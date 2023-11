OPERAÇÃO VIRTUDE

A Operação aconteceu do dia 2 ao dia 31 de outubro em todo o país; mais de 11,5 mil idosos vítimas de violências foram atendidos

No Brasil, a operação contou com investimento de R$ 2 milhões e apuração das denúncias recebidas via Disque 100 (Disque Direitos Humanos). PCMS

O Governo Federal e a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul divulgaram hoje (1º), o balanço da Operação Virtude, deflagrada de 2 a 31 de outubro. Em Mato Grosso do Sul, 21 pessoas foram presas em flagrante e quatro por mandado de prisão em aberto.

As ações da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul foram coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e abrangeu os 79 municípios do Estado e seus respectivos distritos. Com o empenho de 640 policiais civis e 170 viaturas, 109 inquéritos policiais foram instaurados, 221 diligências feitas, 75 denúncias apuradas e 32 palestras realizadas.

Além disso, os policiais cumpriram três mandados de busca que culminou na apreensão de uma arma branca, uma arma de fogo longa, uma arma de fogo curta e 28 munições.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul reforça que continuará atuando na orientação dos idosos, na apuração das denúncias e na responsabilização dos autores pelos crimes praticados contra toda a população, em especial, a pessoa idosa.

"A execução da Operação Virtude mostrou que a população alvo (pessoas idosas) merecem um olhar diferenciado do Estado, se tratando de uma parcela da população que a cada dia aumenta e que possui carências e necessidades específicas e são mais suscetíveis a serem vítimas maus-tratos e diversos outros tipos de crimes", diz nota divulgada pela PCMS.

11,5 mil foram atendidos

Em todo o Brasil, mais de 5,3 mil denúncias foram apuradas e 11,5 mil vítimas de violência foram atendidas. Conforme balanço divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em colaboração do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), a operação contou com investimento de R$ 2 milhões e apuração das denúncias recebidas via Disque 100 (Disque Direitos Humanos).

Além disso, mais de mil suspeitos foram conduzidos a delegacias, 6,6 mil boletins de ocorrência registrados e 200 pessoas presas. Para a diretora de Proteção da Pessoa Idosa, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI/MDHC), Symone Bonfim, a operação foi uma ação importante para a garantia dos direitos da pessoa idosa.

"Essa operação ajuda também a pessoa idosa a denunciar, a não ficar calada, a entender que ela tem esse direito de denunciar. Um dado importante é que 75% das denúncias advindas do Disque 100 foram confirmadas em flagrante. Isso só reforça a importância das pessoas usarem o Disque 100 como um meio para denunciar as violações de direitos humanos das pessoas idosas", enfatizou.

Operação Virtude

Realizada de 2 a 31 de outubro, a Operação Virtude teve duração total de 30 dias. O dia “D” (deflagração) foi realizado na última quinta-feira (26). A operação integrada nacional de combate à violência contra a pessoa idosa recebeu esse nome porque Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem, o correto e o desejável, evitando assim o mal.

Coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), as ações integradas foram executadas por meio das Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Órgãos Oficiais de Perícia Criminal e demais parceiros.

No total, foram 5.305 denúncias apuradas, 11.540 vítimas atendidas, 1.007 suspeitos conduzidos a delegacias, 6.601 boletins de ocorrência registrados, 182 presos e 18 adolescentes apreendidos, além da apreensão de armas de fogo.

Entre as justificativas para a realização da operação, constam a previsão no calendário anual da Senasp/MJSP; a comemoração do aniversário de 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa; o alto índice de denúncias de violência contra a pessoa idosa registradas no Disque 100; a necessidade de atuação do Estado brasileiro; a importância da atuação integrada; e o fato da operação ser de baixo custo e alto impacto.

Disque 100

Além de ligação gratuita, o Disque Direitos Humanos também recebe denúncias de violações de direitos humanos por meio do WhatsApp (61) 99611-0100; Telegram (digitar "direitoshumanosbrasil" na busca do aplicativo; página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Em todas as plataformas as denúncias são gratuitas, anônimas e recebem um número de protocolo para que a pessoa denunciante possa acompanhar o andamento da denúncia diretamente com o Disque 100.

