalhão de Choque, Cleyton da Silva Santos em coletiva.

Com o suspeito, foram apreendidos um gel lubrificante, usado para relações sexuais, e uma motocicleta Honda Fan utilizada na tentativa de fuga.

Conforme o Batalhão de Choque, o homem não utilizava roupa íntima, não apresentava sinais de embriaguez ou uso de drogas e se mostrava consciente e orientado no momento da prisão.

Neste sábado (3), o suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. Ele vai responder por tentativa de estupro.

A Polícia Civil orienta que mulheres que reconheçam o suspeito procurem a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para registrar ocorrência.



*Colaborou Alicia Miyashiro