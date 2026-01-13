Polícia investiga golpe do falso juiz em MS

A Polícia Civil está investigando casos em que golpistas estão usando o nome e a foto de um juiz para enganar vítimas com a promessa de depósitos referentes a valores de processos em Corumbá.
Segundo informado pela autoridade, o golpe está ocorrendo na Cidade Branca. Os criminosos enviam mensagens e se passam pelo magistrado, buscando pessoas que possuem processos em andamento.
Para criar familiaridade, chegam a usar dados referentes ao número do processo, citam informações e, na sequência, solicitam dados pessoais e bancários das vítimas, com a justificativa de realizar um “cadastro” ou “depósito”, que seria referente à liberação de valores.
Conforme informou a polícia, esse golpe é voltado à obtenção de vantagens financeiras indevidas, envolvendo falsidade ideológica, uso indevido de imagem e tentativa de estelionato.
A investigação caminha para identificar e localizar os autores, a fim de que sejam responsabilizados conforme determina a legislação.
Por meio de nota, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) esclareceu que magistrados não enviam mensagens diretamente para partes ou advogados, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, tratando de questões de valores processuais ou pedindo dados bancários.
Leia a nota na íntegra:
“O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria-Geral de Segurança Institucional, alerta a população sobre a ocorrência de golpes praticados por pessoas que se passam por magistrados do Judiciário, com o objetivo de obter informações pessoais, cadastrais ou valores indevidos.
O TJMS esclarece que magistrados não entram em contato com jurisdicionados para solicitar dados pessoais, informações bancárias ou pagamento de taxas, custas ou qualquer outro valor por meio de ligações telefônicas, mensagens de aplicativos, e-mails ou redes sociais.
Todos os atos processuais e comunicações oficiais do Poder Judiciário são realizados exclusivamente pelos canais institucionais, dentro dos próprios autos do processo ou por meios formais previstos em lei.
Diante de qualquer tentativa de contato com esse teor, a orientação é não fornecer informações, não realizar pagamentos e interromper imediatamente a comunicação. Recomenda-se, ainda, que o fato seja comunicado às autoridades policiais.”
A orientação dada pela Polícia Civil é para que os moradores não passem informações pessoais por aplicativos de conversa ou redes sociais e evitem enviar fotos de documentos, comprovantes e informações bancárias.
Em caso de receber mensagens de contatos suspeitos, procure a delegacia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência.