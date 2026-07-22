Homem morre após capotar Hilux com 1,8 tonelada de drogas na MS-289

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Homem, que não teve a identidade divulgada, morreu em acidente de carro, após capotar uma Toyota Hilux ‘recheada’ de drogas, na madrugada desta quarta-feira (22), no KM-100 da MS-289, entre Coronel Sapucaia e Amambai.

A caminhonete estava carregada com 1.834 kg de entorpecentes, sendo 1.730 quilos de maconha, 72 quilos de skank e 32 quilos de haxixe marroquino. A droga estava armazenada em tabletes e foi avaliada em R$ 6,6 milhões.

Os entorpecentes foram apreendidos pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv).

1.834 kg de entorpecentes apreendidos pelo BPMRv. Foto: Divulgação/BPMRv

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma Toyota Hilux trafegava em alta velocidade pela MS-289, sentido Coronel Sapucaia–Amambai, apresentando excesso de carga.

Instantes depois, receberam a informação de que o veículo havia capotado no KM-100 da rodovia. A equipe empenhou viaturas até o local do acidente e, ao chegar no endereço, visualizaram a caminhonete capotada, destruída e os entorpecentes espalhados no matagal, na pista e às margens da rodovia.

O corpo do condutor foi encontrado sem vida a 55 metros do veículo.

Após identificação veicular, foi constatado que as placas da caminhonete eram falsas. Durante checagem pelos sinais identificadores, verificou-se que o veículo possuía registro de furto, ocorrido em 21 de janeiro de 2026, em Maringá (PR).

Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para socorrer a vítima, recolher indícios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

O veículo e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai para as providências legais cabíveis.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país.

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 5.659,6 kg de cocaína e 4.221.263,9 kg de maconha foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 22 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul

Em 2025, 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos.