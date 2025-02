Polícia intercepta tráfico via 'WhatsApp' e família é presa em flagrante

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Polícia Civil interceptou, nessa segunda-feira (10), um esquema de tráfico de drogas via "WhatsApp" em Campo Grande.

A ação, comandada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), resultou na prisão em flagrante de quatro criminosos, entre eles, uma família com uma criança pequena.

Droga chegava de Corumbá

Após o recebimento de uma denúncia, a equipe da Denar soube que carregamentos de drogas vindas da cidade de Corumbá estavam sendo estocados em um apartamento no bairro Jardim São Lourenço.

Após a realização de diligências, a equipe da Denar chegou até o endereço do apartamento, que, ainda conforme a denúncia, também funcionava como um ponto de venda da droga recebida.

Nesse sentido, os agentes se deslocaram até o edifício para fazerem uma "campana" e apurarem o crime diretamente no local.

Após algum tempo, a equipe policial identificou um criminoso — identificado como M.T.A.M., de 23 anos — saindo do apartamento em questão e se dirigindo até um veículo que estava estacionado em frente ao edifício.

Os policiais constataram uma transação suspeita entre o criminoso e os ocupantes do carro, até que, em determinado momento, notaram o suspeito entregando um pacote a um dos ocupantes do veículo.

Ao abordarem um homem que estava próximo à negociação, identificado como A.G.O.J., de 21 anos, os policiais encontraram um pacote de maconha, com 11,3g da droga. O suspeito relatou que comprou o pacote pelo valor de R$ 80, do suposto morador do prédio.

Ao abordarem o criminoso do apartamento, os agentes flagraram mais um pacote de maconha, dessa vez, de 16,2g.

Ainda na abordagem, após os policiais revelarem a investigação ao morador, o criminoso confessou envolvimento no tráfico de drogas e revelou que havia mais entorpecente dentro de sua residência.

Ao entrarem no local, a equipe policial localizou e apreendeu um total de 11 pacotes de maconha que somaram 3,47 quilos; além de duas balanças de precisão.

Casal com criança também foi detido

Já no veículo onde ocorreu a negociação suspeita, estavam um casal, de 32 e 34 anos, acompanhados de uma criança pequena, que seria filho da dupla.

No momento da abordagem, a mãe da criança estava no banco de trás, e foi surpreendida manipulando uma sacola com 4 pacotes de maconha além de ter uma bolsa com drogas sintéticas no colo — Lsd e Mdma. O porta-luvas do veículo estava aberto e também continha substâncias ilícitas: 6 pacotes de maconha.

Ao todo, a maconha encontrada com o casal totalizou 176g, enquanto as drogas sintéticas somaram 2,4g, sendo 1,2g de Lsd e 1,2g de Mdma.

Intrigados sobre a grande quantia de entorpecentes encontradas no carro, os policiais foram até a casa do casal, localizada no Bairro Nova Lima.

No endereço, a equipe da Denar localizou mais 2,92 quilos de maconha, além de duas balanças de precisão, e embalagens plásticas comuns para armazenamento de porções da droga.

Todos os quatro envolvidos foram conduzidos até a sede da Denar, onde responderão por posse e tráfico de drogas. Todo o material localizado com os suspeitos foi apreendido e também levado para a delegacia.

Assine o Correio do Estado