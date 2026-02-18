Com apoio de helicóptero, PM mata um e prende três em área de mata

Ocorrência de confronto teve apoio até de helicoptero - DIVULGAÇÃO/PMMS

Um homem morreu em confronto com policiais militares e três foram presos, na tarde desta terça-feira (17), em uma área de mata localizada no distrito de Anhanduí, a 60 quilômetros de Campo Grande.

Helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas deu apoio à ocorrência para realizar varredura na mata e capturar os fugitivos Yann Gabriel Olivio dos Santos, Dayvison Henrique de Menezes Trindade e Jhony Fernandez Machado.

Após captura, o trio foi preso. A identidade do morto em confronto não foi divulgada.

Conforme apurado pela reportagem, a PM recebeu uma denúncia de que um Volkswagen Gol, branco, foi furtado em Anhanduí. Com isso, deslocou viaturas até o endereço e, quando os militares chegaram no local, localizaram o carro estacionado nas proximidades de um estabelecimento comercial.

Em seguida, os militares deram ordem de parada ao veículo com sinais luminosos e sonoros, mas, eles desobedeceram e dispararam contra os militares.

Foi possível observar que havia quatro homens dentro do carro. Na viatura, havia dois policiais, o que indicava desvantagem numérica.

Com isso, foi solicitado apoio e compareceram as equipes do 10° Batalhão de Polícia Militar (10°BPM), 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ªCIPM), Batalhão de Choque (Canil-ROTAC-BPMChoque), Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e helicóptero (Grupamento de Operações Aéreas).

Vale ressaltar que os policiais enfrentaram dificuldades para acionar apoio, em razão da ausência de sinal de rádio digital e telefonia móvel, por se tratar de área rural desprovida de cobertura.

Ao acessarem a estrada MS-258, o grupo abandonou o veículo às margens da via e fugiram a pé em direção a área de mata. Logo, militares os perseguiram e foram recebidos a tiros. Para se defenderem, revidaram, balearam e desarmaram um dos integrantes.

Em seguida, levaram o ferido para uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Anhanduí.

Após o socorro, a equipe retornou ao local de mata com apoio de militares de batalhões e companhias independentes, além do helicóptero, para capturar os outros três que fugiram. O trio foi localizado, algemado e preso.

Polícia Civil, Polícia Científica e Investigador de Polícia Judiciária estiveram no local dos fatos para efetuar os procedimentos de praxe.

No local, foram apreendidos:

um revólver calibre .32

uma espingarda calibre 28

um simulacro de arma de fogo

uma faca

Foram recuperados:

Volkswagen Gol, cor branca – no interior foram localizados diversos objetos provenientes de furto ocorrido em uma chácara no mesmo dia

Fiat Uno, cor vermelha

Os indivíduos e objetos apreendidos foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL) e os automóveis recuperados foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DEFURV).

O caso foi registrado na DEPAC-CEPOL como:

furto qualificado mediante concurso de pessoas

morte decorrente de intervenção legal de agente do estado

lesão corporal decorrente de intervenção legal de agente do estado

homicídio, se praticado contra a autoridade ou agente descrito nos arts. 142 a 144 da constituição federal, integrantes do sistema prisional e da força nacional de segurança publica, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ate terceiro grau, em razão dessa condição, na forma tentada

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

ESTATÍSTICA

Ao todo, 15 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 18 de fevereiro de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Em 2025, foram 68 mortes. Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 5 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.