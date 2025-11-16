Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Em investigação, Polícia detém cinco envolvidos na morte de padre em MS

Com dois rapazes de 18 anos presos, pelo menos três adolescentes de 17 anos teriam participado da "limpeza da casa" após vítima ser morta com golpes de faca e martelo

Leo Ribeiro e Alison Silva

Leo Ribeiro e Alison Silva

16/11/2025 - 09h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Com fim da missa em Douradina, corpo irá em traslado até a Paróquia Santa Terezinha, em Dourados, com Santo Ato Exequial às 14h e últimas homenagens e preparação para cortejo fúnebre à partir de 15h. Sepultamento acontece no Cemitério Municipal Santo Antô

Com fim da missa em Douradina, corpo irá em traslado até a Paróquia Santa Terezinha, em Dourados, com Santo Ato Exequial às 14h e últimas homenagens e preparação para cortejo fúnebre à partir de 15h. Sepultamento acontece no Cemitério Municipal Santo Antô - Reprodução/OsvaldoDuarte Dourados News/e Redes Sociais

Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Conduzidas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, as investigações do possível latrocínio seguido de ocultação de cadáver do padre Alexsandro da Silva Lima - encontrado morto ontem (15), longe cerca de 225 quilômetros de Campo Grande - já lista os nomes pelo menos cinco envolvidos no crime.

Após ser considerado desaparecido a partir da noite de sexta-feira (14), como bem acompanha o Correio do Estado, o corpo do padre foi encontrado ontem (16) enrolado em um tapete em uma área de mata no Distrito Industrial de Dourados, distante aproximadamente 225 km da Capital. 

Sendo que dois indivíduos haviam sido detidos num primeiro momento, Leanderson de Oliveira Junior, de 18 anos, detido no Canaã I, e um adolescente de 17 anos, localizado no bairro Jardim Santa Maria, segundo informações do portal local Dourados News, agora outros três nomes foram ligados à investigação. 

Lucas Albe Veppo, delegado responsável pelo caso, já havia adiantado que o celular da vítima foi achado no bairro Jardim Canaã I, o que levou os policiais a intensificarem as buscas até que o corpo fosse localizado, detalhando agora que pronunciamentos oficiais quanto ao andamento serão emitidos na segunda-feira (17).

Ainda no início da noite de ontem (15), o Setor de Investigações realizou a prisão de João Victor Martins Vieira, de 18 anos e outras duas adolescentes, totalizando cinco envolvidos no caso até o momento. 

Eles foram encaminhados para a delegacia pois, segundo repassado pela Polícia Civil, seriam os três indivíduos que teriam "ajudado na limpeza da residência do padre após o crime", tendo ainda participado da subtração de itens da casa. 

Entenda

Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Douradina, Alexsandro da Silva Lima, de 43 anos, residente do bairro Jardim Vival dos Ipês, que fica a 226 km de Campo Grande, foi vítima em um caso até o momento investigado como latrocínio, roubo seguido de morte, e ocultação de cadáver.

Conforme narrado pelo delegado, após as buscas se intensificaram com o achado do celular, durante a madrugada de sábado os agentes do SIG da Polícia Civil localizaram o Jeep Renegade preto que pertencia ao padre, com dois indivíduos dentro,  que inclusive confessaram a participação no crime e foram detidos. 

Segundo relatos periciais, Alexsandro apresentava ferimentos no pescoço causados por facadas e lesões na cabeça compatíveis com golpes de martelo. 

Esses suspeitos afirmaram que o objetivo era roubar o carro, dinheiro, jóias e outros pertences do padre, sendo que um deles disse ter cometido o homicídio, enquanto o outro relatou ter ajudado na ocultação do corpo, com o maior de idade sendo Leanderson de Oliveira Junior, 18 anos. 

A investigação aponta que o ataque ocorreu na residência do padre, no bairro Jardim Vival dos Ipês. A polícia trabalha para detalhar a dinâmica do crime, coletar depoimentos e analisar evidências encontradas na casa, no carro e na área de mata onde o corpo foi abandonado

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Douradina divulgou nota de pesar pelo falecimento do pároco e pediu orações pela comunidade.

O velório em Douradina teve início às 00h03 de hoje (16), com missa celebrada na manhã deste domingo pelo Dom Henrique Aparecido de Lima, bispo redentorista da Congregação do Santíssimo Redentor. 

Com o fim da Santa Missa, o corpo do padre irá em traslado até a Paróquia Santa Terezinha, em Dourados, com saída do Cortejo Fúnebre marcado para às 10h. 

A previsão é que o corpo chegue para o velório em Dourados às 11h, com a Santa Missa Exequial presidida pelo Dom Henrique no município marcada para às 14h, com as últimas homenagens e preparação para cortejo fúnebre à partir de 15h. 

O sepultamento acontece no Cemitério Municipal Santo Antônio, que fica localizado na Avenida Coronel Ponciano, em Dourados. 

