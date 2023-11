VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Somente neste oito salas foram inauguradas em Mato Grosso do Sul. Meta é ter ao menos uma unidade em cada um dos 79 municípios

Na luta pelo bem-estar de mulheres, crianças e adolescentes que enfrentam situações de abuso e violência, o Estado de Mato Grosso do Sul inaugurou hoje (16), a 33ª Sala Lilás, no município de Batayporã.

Durante a inauguração, o Delegado-Geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Oliveira Filho reforçou o compromisso das autoridades policiais com a população.

“As Salas Lilases são espaços acolhedores e seguros, destinados a oferecer atendimento especializado às vítimas de violência doméstica, familiar e sexual e tem se tornado um símbolo de esperança e respeito em todo o Estado", afirmou Gurgel.

Ainda segundo Gurgel, as salas oferecem um ambiente confortável e confidencial para que as vítimas se expressem e recebam apoio psicológico, jurídico e assistencial necessários.

"Além disso, esses locais permitem que as denúncias sejam feitas de maneira mais segura, favorecendo a coleta de provas e o encaminhamento das questões”, destaca o Delegado-Geral da Polícia Civil.

Conforme a Polícia Civil, a inauguração da Sala Lilás em Batayporã é mais um passo significativo em direção a um Mato Grosso do Sul mais seguro e justo para todos, independentemente de gênero ou idade. A meta é que cada um dos 79 municípios tenham ao menos uma unidade da Sala Lilás.

Sala Lilás

A primeira Sala Lilás da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi inaugurada na Delegacia de Polícia de Sidrolândia no ano de 2019.

De lá pra cá receberam a nova estrutura, os municípios de Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Água Clara, Amambai, Caarapó, Bonito, Terenos, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados, Costa Rica, Angélica, Ladário, Camapuã, Eldorado, Iguatemi, Bandeirantes, Sonora, Chapadão do Sul, Miranda, Porto Murtinho, Anaurilândia, Anastácio, Paranhos, Selvíria, Brasilândia, São Gabriel do Oeste, Ivinhema; Itaporã, Jateí e Batayporã..

Casa da Mulher Brasileira

Mato Grosso do Sul também conta com a Casa da Mulher Brasileira, em funcionamento na Capital, e com 12 Delegacias de Atendimento à Mulher sendo uma em cada Delegacia Regional de Polícia Civil do Estado.

