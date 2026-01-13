Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia investiga golpe do falso juiz em MS

Golpistas estão usando a foto e o nome de um magistrado para obter dados bancários das vítimas

Laura Brasil

13/01/2026 - 15h44
A Polícia Civil está investigando casos em que golpistas estão usando o nome e a foto de um juiz para enganar vítimas com a promessa de depósitos referentes a valores de processos em Corumbá.

Segundo informado pela autoridade, o golpe está ocorrendo na Cidade Branca. Os criminosos enviam mensagens e se passam pelo magistrado, buscando pessoas que possuem processos em andamento.

Para criar familiaridade, chegam a usar dados referentes ao número do processo, citam informações e, na sequência, solicitam dados pessoais e bancários das vítimas, com a justificativa de realizar um “cadastro” ou “depósito”, que seria referente à liberação de valores.

Conforme informou a polícia, esse golpe é voltado à obtenção de vantagens financeiras indevidas, envolvendo falsidade ideológica, uso indevido de imagem e tentativa de estelionato.

A investigação caminha para identificar e localizar os autores, a fim de que sejam responsabilizados conforme determina a legislação.

Por meio de nota, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) esclareceu que magistrados não enviam mensagens diretamente para partes ou advogados, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, tratando de questões de valores processuais ou pedindo dados bancários.

“O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria-Geral de Segurança Institucional, alerta a população sobre a ocorrência de golpes praticados por pessoas que se passam por magistrados do Judiciário, com o objetivo de obter informações pessoais, cadastrais ou valores indevidos.

O TJMS esclarece que magistrados não entram em contato com jurisdicionados para solicitar dados pessoais, informações bancárias ou pagamento de taxas, custas ou qualquer outro valor por meio de ligações telefônicas, mensagens de aplicativos, e-mails ou redes sociais.

Todos os atos processuais e comunicações oficiais do Poder Judiciário são realizados exclusivamente pelos canais institucionais, dentro dos próprios autos do processo ou por meios formais previstos em lei.

Diante de qualquer tentativa de contato com esse teor, a orientação é não fornecer informações, não realizar pagamentos e interromper imediatamente a comunicação. Recomenda-se, ainda, que o fato seja comunicado às autoridades policiais.”

A orientação dada pela Polícia Civil é para que os moradores não passem informações pessoais por aplicativos de conversa ou redes sociais e evitem enviar fotos de documentos, comprovantes e informações bancárias.

Em caso de receber mensagens de contatos suspeitos, procure a delegacia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência.

Excelência

UCDB é a primeira instituição de MS a ter mestrado e doutorado com nota máxima

Resultado preliminar foi divulgado pelo Ministério da Educação

13/01/2026 16h40

Foto: Divulgação

O Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Local da Universidade Católica Dom Bosco (PPGDL/UCDB) se tornou o primeiro programa Stricto Sensu nota máxima (7) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O resultado preliminar foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). 

Dos cinco Programas de Pós-Graduação da universidade, três obtiveram elevação de conceito, com destaque também ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e o PPG em Educação, que avançaram do conceito 5 para o conceito 6.  

Com esse resultado, três dos cinco PPGs da Universidade passam a ser reconhecidos como programas de excelência em âmbito nacional”, explicou o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação. Dr. Cristiano Marcelo Espínola Carvalho.

“A UCDB celebra, com grande orgulho, os resultados preliminares da Avaliação Quadrienal da CAPES (2021–2024), que refletem de forma inequívoca a solidez, a maturidade acadêmica e o compromisso institucional com a excelência na pós-graduação stricto sensu.

Na avaliação de Cristiano, o desempenho assume relevância ainda maior ao considerar que, até a última avaliação quadrienal, apenas quatro programas no Estado de Mato Grosso do Sul eram classificados como de excelência, todos com conceito 6.

“A UCDB, portanto, contribui de maneira decisiva para o fortalecimento do sistema de pós-graduação do Estado e para a projeção nacional da produção científica e da formação avançada realizada em Mato Grosso do Sul”, falou.

A notícia veio acompanhada de outros excelentes resultados, com o crescimento dos programas em Biotecnologia e em Educação para nota 6, indicando o fortalecimento e o reconhecimento da pesquisa científica produzida na Católica de MS.

O docente fez questão de reconhecer o esforço da comunidade educativa para os excelentes conceitos. “Esses resultados são fruto do trabalho coletivo e consistente de docentes, discentes, técnicos administrativos, coordenações de programas e instâncias de gestão acadêmica que, com dedicação, planejamento e compromisso com a qualidade, vêm consolidando projetos acadêmicos robustos, internacionalizados e socialmente relevantes", falou.

