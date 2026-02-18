Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

ANHANDUÍ (MS)

Com apoio de helicóptero, PM mata um e prende três em área de mata

Roubo de Volkswagen Gol desencadeou a ocorrência em distrito localizado a 60 quilômetros de Campo Grande

Naiara Camargo

Naiara Camargo

18/02/2026 - 10h50
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um homem morreu em confronto com policiais militares e três foram presos, na tarde desta terça-feira (17), em uma área de mata localizada no distrito de Anhanduí, a 60 quilômetros de Campo Grande.

Helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas deu apoio à ocorrência para realizar varredura na mata e capturar os fugitivos Yann Gabriel Olivio dos Santos, Dayvison Henrique de Menezes Trindade e Jhony Fernandez Machado.

Após captura, o trio foi preso. A identidade do morto em confronto não foi divulgada.

Conforme apurado pela reportagem, a PM recebeu uma denúncia de que um Volkswagen Gol, branco, foi furtado em Anhanduí. Com isso, deslocou viaturas até o endereço e, quando os militares chegaram no local, localizaram o carro estacionado nas proximidades de um estabelecimento comercial.

Em seguida, os militares deram ordem de parada ao veículo com sinais luminosos e sonoros, mas, eles desobedeceram e dispararam contra os militares.

Foi possível observar que havia quatro homens dentro do carro. Na viatura, havia dois policiais, o que indicava desvantagem numérica.

Com isso, foi solicitado apoio e compareceram as equipes do 10° Batalhão de Polícia Militar (10°BPM), 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ªCIPM), Batalhão de Choque (Canil-ROTAC-BPMChoque), Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e helicóptero (Grupamento de Operações Aéreas).

Vale ressaltar que os policiais enfrentaram dificuldades para acionar apoio, em razão da ausência de sinal de rádio digital e telefonia móvel, por se tratar de área rural desprovida de cobertura.

Ao acessarem a estrada MS-258, o grupo abandonou o veículo às margens da via e fugiram a pé em direção a área de mata. Logo, militares os perseguiram e foram recebidos a tiros. Para se defenderem, revidaram, balearam e desarmaram um dos integrantes.

Em seguida, levaram o ferido para uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Anhanduí.

Após o socorro, a equipe retornou ao local de mata com apoio de militares de batalhões e companhias independentes, além do helicóptero, para capturar os outros três que fugiram. O trio foi localizado, algemado e preso.

Polícia Civil, Polícia Científica e Investigador de Polícia Judiciária estiveram no local dos fatos para efetuar os procedimentos de praxe.

No local, foram apreendidos:

  • um revólver calibre .32
  • uma espingarda calibre 28
  • um simulacro de arma de fogo
  • uma faca

Foram recuperados:

  • Volkswagen Gol, cor branca – no interior foram localizados diversos objetos provenientes de furto ocorrido em uma chácara no mesmo dia
  • Fiat Uno, cor vermelha

Os indivíduos e objetos apreendidos foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL) e os automóveis recuperados foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DEFURV).

O caso foi registrado na DEPAC-CEPOL como:

  • furto qualificado mediante concurso de pessoas
  • morte decorrente de intervenção legal de agente do estado
  • lesão corporal decorrente de intervenção legal de agente do estado
  • homicídio, se praticado contra a autoridade ou agente descrito nos arts. 142 a 144 da constituição federal, integrantes do sistema prisional e da força nacional de segurança publica, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ate terceiro grau, em razão dessa condição, na forma tentada
  • porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
  • posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

ESTATÍSTICA

Ao todo, 15 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 18 de fevereiro de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Em 2025, foram 68 mortes. Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 5 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

 

"Cartas Marcadas"

Gaeco cumpre 76 mandados e afasta 5 servidores em 5 municípios de MS

Operação ocorreu em Campo Grande, Corguinho, Rio Negro, Rochedo e Terenos

10/02/2026 11h55

Compartilhar
Gaeco e Batalhão de Choque amanheceram na porta de uma loja de materiais escolares e de escritório, localizado na rua 14 de julho, Vila Glória, em Campo Grande

Gaeco e Batalhão de Choque amanheceram na porta de uma loja de materiais escolares e de escritório, localizado na rua 14 de julho, Vila Glória, em Campo Grande MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu 76 mandados, na manhã desta terça-feira (10), durante a Operação Cartas Marcadas, em Campo Grande, Corguinho, Rio Negro, Rochedo e Terenos.

Dos 76 mandados, são

  • 46 mandados de busca e apreensão
  • 5 mandados de afastamento de cargos públicos
  • 22 mandados de proibição de contratar com o Poder Público
  • 3 mandados de suspensão de contratos vigentes com o Poder Público

Todos os mandados são expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Em Campo Grande, os mandados são cumpridos em uma loja de materiais escolares e de escritório, localizada na rua 14 de julho, Vila Glória. Policiais militares do Batalhão de Choque e Gaeco amanheceram na porta do estabelecimento e impediram a entrada dos funcionários.

O advogado da loja, Nilton Ribeiro Júnior, confirmou ao Correio do Estado que os policiais e promotores estão cumprindo mandado de busca e apreensão de documentos, mas alegou que não dispõe de mais informações. Disse, também, que este mandado é somente mais um em uma série de decisões judiciais que estão sendo cumpridas em diferentes cidades de Mato Grosso do Sul.

