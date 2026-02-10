Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

"Cartas Marcadas"

Gaeco cumpre 76 mandados e afasta 5 servidores em 5 municípios de MS

Operação ocorreu em Campo Grande, Corguinho, Rio Negro, Rochedo e Terenos

Naiara Camargo

Naiara Camargo

10/02/2026 - 11h55
Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu 76 mandados, na manhã desta terça-feira (10), durante a Operação Cartas Marcadas, em Campo Grande, Corguinho, Rio Negro, Rochedo e Terenos.

Dos 76 mandados, são

  • 46 mandados de busca e apreensão
  • 5 mandados de afastamento de cargos públicos
  • 22 mandados de proibição de contratar com o Poder Público
  • 3 mandados de suspensão de contratos vigentes com o Poder Público

Todos os mandados são expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Em Campo Grande, os mandados são cumpridos em uma loja de materiais escolares e de escritório, localizada na rua 14 de julho, Vila Glória. Policiais militares do Batalhão de Choque e Gaeco amanheceram na porta do estabelecimento e impediram a entrada dos funcionários.

O advogado da loja, Nilton Ribeiro Júnior, confirmou ao Correio do Estado que os policiais e promotores estão cumprindo mandado de busca e apreensão de documentos, mas alegou que não dispõe de mais informações. Disse, também, que este mandado é somente mais um em uma série de decisões judiciais que estão sendo cumpridas em diferentes cidades de Mato Grosso do Sul.

A investigação aponta a existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública, liderada por agentes políticos que atuavam como principais articuladores do esquema criminoso, nas prefeituras de Corguinho e Rio Negro.

A organização criminosa era composta por servidores públicos que forjavam a concorrência de licitações públicas, e, direcionavam os certames à empresas integrantes do esquema.

Nos últimos anos, os contratos somam R$ 9.000.000,00. As licitações corrompidas abrangem:

  • Contratações diretas para aquisição de materiais de expediente, mediante dispensas indevidamente manipuladas
  • Contratação de empresas para a execução de obras públicas, as quais eram iniciadas antes mesmo da formalização contratual

O Ministério Público (MPMS) adquiriu provas por meio do conteúdo extraído de alguns telefones celulares apreendidos, nas Operações Turn Off e Malebolge, que revelaram o modus operandi da organização criminosa. Com isso, foi possível chegar até os agentes políticos que dirigiam o esquema.

Batalhão de Choque (BPMChoque) e Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, apoiaram a ocorrência nesta terça-feira (10).

“Cartas Marcadas”, termo que dá nome à operação, faz referência a um jogo previamente manipulado, em que o desfecho é conhecido antes mesmo do início.

No caso, as contratações sob apuração foram direcionadas de antemão às empresas investigadas, por meio de ajustes espúrios, para conferir aparência de lisura a uma escolha que já estava determinada.

Desde o começo do ano passado, operações do Ministério Público revelaram supostos esquemas de corrupção em Aquidauana, Água Clara, Rochedo, Três Lagoas, Coxim, Sidrolândia, Bonito, Jardim, Terenos, Miranda, Itaporã e Campo Grande.

CAMPO GRANDE (MS)

Ladrão furta trailer, reage com chave de fenda e acaba morto por PM de folga

Homem, de 50 anos, havia furtado várias bebidas em um trailer na noite desta quarta-feira (4), no Jardim Carioca

05/02/2026 08h15

Foto de ilustração - Fachada do Batalhão de Choque em Campo Grande (MS)

Foto de ilustração - Fachada do Batalhão de Choque em Campo Grande (MS) Gerson Oliveira

Homem, de 50 anos, foi morto por um sargento do Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPMChoque), à paisana e de folga, na noite desta quarta-feira (4), no Jardim Carioca, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz furtou um pequeno comércio na região e saiu andando pela rua com uma sacola preta aparentemente pesada, quando, foi avistado pelo sargento.

De acordo com o boletim de ocorrência, o militar, de folga, se identificou como policial e deu ordem de abordagem, mas, o ladrão sacou uma chave de fenda da cintura e ameaçou o policial. Em seguida, o PM sacou a arma, baleou e desarmou o rapaz.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros (CBMMS), mas, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Após o confronto, três viaturas do Batalhão de Choque e uma viatura de Rádio Patrulha (RP) apoiaram a ocorrência.

No local dos fatos, foram apreendidos uma chave de fenda com cabo amarelo e a sacola preta contendo várias bebidas, como um refrigerante Refriko Tubaína, quatro refrigerantes Refriko Uva, dois refrigerantes Fanta mini, oito refrigerantes Refriko Uva mini, oito refrigerantes Cola mini, dois refrigerantes Refrico laranja, dois refrigerantes Refriko Guaraná 500 ml e um pote de balas.

Todos esses itens foram furtados do trailer momentos antes do confronto e devolvidos aos proprietários, que compareceram a delegacia para confirmar o arrombamento e furto de bebidas.

O caso foi registrado como “ameaça” e “morte decorrente de intervenção legal de agente de Estado” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 3 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 5 de fevereiro de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Em 2025, foram 68 mortes. Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 5 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

CAMPO GRANDE (MS)

Mulher liga no 190 e simula 'agendar perícia no INSS' para pedir socorro

Vítima foi enforcada, agredida e ameaçada de morte com uma arma branca pelo companheiro

04/02/2026 11h45

Viatura da PMMS em avenidas de Campo Grande

Viatura da PMMS em avenidas de Campo Grande Paulo Ribas - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Mulher, que não teve a identidade divulgada, ligou para a Polícia Militar via 190 para “agendar perícia no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)”, simulando um pedido de socorro, na tarde desta terça-feira (3), em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, na ligação, ela solicitou o atendimento no INSS e logo em seguida já informou o endereço de sua residência. Neste momento, o agressor estava em casa, próximo a ela, por isso ocultou a realidade dos fatos no diálogo.

De imediato, o policial percebeu que se tratava de um pedido de socorro velado e empenhou uma viatura da PM até o local.

Ao chegar na residência, os militares encontraram a vítima sob amparo dos vizinhos.

A mulher relatou que foi enforcada, agredida e ameaçada de morte com uma arma branca pelo companheiro. Durante a briga, ele quebrou o celular dela. Ela estava machucada nos braços.

O autor fugiu, mas logo em seguida foi localizado pelos policiais.

A vítima e o autor foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para as providências legais cabíveis.

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul está atenta e é sensível em casos de pedido de socorro disfarçados, em situações onde mulheres, vítimas de violência doméstica, acionam socorro pedindo “pizza”, “lanche” ou “táxi”.

"A PMMS reitera seu compromisso com a proteção à mulher e orienta que denúncias de qualquer tipo de violência podem ser feitas imediatamente pelo telefone 190. Destacamos mais uma vez a importância da denúncia, sendo que nossos policiais estão preparados para atender da melhor forma possível", informou a PMMS por meio de nota enviada ao Correio do Estado.

Em 3 de setembro de 2025, ocorreu outro caso parecido: uma mulher, de 25 anos, ligou para a polícia pedindo um "táxi", em uma fazenda localizada na área rural de Vista Alegre, em Maracaju (MS).

