Adriane assina liberação de R$ 100 milhões para asfaltar 19 bairros de Campo Grande

Um pacotão de R$ 100 milhões em repasses da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul será assinado nesta quinta-feira (30) pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) para pavimentação e drenagem. O valor garante 33,9 quilômetros de asfalto novo em 19 bairros da Capital.
A assinatura do contrato de concessão do recurso deve acontecer no gabinete da Prefeita, às 10h de amanhã (30).
O valor deve ser somado a outros R$ 143 milhões que já foram disponibilizados pela Caixa Econômica Federal e foram formalizados durante a Expogrande 2026, onde R$ 136.099.957,27 serão financiados e R$ 7.166.400 virão do Município. O recurso será viabilizado através do programa do governo Federal, Avançar Cidades.
Essa etapa faz parte de um planejamento da Prefeitura que prevê um investimento de R$ 540 milhões em pavimentação asfáltica na cidade até 2028, garantindo asfalto em mais de 40 bairros.
Neste primeiro momento, os bairros que serão contemplados com a pavimentação nas viar urbanas são:
- Vila Nossa Senhora Aparecida
- Bosque da Saúde
- Jardim Noroeste
- Vilas Boas
- Jardim Auxiliadora
- Nova Tiradentes
- Jardim Vitória
- Anhembi
- Jardim Itamaracá
- Moreninha IV
- Moreninha III
- Jardim Los Angeles
- Parque Residencial Lisboa
- Porto Galo
- Aero Rancho
- Vila Nogueira
- Vila Amapá
- Jardim das Nações
- Guanandi II
- Tarumã
- Coophavila II
- Jardim Batistão
- Jardim Santa Emília
- Jardim São Conrado
- Tijuca/Verdes Mares
- Parque dos Girassóis
- Jardim Oliveira
- Residencial Flores
Ao longo dos próximos dois anos, de acordo com a prefeitura, a Capital deverá receber quase 700 quilômetros de pavimentação, a partir do Plano de Equilíbrio Fiscal, que engloba uma série de medidas de aprimoramento e modernização da gestão das finanças municipais, possibilitando que a cidade estivesse apta a receber os investimentos.
“Fizemos o dever de casa, cortamos despesas e agora o resultado começa a vir com investimentos para a cidade”, ressaltou Adriane Lopes.
A reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber quais bairros estão contemplados no recurso que será assinado nesta quinta-feira. O espaço está aberto para as atualizações.