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Polícia

Operação Little Bag

PF bloqueia R$ 7 milhões em bens contra organização criminosa em MS

Operação está relacionada a apreensões de maconha que ocorreram em 2025

Naiara Camargo

Naiara Camargo

27/08/2026 - 09h00
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Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (27), quatro mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, durante a Operação Little Bag, em Dourados e de Itaporã, municípios localizados a cerca de 230 quilômetros de Campo Grande.

Além dos mandados, também houve bloqueio e sequestro de bens no valor de R$ 7 milhões. As medidas foram expedidas pela Justiça da Comarca de Dourados.

Conforme apurado pela reportagem, a operação está relacionada a apreensões de maconha que ocorreram em 2025.

A investigação apontou uma organização criminosa atuante em Mato Grosso do Sul, com participação em outros estados brasileiros, que é responsável pelo envio de drogas a regiões do País.

O objetivo é combater a produção, tráfico, comercialização, venda e envio de entorpecentes de Mato Grosso do Sul para outros estados do Brasil.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 38.992,959 quilos de maconha foram apreendidos, no ano de 2025, em Dourados. De 1° de janeiro a 27 de agosto de 2026, 69.761 quilos foram apreendidos.

Não há dados sobre o município de Itaporã na plataforma da Sejusp.

Crime em MT

Três suspeitos de sequestro e morte de adolescente são presos em cidade de MS

Grupo foi localizado pela PRF durante fuga para o Rio de Janeiro; vítima, de 14 anos, foi encontrada morta em área de mata em Sorriso (MT)

17/08/2026 15h15

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Reprodução/PRF

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Três pessoas suspeitas de envolvimento no sequestro e homicídio de uma adolescente de 14 anos foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde do último sábado (15), em Paranaíba, cidade localizada no leste de Mato Grosso do Sul.

Dois homens e uma mulher foram encontrados durante uma fiscalização enquanto seguiam em direção ao Rio de Janeiro, segundo a PRF. A abordagem ocorreu durante a tentativa de fuga do grupo após o crime registrado em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

O caso ganhou repercussão depois que câmeras de segurança registraram o momento em que a adolescente teve o quarto invadido e foi retirada do imóvel à força. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, ela estava desaparecida desde 6 de agosto.

A adolescente foi localizada morta na quarta-feira (13), enterrada em uma área de mata às margens da BR-163, em Sorriso (MT).

A prisão em Paranaíba ocorreu durante a fuga. Após a abordagem e a confirmação das identidades, os três suspeitos foram detidos e encaminhados à polícia judiciária para os procedimentos relacionados à investigação.

As circunstâncias do sequestro e da morte da adolescente ainda são apuradas pelas autoridades responsáveis pelo caso.

Crime

Homem é levado à delegacia após denúncia de ato sexual diante de crianças em MS

Moradora acionou a polícia e relatou que quatro crianças, todas menores de 10 anos, teriam presenciado a situação

17/08/2026 14h30

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Foto: Divulgação Policia Militar

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Um homem de 51 anos foi levado à Delegacia de Polícia Civil após uma denúncia de que teria praticado um ato de natureza sexual diante de quatro crianças menores de 10 anos, no bairro Triguenã, em Ivinhema, na tarde do último sábado (15).

Segundo a Polícia Militar, uma moradora acionou a equipe após perceber que o vizinho, que mora nos fundos do imóvel, estaria sem roupa e exibindo as partes íntimas enquanto as crianças brincavam próximas ao muro que separa as duas residências.

De acordo com o relato feito à polícia, havia aberturas entre os tijolos do muro que permitiam a visualização entre os imóveis. A moradora afirmou ainda que o homem teria realizado um ato de natureza sexual na direção das crianças.

Os policiais foram até a residência indicada e encontraram o homem no local. Aos agentes, ele afirmou que estava no quintal usando apenas roupa íntima.

Diante da denúncia e das circunstâncias relatadas, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será apurado. A investigação deverá esclarecer o que de fato ocorreu.

O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanhou a responsável pelas crianças até a delegacia, para adoção das medidas de proteção necessárias.

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