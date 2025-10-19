Polícia prende suspeito de invadir shopping em Campo Grande

Um dos suspeitos de invadir uma joalheria no Shopping Norte Sul Plaza, localizado no bairro Jockey Club, foi preso na tarde deste domingo (19). O homem foi encontrado no forro do centro comercial. A equipe da Polícia Militar (PM) capturou o rapaz, mas segue na busca por um segundo envolvido na tentativa de furto.
Os policiais suspeitam que o homem, ainda não identificado, pode ter passado a noite escondido no local ou ter entrado pelo próprio forro. O teto quebrado da joalheria foi a principal pista encontrada pelas autoridades, onde os policiais acreditam que o suspeito tenha se movimentado.
Um dos policiais que participou da ação destacou que o invasor teria usado o espaço acima do teto para circular entre diferentes lojas. “Fizemos uma varredura nas lojas próximas porque ele poderia ter andado pelo forro. Mas não encontramos nada de anormal”, explicou.
Apesar da invasão, nada foi levado da joalheria. A proprietária compareceu à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol para registrar o boletim de ocorrência.
Com a suspeita de que o invasor ainda pudesse estar dentro do centro comercial, o Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) foi acionado para vasculhar o forro e outras áreas de difícil acesso.
Ocorrência
Na manhã deste domingo (19), um homem tentou invadir uma loja de joias dentro do shopping Norte Sul Plaza, localizado na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.
Logo no início da investigação, os policiais militares levataram a hipótese de que o suspeito teria entrado no local pela tubulação do shopping, mas não levou nada.
Ainda pela manhã, funcionários chegaram ao local para trabalharem, mas foram impedidos de entrar pelos policiais que estavam no local.
De acordo com uma nota de esclarecimento, enviada pela assessoria de imprensa do shopping ao Correio do Estado, o centro comercial abriu normalmente para os clientes a partir das 10h.