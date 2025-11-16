Em investigação, Polícia detém cinco envolvidos na morte de padre em MS

Com fim da missa em Douradina, corpo irá em traslado até a Paróquia Santa Terezinha, em Dourados, com Santo Ato Exequial às 14h e últimas homenagens e preparação para cortejo fúnebre à partir de 15h. Sepultamento acontece no Cemitério Municipal Santo Antô - Reprodução/OsvaldoDuarte Dourados News/e Redes Sociais

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Conduzidas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, as investigações do possível latrocínio seguido de ocultação de cadáver do padre Alexsandro da Silva Lima - encontrado morto ontem (15), longe cerca de 225 quilômetros de Campo Grande - já lista os nomes pelo menos cinco envolvidos no crime.

Após ser considerado desaparecido a partir da noite de sexta-feira (14), como bem acompanha o Correio do Estado, o corpo do padre foi encontrado ontem (16) enrolado em um tapete em uma área de mata no Distrito Industrial de Dourados, distante aproximadamente 225 km da Capital.

Sendo que dois indivíduos haviam sido detidos num primeiro momento, Leanderson de Oliveira Junior, de 18 anos, detido no Canaã I, e um adolescente de 17 anos, localizado no bairro Jardim Santa Maria, segundo informações do portal local Dourados News, agora outros três nomes foram ligados à investigação.

Lucas Albe Veppo, delegado responsável pelo caso, já havia adiantado que o celular da vítima foi achado no bairro Jardim Canaã I, o que levou os policiais a intensificarem as buscas até que o corpo fosse localizado, detalhando agora que pronunciamentos oficiais quanto ao andamento serão emitidos na segunda-feira (17).

Ainda no início da noite de ontem (15), o Setor de Investigações realizou a prisão de João Victor Martins Vieira, de 18 anos e outras duas adolescentes, totalizando cinco envolvidos no caso até o momento.

Eles foram encaminhados para a delegacia pois, segundo repassado pela Polícia Civil, seriam os três indivíduos que teriam "ajudado na limpeza da residência do padre após o crime", tendo ainda participado da subtração de itens da casa.

Entenda

Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Douradina, Alexsandro da Silva Lima, de 43 anos, residente do bairro Jardim Vival dos Ipês, que fica a 226 km de Campo Grande, foi vítima em um caso até o momento investigado como latrocínio, roubo seguido de morte, e ocultação de cadáver.

Conforme narrado pelo delegado, após as buscas se intensificaram com o achado do celular, durante a madrugada de sábado os agentes do SIG da Polícia Civil localizaram o Jeep Renegade preto que pertencia ao padre, com dois indivíduos dentro, que inclusive confessaram a participação no crime e foram detidos.

Segundo relatos periciais, Alexsandro apresentava ferimentos no pescoço causados por facadas e lesões na cabeça compatíveis com golpes de martelo.

Esses suspeitos afirmaram que o objetivo era roubar o carro, dinheiro, jóias e outros pertences do padre, sendo que um deles disse ter cometido o homicídio, enquanto o outro relatou ter ajudado na ocultação do corpo, com o maior de idade sendo Leanderson de Oliveira Junior, 18 anos.

A investigação aponta que o ataque ocorreu na residência do padre, no bairro Jardim Vival dos Ipês. A polícia trabalha para detalhar a dinâmica do crime, coletar depoimentos e analisar evidências encontradas na casa, no carro e na área de mata onde o corpo foi abandonado

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Douradina divulgou nota de pesar pelo falecimento do pároco e pediu orações pela comunidade.

O velório em Douradina teve início às 00h03 de hoje (16), com missa celebrada na manhã deste domingo pelo Dom Henrique Aparecido de Lima, bispo redentorista da Congregação do Santíssimo Redentor.

Com o fim da Santa Missa, o corpo do padre irá em traslado até a Paróquia Santa Terezinha, em Dourados, com saída do Cortejo Fúnebre marcado para às 10h.

A previsão é que o corpo chegue para o velório em Dourados às 11h, com a Santa Missa Exequial presidida pelo Dom Henrique no município marcada para às 14h, com as últimas homenagens e preparação para cortejo fúnebre à partir de 15h.

O sepultamento acontece no Cemitério Municipal Santo Antônio, que fica localizado na Avenida Coronel Ponciano, em Dourados.

Assine o Correio do Estado