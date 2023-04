Homem que seria agiota é fuzilado no bairro Mata do Jacinto

NOTA DE PESAR

De acordo com a nota, o jovem era aluno do oitavo ano da Escola Municipal Prof. Arlene Marques Almeida, no Jardim Canguru, em Campo Grande

A Secretaria de Educação de Estado e Educação de Mato Grosso do Sul (SED), divulgou nesse domingo (26), uma nota de pesar pelo falecimento do menino de 12 anos no último sábado (25), no bairro Coophavila 2, em Campo Grande.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o jovem teria pego a arma do avô e atirado contra a própria cabeça. A vítima chegou a ser socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros mas não resistiu ao ferimento.

De acordo com os familiares, o garoto realizou o disparo ao tentar tirar uma foto com o revólver do avô que trabalha como segurança particular e guardava o revólver calibre 38 no guarda-roupas. A Polícia Civil ainda não informou se o mesmo tinha licença para posse de arma de fogo.

Em nota, a SED solidarizou-se com amigos e familiares do jovem. De acordo com o texto, ele era aluno do oitavo ano da Escola Municipal Prof. Arlene Marques Almeida.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Confira a nota:

