Polícia prende suspeito de invadir shopping em Campo Grande

O comparsa do homem fugiu antes da chegada da Polícia Militar

João Pedro Flores

19/10/2025 - 16h20
Um dos suspeitos de invadir uma joalheria no Shopping Norte Sul Plaza, localizado no bairro Jockey Club, foi preso na tarde deste domingo (19). O homem foi encontrado  no forro do centro comercial. A equipe da Polícia Militar (PM) capturou o rapaz, mas segue na busca por um segundo envolvido na tentativa de furto.

Os policiais suspeitam que o homem, ainda não identificado, pode ter passado a noite escondido no local ou ter entrado pelo próprio forro. O teto quebrado da joalheria foi a principal pista encontrada pelas autoridades, onde os policiais acreditam que o suspeito tenha se movimentado.

Um dos policiais que participou da ação destacou que o invasor teria usado o espaço acima do teto para circular entre diferentes lojas. “Fizemos uma varredura nas lojas próximas porque ele poderia ter andado pelo forro. Mas não encontramos nada de anormal”, explicou.

Apesar da invasão, nada foi levado da joalheria. A proprietária compareceu à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol para registrar o boletim de ocorrência.

Com a suspeita de que o invasor ainda pudesse estar dentro do centro comercial, o Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) foi acionado para vasculhar o forro e outras áreas de difícil acesso.

Ocorrência

Na manhã deste domingo (19), um homem tentou invadir uma loja de joias dentro do shopping Norte Sul Plaza, localizado na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.

Logo no início da investigação, os policiais militares levataram a hipótese de que  o suspeito teria entrado no local pela tubulação do shopping, mas não levou nada.

Ainda pela manhã, funcionários chegaram ao local para trabalharem, mas foram impedidos de entrar pelos policiais que estavam no local.

De acordo com uma nota de esclarecimento, enviada pela assessoria de imprensa do shopping ao Correio do Estado, o centro comercial abriu normalmente para os clientes a partir das 10h.

3ª edição

Kit para a Corrida dos Poderes será entregue nesta semana; fique atento aos horários

Os atletas dos percursos de 5km e 10km devem retirar os kits nesta terça e quarta-feira, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. A corrida acontece no próximo sábado, 25

19/10/2025 14h15

Os corredores inscritos na 3ª edição da Corrida dos Poderes podem retirar os kits de corrida nesta terça-feira (21), das 10h às 20h e quarta-feira (22), das 9h às 20h. Os kits são para os corredores das provas de 5km e 10km. 

O local de retirada será no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes. Para receber o kit, o atleta deve fazer a doação de um brinquedo, que será destinado a crianças em situação de vulnerabilidade social através da campanha Caixa Encantada, uma iniciativa do Governo e apoio da Assembleia Legislativa (ALEMS) e dos demais Poderes.

O kit é composto pelo número de peito de uso obrigatório e intransferível, uma camiseta em tecido tecnológico, o chip de cronometragem de uso obrigatório para os percursos de 5km e 10km, uma sacola da prova e o seguro atleta.

A organização do evento lembra que é possível a retirada do kit por terceiros, desde que seja apresentado o documento de identificação original do terceiro, uma cópia do documento do atleta inscrito e a autorização preenchida e assinada por ele.

Os kits infantis deverão ser retirados por um responsável legal, mediante apresentação do documento original da criança.

Recorde de inscrições

A Corrida dos Poderes bateu recorde de inscritos na sua 3ª edição, que será realizada no próximo sábado, dia 25 de outubro em Campo Grande. A prova celebra o Dia do Servidor Público e faz parte do calendário esportivo de Mato Grosso do Sul. 

O primeiro lote da corrida foi aberto no dia 29 de agosto, às 9 horas da manhã, somente para servidores estaduais. A procura foi intensa e registrou 8 mil acessos simultâneos.

De acordo com os dados do governo do Estado, em apenas 23 minutos, as 2 mil vagas foram preenchidas. 

Já o segundo lote, aberto no dia 23 de setembro, com apenas 500 vagas para o público geral, esgotou em apenas 3 minutos. 

A procura pela corrida kids também foi intensa, como  preenchimento das 200 vagas destinadas aos pequenos em apenas 4 minutos. 

A modalidade voltada aos servidores públicos teve 1,5 mil vagas ocupadas em 1 hora e 7 minutos. 

Ao todo, serão 4,2 mil pessoas participando da competição, que se consolida como uma das mais aguardadas do Estado. 

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñes, afirma que a Corrida dos Poderes é uma tradição no calendário do servidor público e representa um momento especial para o esporte e para as corridas de rua do Estado. 

“Estamos muito animados para mais uma edição da Corrida dos Poderes. É um momento de encontro, especialmente por marcar o Dia do Servidor. É uma oportunidade para todos nós reforçarmos a importância do esporte, da saúde e também da integração”.

Horários

A largada está marcada para às 17h10, em frente à Assembleia Legislativa, situada na Av. Des. José Nunes da Cunha s/n, no Parque dos Poderes. Nesta edição, uma nova categoria foi incluída, a 60+, em parceria com a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul). 

