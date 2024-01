Corpo de envolvido em emboscada contra policial é encontrado no Rio Aquidauana

Atentado

Buscas por corpo de um dos supostos envolvidos é realizada pelo Corpo de Bombeiros no rio Aquidauana

Após confronto na tarde ontem, sábado (20), com um grupo de policiais civis, dois homens morreram em uma zona rural de Rochedo, localizada a cerca de 83 quilômetros de Campo Grande. Dupla era procura pela participação em uma ação criminosa, que baleou um policial civil, de 50 anos, no Bairro Vila Jacy, após seu veículo ser alvejado por cerca de 20 tiros no início da manhã de sábado.

De acordo com informações dos policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI), da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), que participaram da investigação, os indivíduos resistiram a prisão e entraram em confronto com os agentes e acabaram baleados.



Um dos suspeitos chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital do município, no entanto, devido à gravidade dos ferimentos não resistiu e veio a óbito.



Já o segundo suposto envolvido, teria caído no rio Aquidauana durante a tentativa de captura, por volta das 17h, após ser baleado por policiais do Garras e do Dracco. Desde o início da manhã deste domingo (21), mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem buscas pelo corpo.

O caso continua em investigação e ainda não se sabe o motivo do atentado, que terminou com o policial atingidos por três tiros no peito.

O CASO

O crime ocorreu na Vila Jacy, em Campo Grande, na madrugada de sábad (20), após um policial civil ser surpreendido por desconhecidos em frente a uma residência onde mora o filho recém-nascido. A vítima foi encaminhada ao hospital, onde se encontra em observação.



De acordo com o boletim de ocorrência, o policial civil chegava a casa da mulher com quem tem um filho recentemente, mas não mantém relacionamento, para levar fraldas para o bebê, por volta das 4h da manhã.



Ao se aproximar do imóvel, o homem teve seu veículo, um Golf de cor vermelha, fuzilado com mais de 20 tiros. Durante o tiroteio, a vítima foi atingida por três disparos no peito.



Após ser atingido, o policial ainda conseguiu dirigir até o Batalhão da Polícia Militar localizado no Conjunto União, onde foi socorrido até a Santa Casa



Equipes de resgate foram acionados e o encaminharam para a Santa Casa de Campo Grande, onde ele permanece hospitalizado.



Aos policiais, a mulher que mora no local, disse desconhecer os autores. O policial relatou que também desconhece a motivação do crime.



O veículo foi encaminhado para a 10º Companhia Independente da Polícia Militar. Equipes da perícia técnica estiveram no local, onde encontraram no carro cápsulas de .380.



O caso será investigado pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.