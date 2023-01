Após interdições por golpistas, BR-163 amanhece sem pontos de bloqueio

Não existe nenhum ponto de bloqueio de viés golpista, em rodovias de Mato Grosso do Sul, na manhã desta segunda-feira (9), de acordo com a Polícia Rodoviária de Federal (PRF-MS).

Conforme apurado pela reportagem do Correio do Estado, neste momento, duas viaturas da PRF estão próximas a rotatória do Shopping Bosque dos Ipês, BR-163, sentido Cuiabá. O trânsito é tranquilo no local.

Inconformados com a posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terroristas se empolgaram com a invasão antidemocrática em Brasília na tarde deste domingo (8) e retornaram às rodoviais, para formar novos pontos de interdição.

Segundo informações da PRF, às 19h30min de domingo (8), cerca de 30 manifestantes interditaram totalmente a BR-163/KM-491, em Campo Grande.

Às 21h30min, atearam fogo em pneus e o número de vândalos subiu para 100. A via continuou totalmente paralisada.

A PRF e equipes da CCR MSVia estiveram no local para negociar a liberação do trânsito e apagar o fogo. Após negociação, às 22h30min, o fluxo de veículos seguiu no sistema pare-siga.

A pista foi totalmente liberada às 1h55min, mas, congestionamentos permaneceram. A PRF reforçou o policiamento em todas as rodoviais do Estado para barrar possíveis pontos de bloqueio.

Outras interdições

O protesto começou um dia após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 31 de outubro de 2022. Lula foi eleito com 60.345.999 votos (50,9%) e Bolsonaro 58.206.354 votos (49,1%).

Em Mato Grosso do Sul, Bolsonaro ganhou com 59,49% (880.606) dos votos válidos e Lula 40,51% (559.547).

O segundo turno das eleições foi realizado em 30 de outubro, e, insatisfeitos com o resultado das urnas, manifestantes começaram a ocupar quartéis no dia posterior a vitória de Lula.

Eles pediam por intervenção militar, recontagem dos votos e diziam que a eleição poderia ter sido fraudada para dar vantagem ao petista.

Manifestações, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PSL) e contrários a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), começaram a bloquear rodovias e atear fogos em pneus, em forma de protesto.