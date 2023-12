Operação Sucessione

José Eduardo Abdulhad, Tiano Waldenor é Luiz Paulo Bernardes não foram encontrados pelo GAECO

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de liberdade de três presos na Operação Sucessione, deflagrada no último dia 5 deste mês pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado).

Conforme o documento oficial, o pedido foi negado a Diego Souza Nunes, um dos assessores do deputado estadual Neno Razuk, também alvo da operação com mandados de busca e apreensão em sua casa, localizada no residencial de luxo no Damha.

Outro que também teve pedido de liberdade negado foi o sargento Manoel José Ribeiro, mais conhecido como ‘Manelão’ e Valmir Queiroz Martinelli, responsável pela aquisição das máquinas de jogo do bicho apreendidas em uma residência, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.



Gaeco volta às ruas para prender mais 12 envolvidos com o jogo do bicho



Após 15 dias da primeira Operação Sucessione, os agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou, na manhã de hoje (20), mais mandados de busca e apreensão. Promotores e policiais foram às ruas para o cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva e de quatro mandados de busca e apreensão em Campo Grande e Ponta Porã.

A explicação para as novas prisões, conforme o MPE, é que a partir do material apreendido no dia 5 de dezembro descobriu-se que várias outras pessoas estavam envolvidas naquilo que classificam como organização criminosa, que age de maneira violenta para estabelecer seu domínio

Na primeira fase da operação, quando três de seus assessores foram presos, o deputado Neno Razuk negou que tenha elo com a jogatina em Campo Grande e deixou claro que não deixaria a função de corregedor da Assembleia Legislativa. Mas, seus três assessores, o major aposentado Gilberto Luiz dos Santos, Diego de Souza Nunes e Manoel José Ribeiro, foram demitidos. Eles continuam presos. Naquela data, o filho do major também foi detido.

Além disso, informa a assessoria do Gaeco, mesmo depois da apreensão de cerca de 700 máquinas para apostas do jogo do bicho, ocorrida em 16 de outubro, o grupo continuou investindo na compra de novos equipamentos para repor o estoque, deixando claro que o grupo não havia se intimidado com a descoberta.



Conforme o MPE, esse grupo de policiais aposentados estaria ligado ao deputado e a meta, conforme a investigação, seria expulsar da cidade um grupo paulista que teria passado a explorar a modalidade clandestina de apostas desde 2019 em Campo Grande. Os indícios são de que pessoas ligadas ao deputado teriam participado de pelo menos três roubos de malotes com dinheiro de apostas do grupo rival.

Alvos do Gaeco foram exonerados de seus cargos



No último dia 7 deste mês, o Governo do Estado publicou a exoneração de Diego de Souza Nunes e Manoel Ribeiro, sargento da reserva da Polícia Militar, conhecido como “Manelão”, tinham cargo na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), no gabinete de Neno Razuk.

Outro que também foi exonerado de seu cargo foi o major da Polícia Militar, Gilberto Luiz dos Santos, que era lotado como assessor intermediário III no quadro permanente da Casa de Leis. Um quarto assessor, que não teve nome divulgado, também foi alvo da operação.

Durante a busca e apreensão no residencial de Nemo Razuk, dois celulares e um tablet foram apreendidos.

Até o momento, José Eduardo Abdulhad, o “Zeizo”, Tiano Waldenor de Moraes e Luiz Paulo Bernardes Braga, não foram encontrados.

A “Successione” foi deflagrada com objetivo de prender dez pessoas que estariam envolvidos em uma organização criminosa que tenta assumir o controle do jogo do bicho em Campo Grande. O poder do jogo do bicho antes pertencia a Família Name.

Com o controle em mãos, os criminosos realizaram roubos de malotes de outro grupo de bicheiros em plena luz do dia, com ameaças. Conforme o andamento das investigações, o esquema foi descoberto durante a Operação Omertà, quando os chefes dessas quadrilhas contavam com apoio de integrantes da segurança pública para cometer os crimes.