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Adriane assina liberação de R$ 100 milhões para asfaltar 19 bairros de Campo Grande

O recurso é proveniente da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul e integra o pacotão de R$ 540 milhões para pavimentação de 40 bairros até 2028

Karina Varjão

Karina Varjão

29/04/2026 - 13h45
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Um pacotão de R$ 100 milhões em repasses da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul será assinado nesta quinta-feira (30) pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) para pavimentação e drenagem. O valor garante 33,9 quilômetros de asfalto novo em 19 bairros da Capital. 

A assinatura do contrato de concessão do recurso deve acontecer no gabinete da Prefeita, às 10h de amanhã (30). 

O valor deve ser somado a outros R$ 143 milhões que já foram disponibilizados pela Caixa Econômica Federal e foram formalizados durante a Expogrande 2026, onde R$ 136.099.957,27 serão financiados e R$ 7.166.400 virão do Município. O recurso será viabilizado através do programa do governo Federal, Avançar Cidades.

Essa etapa faz parte de um planejamento da Prefeitura que prevê um investimento de R$ 540 milhões em pavimentação asfáltica na cidade até 2028, garantindo asfalto em mais de 40 bairros. 

Neste primeiro momento, os bairros que serão contemplados com a pavimentação nas viar urbanas são:

  • Vila Nossa Senhora Aparecida
  • Bosque da Saúde
  • Jardim Noroeste 
  • Vilas Boas
  • Jardim Auxiliadora
  • Nova Tiradentes
  • Jardim Vitória
  • Anhembi
  • Jardim Itamaracá
  • Moreninha IV
  • Moreninha III
  • Jardim Los Angeles
  • Parque Residencial Lisboa
  • Porto Galo
  • Aero Rancho
  • Vila Nogueira
  • Vila Amapá
  • Jardim das Nações
  • Guanandi II
  • Tarumã
  • Coophavila II
  • Jardim Batistão
  • Jardim Santa Emília
  • Jardim São Conrado
  • Tijuca/Verdes Mares
  • Parque dos Girassóis
  • Jardim Oliveira
  • Residencial Flores

Ao longo dos próximos dois anos, de acordo com a prefeitura, a Capital deverá receber quase 700 quilômetros de pavimentação, a partir do Plano de Equilíbrio Fiscal, que engloba uma série de medidas de aprimoramento e modernização da gestão das finanças municipais, possibilitando que a cidade estivesse apta a receber os investimentos. 

“Fizemos o dever de casa, cortamos despesas e agora o resultado começa a vir com investimentos para a cidade”, ressaltou Adriane Lopes. 

A reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber quais bairros estão contemplados no recurso que será assinado nesta quinta-feira. O espaço está aberto para as atualizações. 

 

VIOLÊNCIA INFANTIL

Mãe e padrasto são suspeitos de maus-tratos e estupro contra filho de 1 ano e 8 meses

Criança teve parada cardiorrespiratória e apresentou diversos hematomas desde a cabeça até a região dos olhos

29/04/2026 12h35

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Fachada da DEPCA - (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente)

Fachada da DEPCA - (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente) FOTO: Divulgação PCMS

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Na última terça-feira (28), a Delegacia de Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) autuou um casal de um homem e uma mulher, pelo crime de maus-tratos e estupro de vulnerável. Os suspeitos seriam mãe e padrasto da vítima de 1 ano e 8 meses.

Conforme as informações, a criança teve uma parada cardiorespiratória e durante o atendimento foram notados indícios das violências, que desencadearam a investigação.

De acordo com a apuração policial, a mulher de 31 anos deixou o filho sob os cuidados do parceiro, de 31 anos, por volta das 06h40min. O homem então teria notado que a criança estava com sintomas de uma parada cardiorespiratória e acionou socorro.

Por volta das 07h, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu o chamado da ocorrência e foi até a residência, na Vila Santa Luzia, em Campo Grande. A equipe então iniciou o atendimento com manobras de reanimação pulmonar, que continuou com a equipe do SAMU, que enfim conseguiram reanimar a criança.

O atendimento então seguiu para a Santa Casa, com o menino em estado grave, onde está internado. Em seguida, a equipe do atendimento constatou diversos hematomas no corpo da criança, além de indícios de possível violência sexual, acionando a Polícia Civil.

A vítima foi então submetida a exame clínico que confirmou hematomas na região da cabeça que iam até a região ocular.

Na casa do casal foram identificados possíveis vestígios de sangue na coberta e na cama da mãe e padrastro, que foram encaminhados à perícia.

O homem então foi autuado em flagrante pelo crime de maus tratos majorado, ou seja, agravado devido a vítima ser menor de 14 anos, previsto na Lei 2.848, parágrafo terceiro do artigo 136, do Código Penal, e pelo crime de estupro estupro de vulnerável, com aumento de pena, pelo parentesco com a criança, também previsto no Código Penal, no artigo 226, inciso II.

