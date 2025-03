Mulher tem fotos do OnlyFans vazadas em perfil fake no Instagram - Imagem Reprodução

Uma campograndense de 25 anos procurou a delegacia após ter nudes publicados em uma rede social e ficar sabendo do fato por meio do namorado, em Campo Grande.

Na delegacia, a mulher relatou que, em 2023, fez alguns trabalhos para o site OnlyFans, que é uma plataforma de conteúdo adulto na qual o usuário cria uma conta e pode assinar para ter acesso ao material.

Mesmo tendo encerrado a página, fotos da vítima nua foram publicadas em um perfil fake no Instagram. Posteriormente, o namorado dela recebeu uma solicitação de amizade e, ao aceitar, se deparou com as imagens.

Ao tomar conhecimento de que suas fotos estavam sendo expostas na rede social, a vítima procurou a Depac Centro. No relato, ela conta que o namorado vinha recebendo solicitações de amizade do perfil havia cerca de uma semana.

Uma amiga dela também recebeu uma solicitação de amizade do perfil, aceitou e, ao ver as fotos, tirou prints do conteúdo, ou seja, capturou imagens da tela e enviou para a vítima.

O caso foi registrado como divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável e de cena de sexo ou pornografia.

O OnlyFans é uma plataforma de conteúdo adulto na qual o usuário pode acessar materiais gratuitamente ou assinar conteúdos feitos por criadores, que recebem remuneração pela divulgação do trabalho.

Conforme a página do site, os criadores de conteúdo ficam com 80% do lucro, enquanto os 20% restantes vão para o portal.

As publicações podem incluir fotos, vídeos e até transmissões ao vivo. As assinaturas mensais variam de US$ 4,99 a US$ 50.

Expor nudes é crime

A publicação de nudes (fotos íntimas), de acordo com a Lei nº 13.772/2018, é crime, com pena prevista de 1 a 5 anos de prisão. A ação se enquadra na divulgação de cenas de sexo, nudez ou pornografia nas redes sociais.