 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Morre o médico Celso de Barros, ex-presidente da Unimed

Vítima de infarto, ele foi pré-candidato à presidência do Fluminense

15/11/2025 21h00

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Morreu neste sábado (15), no Rio, vítima de infarto, o médico pediatra Celso Barros, 73 anos, ex-presidente da Unimed Rio, e pré-candidato à presidência do Fluminense Futebol Clube, na eleição do próximo dia 29 deste mês. Ficou conhecido no futebol, no período em que a cooperativa de saúde médica foi patrocinadora do Fluminense, entre 1999 e 2014.

Ele foi diretor do Sindicato dos Médicos do Rio, conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) e também diretor da Associação Médica Brasileira (AMB).

Em nota, o Fluminense Football Club manifesta profundo pesar pelo falecimento do grande tricolor Celso Barros. Personagem de grande expressão na história do clube;
 

“Celso teve papel preponderante como presidente da patrocinadora do time que levantou títulos de relevância nacional, como a Copa do Brasil de 2007 e os Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012, além do vice-campeonato da Copa Libertadores de 2008”.


Apaixonado desde sempre, o médico pediatra viveu intensamente a discussão sobre os destinos do clube. Mantinha-se atuante na política do Fluminense e era, neste momento, pré-candidato à presidência para o próximo triênio.

O texto diz ainda que “o Fluminense se solidariza nesse momento de tristeza com sua família, seus amigos e todos os tricolores que o admiraram por todos esses anos. O clube decreta luto oficial por seu falecimento e coloca o Salão Nobre de Laranjeiras à disposição de seus familiares para o velório e devidas homenagens.

Federação

Com profundo pesar, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) lamenta a morte de Celso Barros, ex-dirigente do Fluminense, aos 73 anos.

Em nota, a Ferj informa que “no âmbito esportivo, Celso ganhou destaque como presidente da Unimed durante o período em que a empresa foi parceira do time das Laranjeiras, de 1999 a 2014. O dirigente também “ficou conhecido por viabilizar a contratação de grandes nomes para compor o elenco tricolor, incluindo jogadores como Romário, Edmundo, Fred, Conca, Deco e outros craques que deixaram sua marca no time ao longo dos anos”, conclui a nota.

Assine o Correio do Estado

IFMS

Com mais de 300 vagas, incrições em cursos de inglês, espanhol e libras terminam quarta-feira

As oportunidades estão distribuídas em nove municípios do Estado; confira

15/11/2025 18h15

Compartilhar

Divulgação/IFMS

Continue Lendo...

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) conta com 318 vagas em cursos gratuitos e presenciais de inglês, espanhol e libras. O prazo termina em 19 de novembro, próxima quarta-feira e os selecionados iniciarão as aulas no primeiro semestre de 2026.

As oportunidades estão distribuídas entre turmas iniciais e em andamento nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os cursos fazem parte do Centro de Idiomas (Cenid) e são estruturados em duas etapas: básico (níveis I, II e III) e intermediário (níveis IV, V e VI), totalizando seis semestres de formação. Ao concluir o percurso, o estudante recebe certificação nacional de competência linguística.

Pelo menos 75% das vagas são reservadas a estudantes e servidores do IFMS, conforme a Política de Internacionalização da instituição. O restante é destinado ao público externo, permitindo a participação da comunidade em geral.

O edital com todas as regras está disponível na Central de Seleção, onde também devem ser feitas as inscrições, sem cobrança de taxa. Quem não dispõe de acesso à internet pode procurar a Central de Relacionamento (Cerel) em qualquer campus para utilizar os computadores da instituição.

A lista preliminar de inscritos e a convocação para a prova de nivelamento serão divulgadas em 21 de novembro. O nivelamento é obrigatório para candidatos que buscam vagas em turmas acima do nível básico I e será aplicado on-line entre 24 de novembro e 1º de dezembro.

O teste determina em qual nível o candidato está apto a ingressar; quem não alcançar a pontuação mínima poderá disputar vagas do nível básico I, caso haja oferta.

O resultado do nivelamento e a lista preliminar de candidatos aptos ao sorteio estão previstos para 8 de dezembro. A seleção final será feita por sorteio eletrônico, marcado para 12 de dezembro. O resultado final e a primeira chamada para matrículas serão publicados no dia 19 de dezembro.

As matrículas on-line deverão ser realizadas entre 12 e 16 de janeiro de 2026. Persistindo vagas, haverá segunda chamada em 23 de janeiro, com matrículas entre 26 e 30 de janeiro. As aulas estão previstas para começar em 9 de fevereiro.

Serviço - Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2940, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2940, sexta-feira (14/11)

4

PCC escondia cocaína e maconha em carga de salgadinhos feitos em MS
Trafico

/ 2 dias

PCC escondia cocaína e maconha em carga de salgadinhos feitos em MS

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 07/11/2025

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?