A mãe do menino também foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos majorado e ambos aguardam a audiência de custódia.

O caso segue em investigação, e foi a Justiça representou prisão preventiva devido à gravidade dos fatos.

Violência Sexual Infatil

Ontem (28), a Polícia Federal deflagrou uma operação com 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva, em todo o território brasileiro, com foco na identificação e na captura de autores de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Conforme apuração do Correio do Estado, em Mato Grosso do Sul foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Corumbá, dois em Naviraí, um em Anastácio e um em Ribas do Rio Pardo. 

Em Campo Grande, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nos bairros Santa Luzia, Aero Rancho e Centenário. Além disso, duas pessoas foram presas em flagrante por armazenamento de material de abuso sexual infantil, além da apreensão de aparelhos celulares e computadores.

O caso do menino desta terça-feira não foi o primeiro da Capital e relembra o cenário infeliz de violência sexual infantil que Mato Grosso do Sul enfrenta.

A DEPCA disponibiliza canais de denúncias à população e reforça que diante de quaisquer indícios de maus-tratos ou abuso sexual contra crianças, deve ser imediatamente realizada a denúncia pelos seguintes canais:

  • Disque 100 (Disque Direitos Humanos);
  • 190 (Polícia Militar);
  • DEPCA (67) 3323-2500.

INTERIOR

Polícia quebra mais uma quadrilha especializada em furto de caminhonete

Crimes concentravam-se em diversos municípios região sul do Estado e casal responsável pelo suporte operacional é preso em flagrante

29/04/2026 12h02

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Casal preso é suspeito pela participação justamente nesse suporte operacional oferecido enquanto os demais envolvidos, já identificados, furtavam as caminhonetes alvo da quadrilha. 

Casal preso é suspeito pela participação justamente nesse suporte operacional oferecido enquanto os demais envolvidos, já identificados, furtavam as caminhonetes alvo da quadrilha.  Reprodução/SIG-Dourados

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Através do trabalho do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, em conjunto com as delegacias de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e regionais do interior do Estado, uma quadrilha especializada no furto de caminhonetes em Mato Grosso do Sul teve um de seus “braços” desarticulado nesta semana com a prisão de um casal responsável pelo suporte operacional da quadrilha preso em flagrante. 

Imagens divulgadas pelo SIG de Dourados mostram a ação da quadrilha, flagrada por câmeras de circuito de monitoramento, por volta de 20h25 no último domingo (26), e os veículos usados pela quadrilha para furtar caminhonetes no interior do Mato Grosso do Sul. 

“Os crimes, que vinham sendo registrados em diferentes municípios da região sul, geraram preocupação entre produtores rurais e a população. As investigações apontaram que os veículos mais visados eram caminhonetes de um modelo específico amplamente utilizado no campo, cuja vulnerabilidade técnica vinha sendo explorada por grupos criminosos”, cita a PCMS em nota. 

Fruto dessa apuração conjunta, o trabalho de inteligência e investigação policial com grande empenho tecnológico, segundo a corporação, pôde identificar o veículo supostamente usado em apoio aos furtos das caminhonetes. 

Na segunda-feira (27) foi feita abordagem à um homem em um desses veículos de passeio na saída de um dos imóveis investigados em Dourados, preso junto de uma mulher localizada em diligências simultâneas no mesmo local. 

Foram apreendidos diversos objetos que segundo a Polícia Civil estão ligados à investigação, o que inclui itens que ainda devem passar por perícia e podem contribuir para o avanço das apurações além da identificação dos demais envolvidos.

Quadrilhas especializadas

Investigados por uma ação estruturada, que incluía a divisão de tarefas entre os integrantes da organização criminosa, o grupo era organizado entre os executores dos furtos e aqueles que ficaram na coordenação dos atos criminosos e os voltados para apoio logístico. 

Como bem esclarece a Polícia Civil, o casal preso é suspeito pela participação justamente nesse suporte operacional oferecido enquanto os demais envolvidos, já identificados, furtavam as caminhonetes alvo da quadrilha. 

Também cabe lembrar que esses furtos de caminhonetes são uma prática comum entre os criminosos, como a quadrilha especializada em furto de Hilux desarticulada em fevereiro deste ano na Capital. Esses veículos costumam ainda ser objetos de clonagem e adulteração das características originais para inclusive serem empregados a serviço do tráfico de drogas. 

Nesse caso também a ação dos criminosos foi captada em vídeo, graças às imagens registradas por câmeras de circuito de monitoramento. O grupo de Campo Grande passou a ser procurado após o registro de três furtos em um intervalo de cinco dias na Capital, todos na região urbana da Cidade Morena. 

 

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