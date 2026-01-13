Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

SEGURANÇA PÚBLICA

MPMS investigou 947 casos de abuso policial em 2025

Gacep/MPMS fiscaliza atuação da PMMS e mortes decorrentes por intervenção de agente de Estado

Naiara Camargo

Naiara Camargo

13/01/2026 - 09h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Ao todo, 947 casos de abuso, violência ou má conduta policial foram investigados pelo Ministério Público (MPMS), no ano de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Além disso, mais de 100 procedimentos de tutela difusa da segurança pública foram instaurados.

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 68 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 5 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep) é o órgão responsável por fiscalizar a atividade policial em MS.

O Gacep-MPMS integra a coordenação do Grupo de Trabalho do Grupo Nacional do Controle Externo da Atividade Policial (GNCEAP), responsável pela elaboração do Protocolo Nacional de Atuação Ministerial em face da Letalidade Policial.

De acordo com o MPMS, essa resolução é uma norma editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que estabelece diretrizes para a atuação dos Promotores de Justiça em casos de morte decorrente de intervenção policial.

O documento visa padronizar como o Ministério Público deve fiscalizar agentes de Estado em todo o Brasil, levando em consideração que as investigações sobre mortes em confronto com a polícia sejam imparciais, rigorosas e rápidas.

O coordenador do grupo, Douglas Oldegardo, enfatizou a importância do papel do Grupo de Trabalho, que é o de monitorar o serviço de policiais.

“Temos mantido um ritmo intenso na fiscalização da atividade policial no mesmo passo em que implementamos diversas e importantes ações voltadas à tutela da segurança pública com enfoque estrutural, visando o aprimoramento do sistema de segurança e a proteção do cidadão sul-mato-grossense”.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI

DOF apreende R$ 550 mil em canetas emagrecedoras e Iphones 17

Casal buscou o material em Pedro Juan Caballero e levaria para Campo Grande

07/01/2026 09h40

Compartilhar
Canetas emagrecedoras e Iphones apreendidos pelo DOF

Canetas emagrecedoras e Iphones apreendidos pelo DOF DIVULGAÇÃO/DOF

Continue Lendo...

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 50 Iphones 17, 2 Ipads e 20 caixas com canetas emagrecedoras, nesta terça-feira (6), na MS-164, em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

Os materiais apreendidos foram avaliados em R$ 550 mil. Mulher de 26 anos e homem de 56 anos foram presos em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais patrulhavam a rodovia, quando abordaram um casal que estava em um veículo Peugeot 207.

Eles vistoriaram o automóvel e flagraram as “canetinhas” e celulares. Interrogados pelos policiais, o casal afirmou que carregou o material em Pedro Juan Caballero (fronteira Brasil/Paraguai) e despacharia em Campo Grande.

O casal e o material apreendido foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

CONTRABANDO E DESCAMINHO

Contrabando e descaminho são crimes relacionados à importação e exportação de mercadorias. Contrabando é a importação ou exportação de mercadorias proibidas.

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 70 ocorrências de contrabando e 59 de descaminho foram registradas, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Em relação ao contrabando, 2 ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 4 em março, 2 em abril, 9 em maio, 9 em junho, 5 em julho, 8 em agosto, 4 em setembro, 13 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Em relação ao descaminho, 0 ocorreu em janeiro, 11 em fevereiro, 2 em março, 5 em abril, 5 em maio, 2 em junho, 5 em julho, 9 em agosto, 4 em setembro, 11 em outubro, 4 em novembro e 1 em dezembro.

RIO BRILHANTE (MS)

Corpo carbonizado é encontrado em veículo no interior de MS

Vítima ainda não foi identificada e não se sabe se é homem ou mulher

07/01/2026 07h50

Compartilhar
Carro (Corsa Classic) é vermelho, mas, com o fogo, ficou branco

Carro (Corsa Classic) é vermelho, mas, com o fogo, ficou branco Foto: Rio Brilhante em Tempo Real

Continue Lendo...

Corpo carbonizado, sem identificação, foi encontrado em um veículo Chevrolet Corsa Classic incendiado, na noite desta terça-feira (6), nas proximidades da MS-465, trecho conhecido como "Estrada do Suez", em Rio Brilhante, município localizado a 160 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma possível ocorrência de acidente de trânsito, mas, ao chegar no local, se deparou com um corpo carbonizado dentro de um carro incendiado.

As chamas atingiram apenas a parte frontal do veículo. Os bombeiros contiveram as chamas a tempo e a parte traseira não foi atingida.

O cadáver segue sem identificação, sendo impossível distinguir o sexo (masculino ou feminino) da vítima, até o momento. Ainda não se sabe se o fato se trata de um acidente ou assassinato. As autoridades competentes vão investigar o caso. 

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para socorrer as vítimas, isolar a área, recolher vestígios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

Corpo carbonizado é um cadáver que foi exposto a calor intenso ou chamas, resultando na destruição dos tecidos moles e, em casos graves, na calcinação dos ossos. É difícil identificar um corpo carbonizado, sendo impossível distinguir se é homem ou mulher em muitos casos.

Para identificação, a perícia criminal utiliza alguns métodos, como odontologia e DNA.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2911, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2911, segunda-feira (12/01)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6925, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6925, segunda-feira (12/01)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2874, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2874, segunda-feira (12/01)

4

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande
Cidades

/ 2 dias

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3585, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3585, segunda-feira (12/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026