A investigação aponta a existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública, liderada por agentes políticos que atuavam como principais articuladores do esquema criminoso, nas prefeituras de Corguinho e Rio Negro.

A organização criminosa era composta por servidores públicos que forjavam a concorrência de licitações públicas, e, direcionavam os certames à empresas integrantes do esquema.

Nos últimos anos, os contratos somam R$ 9.000.000,00. As licitações corrompidas abrangem:

  • Contratações diretas para aquisição de materiais de expediente, mediante dispensas indevidamente manipuladas
  • Contratação de empresas para a execução de obras públicas, as quais eram iniciadas antes mesmo da formalização contratual

O Ministério Público (MPMS) adquiriu provas por meio do conteúdo extraído de alguns telefones celulares apreendidos, nas Operações Turn Off e Malebolge, que revelaram o modus operandi da organização criminosa. Com isso, foi possível chegar até os agentes políticos que dirigiam o esquema.

Batalhão de Choque (BPMChoque) e Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, apoiaram a ocorrência nesta terça-feira (10).

“Cartas Marcadas”, termo que dá nome à operação, faz referência a um jogo previamente manipulado, em que o desfecho é conhecido antes mesmo do início.

No caso, as contratações sob apuração foram direcionadas de antemão às empresas investigadas, por meio de ajustes espúrios, para conferir aparência de lisura a uma escolha que já estava determinada.

Desde o começo do ano passado, operações do Ministério Público revelaram supostos esquemas de corrupção em Aquidauana, Água Clara, Rochedo, Três Lagoas, Coxim, Sidrolândia, Bonito, Jardim, Terenos, Miranda, Itaporã e Campo Grande.

Polícia

Lula diz que vive 'melhor momento' político da Presidência e da relação com parlamentares

Em seu discurso na cerimônia desta sexta-feira, 6, Lula cobrou prefeitos e militantes aliados que se engajem na disputa eleitoral

06/02/2026 23h00

Compartilhar

Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Continue Lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vive o seu "melhor momento do ponto de vista político", além de também se sentir melhor fisicamente em relação a mais de 20 anos atrás, quando foi eleito presidente da República. Lula afirmou que também é o melhor momento de relação com os parlamentares.

"Eu vivo meu melhor momento do ponto de vista político, do exercício da minha Presidência, da minha relação com os companheiros parlamentares de todos os partidos políticos. Não tenho inimigos. Só é meu inimigo quem quiser ser. E se quiser, seja de graça, porque não vou pagar para ser meu inimigo", afirmou o presidente durante entrega de ambulâncias e equipamentos do Novo PAC Saúde em Salvador (BA).

"Tenho 80 anos, hoje estou melhor fisicamente do que quando fui eleito presidente em 2003. Naquele tempo, andava na esteira a 4km/h cansando e bufando. Hoje, com 80 anos, ando a 6km/h, com 5º de inclinação, faço musculação porque determinei que vou viver até os 120 anos", afirmou.

Em seu discurso na cerimônia desta sexta-feira, 6, Lula cobrou prefeitos e militantes aliados que se engajem na disputa eleitoral deste ano a seu favor. Repetiu que será uma eleição da "verdade contra a mentira" e "do bem contra o mal".

"Este ano não é um ano de eleição. É o ano da verdade. É o ano em que a gente vai ter que provar que a verdade e o bem pode vencer o mal e a mentira. Cabe a vocês prefeitos, vereadores, dirigentes sindicais, mulheres e homens deste País não permitir que haja uma prevalência da mentira. Não é possível conviver com a quantidade de mentiras que essas pessoas falam todos os dias", declarou.

Lula disse que sua campanha será focada em fazer "comparação em cada área, tudo o que aconteceu no País depois do impeachment, três anos de (Michel Temer) e quatro da coisa que governou este País (Jair Bolsonaro)".

"Quero fazer comparação de qual foi o presidente que mais teve relação com prefeitos na história. Nunca perguntei para um prefeito que partido ele é. Isso não me interessa, o que me interessa é se a cidade dele está precisando, se tem um projeto bom", declarou.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Produtor rural de 98 anos leva família inteira para viagem ao Nordeste e projeta passeios futuros
UNIÃO FAMILIAR

/ 2 dias

Produtor rural de 98 anos leva família inteira para viagem ao Nordeste e projeta passeios futuros

2

Campo Grande perde metade dos voos e oferta segue encolhendo
AJUSTES

/ 2 dias

Campo Grande perde metade dos voos e oferta segue encolhendo

3

Governo federal repassa de R$ 3,4 milhões para pagar piso da enfermagem
Campo Grande

/ 1 dia

Governo federal repassa de R$ 3,4 milhões para pagar piso da enfermagem

4

Cervo da Índia pode virar praga no Pantanal e ameaçar outras espécies
meio ambiente

/ 1 dia

Cervo da Índia pode virar praga no Pantanal e ameaçar outras espécies

5

Prefeito de cidade do interior de MS exibe arma na cintura durante carnaval de rua
Folião

/ 22 horas

Prefeito de cidade do interior de MS exibe arma na cintura durante carnaval de rua

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 5 dias

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 6 dias

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 06/02/2026

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?