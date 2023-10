Natan, da Silva, de 33 anos, foi morto após agredir a companheira e tentar levar o filho do casal, um bebê de apenas 4 meses. O caso ocorreu no bairro Moreninhas, em Campo Grande.

A briga iniciou durante a tarde quando a mulher contou a Natan que levaria os filhos do outro relacionamento em uma festa na casa de familiares do pai das crianças. Conforme relatou a polícia, o companheiro tinha muito ciúmes e ela já foi agredida em outras situações.

Para os policiais contou ainda que a conversa ocorreu por telefone e Natan estava com a voz pastosa, indicando que teria ingerido bebida alcoólica. Na noite de sábado (21), chegou em casa alterado. Para evitar o confronto, ela tentou dormir com o bebê.

No entanto, Natan entrou no quarto com uma faca e passou a agredi-la. Durante a discussão ele saiu correndo com o bebê. A mulher relatou que ficou com medo de acontecer alguma maldade com o filho do casal e pegou outra faca.

Neste momento saiu correndo atrás do companheiro com a faca e não soube dizer aos policiais ao certo se ele entregou o bebê ou se tomou a força. Enquanto era vítima de agressões acabou desferindo um golpe com a faca que atingiu o pescoço do marido. Vizinhos presenciaram a briga.

Assustada, a mulher se trancou em casa e esperou até a chegada da polícia. Natan pediu ajuda e chegou a ser levado até a Upa Moreninhas, mas não resistiu e veio a óbito ao dar entrada na unidade.

A mulher seguiu até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC Cepol) onde relatou o ocorrido e na sequência recebeu a requisição para passar por exame de corpo de delito no Instituto de Odontologia Legal (IMOL). O caso foi registrado como homicídio simples, lesão corporal dolosa e dano.

