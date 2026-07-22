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AMAMBAI

Homem morre após capotar Hilux com 1,8 tonelada de drogas na MS-289

Entorpecentes ficaram espalhados no matagal, na pista e às margens da rodovia

Naiara Camargo

Naiara Camargo

22/07/2026 - 11h35
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Homem, que não teve a identidade divulgada, morreu em acidente de carro, após capotar uma Toyota Hilux ‘recheada’ de drogas, na madrugada desta quarta-feira (22), no KM-100 da MS-289, entre Coronel Sapucaia e Amambai.

A caminhonete estava carregada com 1.834 kg de entorpecentes, sendo 1.730 quilos de maconha, 72 quilos de skank e 32 quilos de haxixe marroquino. A droga estava armazenada em tabletes e foi avaliada em R$ 6,6 milhões.

Os entorpecentes foram apreendidos pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv).

1.834 kg de entorpecentes apreendidos pelo BPMRv. Foto: Divulgação/BPMRv

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma Toyota Hilux trafegava em alta velocidade pela MS-289, sentido Coronel Sapucaia–Amambai, apresentando excesso de carga.

Instantes depois, receberam a informação de que o veículo havia capotado no KM-100 da rodovia. A equipe empenhou viaturas até o local do acidente e, ao chegar no endereço, visualizaram a caminhonete capotada, destruída e os entorpecentes espalhados no matagal, na pista e às margens da rodovia.

O corpo do condutor foi encontrado sem vida a 55 metros do veículo.

Após identificação veicular, foi constatado que as placas da caminhonete eram falsas. Durante checagem pelos sinais identificadores, verificou-se que o veículo possuía registro de furto, ocorrido em 21 de janeiro de 2026, em Maringá (PR).

Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para socorrer a vítima, recolher indícios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

O veículo e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai para as providências legais cabíveis.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 5.659,6 kg de cocaína e 4.221.263,9 kg de maconha foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 22 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul

Em 2025, 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos.

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FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO

Homem que matou esposa e conhecido é preso em Nioaque

Arma e faca, utilizados nos crimes, foram descartados pelo autor

20/07/2026 12h00

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Viatura pertencente a Delegacia de Polícia Civil de Nioaque - imagem de ilustração

Viatura pertencente a Delegacia de Polícia Civil de Nioaque - imagem de ilustração

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Antônio Marcos da Silva, acusado de assassinar Rosenilda de Oliveira Candelário, de 48 anos e Reginaldo Messias Bispo, de 58 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (20), em Nioaque, município localizado a 183 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, ele se entregou à polícia, confessou os assassinatos e foi detido pelas autoridades. Na sexta-feira (17), ele havia fugido do local do crime.

Arma e faca, utilizados nos crimes, foram descartados pelo autor. Ele deve responder pelos crimes de homicídio e feminicídio.

O CRIME

Rosenilda de Oliveira Candelário, de 48 anos e Reginaldo Messias Bispo, de 58 anos foram mortos a tiros e a facadas, respectivamente, em 17 de julho de 2026, na Colônia Conceição, em Nioaque.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo, com dois óbitos, na Colônia Conceição – Agrovila.

Duas equipes da PM deslocaram viaturas até o endereço, sendo uma da Rádio Patrulha e outra da Força Tática.

Ao chegarem ao local, visualizaram um veículo da funerária estacionado nas proximidades.

Em seguida, conversaram com a proprietária de um bar, que informou que ouviu cinco disparos de arma de fogo e discussões perto do estabelecimento.

Os policiais iniciaram buscas na região e localizaram Rosenilda, sem vida, com perfurações de arma de fogo no crânio e nos olhos, sentada em uma cadeira na varanda de sua residência, imóvel que também funcionava como bar.

Em seguida, localizaram Reginaldo, caído no chão, com oito perfurações de arma branca no tórax.

LISTA TRÁGICA

Confira a lista de mulheres assassinadas por (ex) companheiros em 2026:

  1. Josefa dos Santos - 16 de janeiro
  2. Rosana Candia Ohara - 24 de janeiro
  3. Nilza de Almeida Lima - 22 de fevereiro
  4. Beatriz Benevides da Silva - 25 de fevereiro
  5. Liliane de Souza Bonfim Duarte - 6 de março
  6. Leise Aparecida Cruz - 7 de março
  7. Ereni Benites - 8 de março
  8. Fátima Aparecida da Silva - 23 de março
  9. Marlene de Brito Rodrigues - 6 de abril
  10. Vera Lúcia da Silva - 13 de abril
  11. Zelita Rodrigues de Souza - 30 de abril
  12. Fabíola Marcotti - 18 de maio
  13. Maria do Carmo - 28 de junho
  14. Paula de Souza Conceição - 11 de julho
  15. Rosenilda de Oliveira Candelário - 17 de julho

 

homicídio

Atual mata ex da namorada com golpe na cabeça em Dourados

Vítima tinha um filho de dois anos com a ex-mulher

20/07/2026 09h00

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Depac Dourados, onde o caso foi registrado

Depac Dourados, onde o caso foi registrado Foto: Polícia Civil de MS

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Bruno Ricardo de Oliveira, de 37 anos, foi morto por Faustino Wellington, de 19 anos, com golpes na cabeça, na madrugada desta segunda-feira (20), no Jardim Água Boa, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Faustino é o atual namorado de Adriane e Bruno é o ex-marido dela. Bruno e Adriane tem um filho de dois anos juntos.

Conforme apurado pela reportagem, Bruno (ex) foi até a casa de Adriane na noite deste domingo (19), possivelmente para visitar o filho, quando começou a discutir com Faustino (atual) no portão da residência.

Em seguida, o atual desferiu golpes na cabeça do ex. De acordo com o boletim de ocorrência, não se sabe qual foi o instrumento utilizado para golpear a vítima.

Ele morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher os indícios do assassinato, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 278 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 20 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 247 são homens, 26 são mulheres e 5 não tiveram o sexo divulgado.

Os assassinatos ocorreram em janeiro (41), fevereiro (23), março (45), abril (36), maio (50), junho (54) e julho (29).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso:

  • Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples
  • Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante pagamento ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas
  • Homicídio Privilegiado: O homicídio privilegiado ocorre quando o autor do crime age sob forte emoção, como violenta emoção, medo, ou impulso irresistível. Nesses casos, a pena pode ser reduzida

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