Desenvolvimento Local

Cabe destacar que o programa em Desenvolvimento Local teve início com o Mestrado, em 1998, e fortaleceu-se com o Doutorado, a partir de 2016.

Ao todo são duas linhas de atuação: I) Cultura, identidade e diversidade na dinâmica territorial e II) Políticas públicas e dinâmicas de inovação em desenvolvimento territorial.

O programa de estudos conta com a  participação dos egressos nos grupos de pesquisa e a conexão com as demandas sociais e de mercado,  pontos destacados pela comissão que avaliou com nota máxima o programa.

“Ao analisar o Relatório do Coleta 2024, verifica-se algumas especificidades do programa, como a indicação de mais de um docente para ministrar disciplinas, com intuito de que os estudantes possam obter diferentes visões e conhecimentos ao longo da mesma, caracterizando a interdisciplinaridade”, ressaltaram os avaliadores.

A infraestrutura foi citada como diferencial, com uma ala do bloco D dedicada ao programa e sete laboratórios (Laboratório Inovisão, Laboratório de práticas do agronegócio, Laboratório de Saneamento e Qualidade da Água, Estação de Tratamento de Esgoto, Laboratório de Geoprocessamento, DATALab e Laboratório de informática).

O corpo docente do curso é formado por 12 professores, sendo seis deles atuantes na Linha I e seis na Linha II. O programa possui forte correlação entre os projetos de pesquisa e seu nível regional, nacional e internacional com colaborações em projetos com instituições de ensino superior e organizações no Mato Grosso do Sul, em diferentes estados brasileiros e em outros países como por exemplo: Equador, Argentina, Paraguai, Chile, Alemanha e EUA.

“O conceito 7 é fruto da dedicação ao longo dos anos, com uma dedicação muito forte dos professores, cerca de 60% deles estão conosco desde o início do programa. O apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e de toda a instituição também fazem a diferença. Não me recordo de algum outro programa que tenha passado do 5 para o 7, então a vitória é ainda maior”, avaliou o coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Local da UCDB, Dr. Michel Angelo Constantino, colunista do Correio do Estado .

Saiba* 

A UCDB conta, ainda, com mais dois programas de pós-graduação Stricto Sensu: Psicologia e Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária, ambos com nota 4, demonstrando nível de excelência.

Saiba como emitir a guia do IPVA 2026

Não consegue desvincular a guia de outros débitos? Veja como fazer

13/01/2026 16h14

Divulgação Governo do Estado

Com muitas dúvidas relacionadas à emissão da guia do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), usuários estão tendo problemas ao acessar o portal Meu Detran.

O Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informou que, por meio do portal, por enquanto não é possível separar débitos do veículo e solicitar apenas a guia do IPVA. Mas calma, tem um jeito!

No site Meu Detran, o usuário pode consultar os débitos vinculados ao veículo de forma unificada, e não existe a opção de escolher qual débito deseja quitar. Desse modo, aparece o conjunto total.

A guia do IPVA é de competência estadual; portanto, a emissão e a gestão são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS).

Saiba onde emitir a guia do IPVA

Assim, para emitir somente a guia do IPVA 2026 (à vista ou parcelado), basta acessar o site da Sefaz-MS.

No portal, o usuário pode acessar com a placa do veículo e o Renavam ou por meio do login gov.br.

Reprodução Internet

Após selecionar a forma de acesso, basta emitir a guia e fazer o pagamento pelo banco de sua preferência.

O órgão de trânsito alerta para que o usuário sempre verifique se está no endereço correto (sefaz.ms.gov.br), para evitar páginas falsas.

O não pagamento dentro do prazo resultará na cobrança de juros e multa, conforme previsto na Lei nº 1.810, de 1997. O desconto e o parcelamento não se aplicam aos casos de primeira tributação de veículos novos, cujos prazos de recolhimento seguem regras específicas.

Nenhum veículo poderá ser licenciado, transferido ou registrado sem a comprovação do pagamento do imposto, nem sem prova de isenção ou imunidade tributária.

Em caso de discordância quanto aos valores da Tabela IPVA MS 2026, o contribuinte poderá apresentar impugnação eletrônica, no prazo de 20 dias após a notificação do lançamento, pelo portal e-Fazenda, na opção “IPVA - impugnação do lançamento”.

