Dupla morre em confronto com o Choque em Ivinhema

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Dois homens, que não tiveram a identidade divulgada, morreram em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na tarde deste domingo (26), na avenida Reynaldo Massi, em Ivinhema, município localizado a 289 quilômetros de Campo Grande.

Além do BPMChoque, Rádio Patrulha da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, constatar o óbito dos indivíduos, recolher os indícios do assassinato, realizar a perícia e retirar o corpo.

Os detalhes e a dinâmica do confronto ainda não foram divulgados, pois a ocorrência ainda está em andamento.

Mais informações serão divulgadas nas próximas horas e esta matéria será atualizada para acréscimo de detalhes.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 74 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 26 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 74 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril, 14 em maio, 15 em junho e 14 em julho. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança e grupos armados ocorre em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento preventivo/ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.