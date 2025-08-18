Polícia prende suspeito de estuprar mulher encontrada em matagal, em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Durante rondas, a polícia prendeu em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (18), um homem apontado como autor de estupro e agressão contra uma mulher, que foi localizada no meio do mato, no bairro Popular, em Campo Grande.

Uma equipe policial realizava diligências na região e, ao se aproximar de dois homens que foram vistos caminhando, um deles saiu correndo para o meio de um matagal. O outro permaneceu no local, passou por abordagem e foi identificado.

Enquanto realizavam os procedimentos, os policiais escutaram pedidos de socorro da vítima, vindos do interior de uma área de mata.

Os agentes se deslocaram até o local e encontraram a mulher, que aparentava nervosismo e estava com sangramento na boca. A vítima contou que sofreu violência sexual e foi agredida pelos dois homens.

Além disso, informou que os suspeitos levaram R$ 250 que ela carregava. A mulher relatou que tentou resistir à investida e chegou a rasgar a camiseta de um dos suspeitos, detalhe notado pelos policiais durante a conversa com o homem.

A equipe deu voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), sem lesões aparentes, para os procedimentos legais.

Violência

Conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com mais esse registro, esta é a 58ª vítima de violência sexual no mês de agosto em Mato Grosso do Sul.

Em 2025, de janeiro a agosto, o Estado registrou 1.211 vítimas de estupro. O mês com maior índice de incidência desse crime foi março, que teve 187 vítimas.

No recorte por municípios, Campo Grande registrou, até esta segunda-feira (18), 312 crimes desse tipo. Confira outros municípios:

Corumbá: 37

Dourados: 124

Três Lagoas: 52

Crédito: Sejusp