O cronograma de largada será da seguinte forma: 

  • 15h00 - Abertura da Arena
  • 16h00 - Corrida Kids
  • 17h10 - Largada Pernas Solidária
  • 17h15 - Largada Corrida 5 km e 10 km
  • 17h20 - Largada Caminhada
  • 18h50 - Premiação
  • 19h15 - Show Chicão Castro e Banda

A premiação principal será entregue no dia da corrida e os troféus serão distribuídos em cerimônia no dia 29 de outubro. 

A Corrida dos Poderes é uma realização da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), com organização da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte), Governo do Estado e apoio da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e Tribunal de Contas de MS (TCE-MS).

CULTURA

Por falta de verba, Festival Cultural do Chamamé é deixado de lado em Campo Grande

Enquanto cachês de cantores nacionais ultrapassam a casa do milhão, a Capital Nacional do Chamamé sofre com falta de apoio

19/10/2025 14h00

A Capital Nacional do Chamamé, como foi reconhecida Campo Grande em 2022 pelo Congresso Nacional, não terá a 8° edição do Festival Cultural do Chamamé, por falta de apoio dos governos estadual e municipal. O evento é uma integração cultural envolvendo o Brasil, Paraguai e Argentina, tradicionalmente realizado na Praça do Rádio durante o mês de setembro, quando se comemora o Dia Estadual do Chamamé em Mato Grosso do Sul.

Orivaldo Mengual, presidente do Instituto Cultural Chamamé MS, em resposta à reportagem do Correio do Estado relata sua frustração com a falta de apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Campo Grande com o chamamé e a cultura paraguaia.

"Minha percepção é de que o chamamé ainda não desfruta da atenção institucional que merece, pela importância como expressão musical genuína do povo do estado, assim identificada e reconhecida. Temos no mundo todo, uma pressão muito forte pelo desaparecimento de manifestações musicais folclóricas e aqui no estado não é diferente, pois esse bem Cultural merecedor de fomento e proteção em todos os municípios sempre é relegado, discriminado e esquecido".

O presidente do instituto aborda também sua indignação com a forma como os recursos públicos são investidos em outros gêneros musicais, deixando o chamamé de lado. Ele lembra que altos investimentos são feitos em shows nacionais ao longo de todo ano, como o da cantora Luíza Sonza com cachê de R$ 450 mil, enquanto o festival realizado em Campo Grande recebeu R$ 400 mil em 2024, segundo registro do Diário Oficial do Estado. 

"Notamos que são carreados recursos públicos para música eletrônica, funk e outros segmentos musicais que recebem forte apoio financeiro do estado e da indústria da música, valorizando artistas de fora com cachês altíssimos, enquanto que os daqui recebe migalhas. Entendo que os recursos públicos da cultura devam ser dirigidos para as manifestações culturais realmente vinculadas a nossa terra".

Os maiores cachês da cultura de MS

  • João Bosco e Vinícis - 14 apresentações - R$ 2.620.000
  • Jads e Jadson - 11 - R$ 1.540.000
  • Henrique e Diego - 7 - R$ 1.001.000
  • Munhoz e Mariano - 8 - R$ 960.00
  • Maria Cecília e Rodolfo - R$ 940.000
  • João Gustavo e Murilo - 9 - R$ 900.000
  • Loubet - 8 - R$ 810.000
  • Alex e Yvan - 10 - R$ 525.000

Mesmo com altos gastos em atrações nacionais, o Governo do Estado instaurou um decreto, no dia 4 de agosto, publicado no Diário Oficial n. 11.907, o qual afetou o setor da cultura. O documento impõe a adoção de medidas administrativas temporárias de racionalização e controle de gastos, visando à redução de 25% dos valores contratados a título de despesas de custeio.

Perda de espaço

Nos últimos dois anos, o gênero musical típico do Paraguai sofreu duro golpe com a retirada do programa A Hora do Chamamé, da grade de programação da Rádio Educativa - FM 104.7. 

Além disso, houve corte de recursos para a realização dos Encontros de Chamamezeiros que até então eram realizados a cada dois meses valorizando e fomentando a cultura local e a tradição no estado, especialmente em Campo Grande.

"O Chamamé nos dois governos anteriores, independente de partido, ele sempre teve o seu espaço na FM educativa, que é uma rádio pública, mantida com dinheiro público, e que ele tem por obrigação também a apoiar as nossas raízes, a nossa cultura local, as nossas tradições do Estado. Infelizmente, nesse governo atual, a gente não tem conseguido, eles tiraram o programa do ar, sem dar uma justificativa, e até hoje a gente não conseguiu retornar no horário que é tradicional", conclui Orivaldo. 

Capital Nacional do Chamamé

Campo Grande foi oficialmente reconhecida como “Capital Nacional do Chamamé” pelo Congresso Nacional, com a aprovação da Lei Federal nº 14.315, em 28 de março de 2022. 

Outra conquista foi em junho de 2021, quando o ex-governador Reinaldo Azambuja decretou o “Chamamé” como bem de natureza imaterial de Mato Grosso do Sul.

A aprovação da lei nº 3.837, de 23 de dezembro de 2009, instituiu o dia 19 de setembro como o “Dia Estadual do Chamamé”. Outra legislação, a de nº 6.048, de 23 de julho de 2018, declarou Corrientes (Argentina) e Campo Grande como cidades irmãs. 


