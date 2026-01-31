Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DOURADOS

Polícia Penal encontra drogas e Viagra durante revista em penitenciária

Dois detentos foram levados à delegacia após apreensão de drogas em celas e no pátio da unidade

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

31/01/2026 - 11h02
Uma varredura realizada pela Polícia Penal na Penitenciária Estadual de Dourados (PED), na sexta-feira (30), resultou na apreensão de drogas e medicamentos de uso controlado, além do encaminhamento de dois detentos à delegacia por tráfico de entorpecentes.

De acordo com o portal Dourados News, a ação ocorreu em celas e no pátio da unidade prisional. Na primeira cela, os policiais encontraram 50 gramas de cocaína, 109 gramas de maconha e seis comprimidos de Citrato de Sildenafila, princípio ativo do medicamento conhecido comercialmente como Viagra. O material estava escondido em um buraco na estrutura da cama de um homem, de 31 anos, que teria assumido ser o proprietário.

Já na segunda cela, foram apreendidos 38 gramas de maconha e 165 gramas de cocaína, escondidos em um buraco próximo ao tanque. De acordo com a Polícia Penal, um homem de 40 anos, também assumiu a posse da droga.

Ainda durante a varredura, no pátio da área externa, os agentes localizaram duas porções de maconha, pesando 284 e 225 gramas, além de uma porção de haxixe, com 19 gramas. Nesse caso, não foi possível identificar o responsável pelo entorpecente.

Os dois detentos flagrados com drogas nas celas foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, eles foram reconduzidos à PED.

Cidades

Jovem discutiu com dono de conveniência antes de ser morto a tiros em Campo Grande

Três dias antes, a vítima discutiu com o proprietário de um estabelecimento a quem devia dinheiro, segundo informaram familiares à polícia

31/01/2026 09h11

Imagem Divulgação

Um rapaz identificado como Luiz Henrique Souza da Silva, de 20 anos, não resistiu após ser alvo de disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (31), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

A equipe da Força Tática do 10º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, se deparou com cerca de 80 curiosos, que precisaram ser dispersados para garantir a segurança da área.

Na sequência, os policiais avistaram a vítima ainda com vida, porém sangrando intensamente, sendo amparada por uma mulher que se identificou como familiar.

Em conversa com a equipe, ela relatou que, na quinta-feira (29), Luiz Henrique havia discutido com o proprietário de uma conveniência por conta de dívidas, chegando a entrar em luta corporal.

No momento dos disparos, ela estava dentro da residência e, assim que o som dos estampidos cessou, saiu para verificar o que havia ocorrido, encontrando o primo baleado.

Ainda conforme relatado à polícia, um conhecido que supostamente teria sido contratado para executar o rapaz foi visto por testemunhas, deixando o local correndo após o crime.

O socorro foi acionado, mas, durante o trajeto até a Santa Casa, devido ao estado crítico, a vítima não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital.

A perícia esteve no local e coletou vestígios dos disparos, incluindo dois fragmentos de projétil de arma de fogo.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.
 

SAÚDE

MS confirma primeiro registro de raiva em morcego em 2026

Caso foi confirmado na região entre Rio Verde e Coxim, e Iagro reforça medidas de prevenção e vacinação no campo

31/01/2026 08h30

Iagro orienta produtores a não manusear animais suspeitos e a comunicar imediatamente casos à agência

Iagro orienta produtores a não manusear animais suspeitos e a comunicar imediatamente casos à agência CRBio

Mato Grosso do Sul confirmou o primeiro caso de raiva em morcego em 2026, acendendo o alerta sanitário para produtores rurais e órgãos de defesa agropecuária. O animal infectado foi encontrado na região entre os municípios de Rio Verde de Mato Grosso e Coxim, área que passou a ser considerada de foco para a doença.

Após a confirmação, produtores da região de perifoco foram comunicados pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) por meio do sistema de inteligência do órgão, com orientações sobre os cuidados necessários para evitar a disseminação do vírus.

A Iagro explica que a população pode acompanhar as áreas com registros da doença por meio do Painel da Raiva, ferramenta que permite o monitoramento dos focos confirmados no Estado.

A fiscal estadual agropecuária Lorrana Reis Vieira alerta que o manejo inadequado pode agravar a situação. Segundo ela, a destruição de abrigos por conta própria é contraindicada e pode aumentar a dispersão da espécie transmissora.

“É fundamental que o produtor não tente controlar a situação sozinho. A Iagro realiza o monitoramento dos abrigos de forma técnica e segura, evitando riscos maiores”, explica.

A agência reforça que, ao identificar casos suspeitos, o produtor deve comunicar imediatamente a Iagro. Não há interdição da propriedade, aplicação de multas ou custos pelo atendimento, que é totalmente gratuito.

10 ANOS LIVRE

Em Mato Grosso do Sul, uma década se passou sem casos registrados de raiva em humanos. Inclusive, o último caso confirmado no País ocorreu em abril de 2015, em Corumbá, onde acontecia uma epidemia de animais com raiva na época.

Na ocasião, um homem de 38 anos foi mordido por um cachorro infectado e procurou ajuda quase um mês depois do ocorrido.

Transferido para o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, ele ficou dias em regime de isolamento, coma induzido e respirando por aparelhos.

Um mês de internação depois, o rapaz faleceu após sofrer uma parada cardíaca. Este foi o primeiro caso em humanos no Estado desde 1994, ou seja, um período de 21 anos sem registros.

FATAL

Como já mencionado, a raiva é uma doença que atinge mamíferos, incluindo seres humanos. Mesmo com baixa incidência de casos confirmados em humanos, a doença sempre é alvo de preocupação das autoridades de saúde, visto que sua infecção está diretamente ligada à morte.

De acordo com o Ministério da Saúde, a raiva é transmitida ao homem por meio da saliva de animais infectados por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura.

Após o período de incubação (cerca de 45 dias em adultos e em menos tempo em crianças), surgem os primeiros sintomas da doença, como náuseas, anorexia, mal-estar geral, dor de cabeça e garganta, irritabilidade, entorpecimento, inquietude, pequeno aumento na temperatura e sensação de
angústia.

Essas manifestações da raiva costumam durar de 2 a 10 dias. Após esse período, os sintomas progridem e começam a ficar mais graves, manifestando-se como febre, delírios, convulsões e espasmos musculares involuntários. Em geral, o tempo da piora dos sintomas até o óbito dura de dois a sete dias.

Por isso, é recomendado que pessoas com alto grau de exposição a esses animais (como veterinários e biólogos), vacinem-se como medida de prevenção. 

A vacina antirrábica para cães e gatos é distribuída gratuitamente na rede pública, já que a proteção deles é vista como essencial para a não propagação da doença em humanos.

*Colaborou Felipe Machado* 

