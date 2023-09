polícia

Maycon Marcon Orico, de 34 anos, era evadido do sistema prisional e tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e homicídio

Maycon Marcon Orico, de 34 anos, conhecido como "Neném do PCC", foi morto em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque) e da Força Tática da 8ª CIPM de Sidrolândia, na madrugada neste sábado (16), no assentamento Patagônia, localizado cerca de 70 quilômetros de campo Grande.

Maycon era um dos chefes do crime organizado de Sidrolândia, estava evadido do sistema prisional, tinha mandado de prisão em aberto pela 2ª Vara de Execução do Semiaberto e possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares da Força Tática da 8ª CIPM de Sidrolândia acionaram o Batalhão de Choque de Campo Grande para dar apoio em uma ocorrência no assentamento Patagônia, onde um homem estaria armado no local.

No local, os policiais encontraram Gabriel Nunes Custódio portando um revólver calibre 32, da marca Taurus, na cintura. Ele confessou ter assassinado Maycom Jonathan na noite desta sexta-feira (15), em frente a casa da vítima.

Em ato contínuo, Maycon Marcon conduzia uma camionete S10, de cor branca, quando foi parado pelos militares do Batalhão de Choque. Ele desobedeceu a voz de abordagem, sacou uma arma e apontou em direção aos policiais.

Os policiais revidaram e acertaram o criminoso. Ele foi socorrido e levado para o hospital Elmíria Silvério Barbosa, mas não resistiu e morreu.

Foram apreendidos um revólver calibre 32, uma pistola Glock 380, um veículo S10, um veículo Corolla e R$ 2.030,00.

NÚMEROS

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 83 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 16 de setembro de 2023, em Mato Grosso do Sul.

Das 83 mortes,

38 ocorreram em Campo Grande

45 ocorreram no interior do Estado

8 ocorreram em janeiro

18 ocorreram em fevereiro

5 ocorreram em março

19 ocorreram em abril

10 ocorreram em maio

5 ocorreram em junho

7 ocorreram em julho

5 ocorreram em agosto

6 em setembro

78 são homens

2 são mulheres

3 não tiveram o sexo divulgado

48 são jovens

28 são adultos

3 são idosos

2 são adolescentes

2 não tiveram a faixa etária divulgada

De acordo com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

*Matéria alterada às 19h28min para correção de informações.