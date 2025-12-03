Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

Operação Uxoris

PF e Receita desmantelam esquema de contrabando de mercadorias ilegais

Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Campo Grande (MS) e Osasco (SP)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

03/12/2025 - 08h15
Polícia Federal (PF) e Receita Federal (RFB) cumpriram nove mandados de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira (3), durante a Operação Uxoris, em Campo Grande (MS) e São Paulo (SP).

Na Capital sul-mato-grossense, os mandados supostamente foram cumpridos nos altos da avenida Afonso Pena e bairro Universitário.

A operação visa desarticular uma organização criminosa especializada no contrabando, descaminho e importação fraudulenta de grande quantidade de mercadorias sem documentação fiscal e sem comprovação de alfândega.

Conforme apurado pela reportagem, os produtos eram distribuídos em todo o território nacional, por meio de vendas online (marketplace) e através de lojas físicas localizadas em Campo Grande (MS).

De acordo com a PF, o grupo criminoso utilizava a modalidade conhecida como dólar-cabo para efetuar pagamentos das mercadorias, realizando remessas ilegais de valores ao exterior mediante compensações financeiras irregulares.

Ao todo, 20 pessoas físicas e jurídicas, envolvidas na operação, tiveram o sequestro de bens móveis, imóveis e valores no montante de R$ 40 milhões.

Além disso, 14 empresas envolvidas no esquema tiveram as atividades suspensas.

O objetivo é combater o descaminho, contrabando, lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal, concorrência desleal e demais crimes transacionais e de ordem tributária e aduaneira em Mato Grosso do Sul.

CONTRABANDO E DESCAMINHO

Contrabando e descaminho são crimes relacionados à importação e exportação de mercadorias. Contrabando é a importação ou exportação de mercadorias proibidas.

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 68 ocorrências de contrabando e 56 de descaminho foram registradas, entre 1º de janeiro e 27 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Em relação ao descaminho, 0 ocorreu em janeiro, 11 em fevereiro, 2 em março, 5 em abril, 5 em maio, 2 em junho, 5 em julho, 9 em agosto, 4 em setembro, 11 em outubro e 2 em novembro.

Em relação ao contrabando, 2 ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 4 em março, 2 em abril, 9 em maio, 9 em junho, 5 em julho, 8 em agosto, 4 em setembro, 13 em outubro e 4 em novembro.

DESCAMINHO

PF e Receita Federal apreendem carga de celulares em fundo falso de carro

Eletrônicos estavam em um compartimento oculto (fundo falso) no porta-malas

27/11/2025 10h05

Aparelhos eletrônicos apreendidos em Dourados

Aparelhos eletrônicos apreendidos em Dourados DIVULGAÇÃO/PF e RFB

Polícia Federal (PF) e Receita Federal do Brasil (RFB) apreenderam 226 celulares de alto valor, nesta quarta-feira (26), na MS-162, em Dourados (MS), município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Os aparelhos são de origem estrangeira e entraram no Brasil de maneira ilegal, sem documentação fiscal e sem comprovação de alfândega.

Os eletrônicos estavam em um compartimento oculto (fundo falso) no porta-malas de um automóvel.

Conforme apurado pela reportagem, a PF e RFB realizavam fiscalização na MS-162, quando abordaram um Jeep Renegade branco, que tinha como destino Ponta Porã (MS).

Os policiais averiguaram o veículo e localizaram centenas de celulares em compartimento oculto (fundo falso) no porta-malas.

Após o flagrante, a motorista foi autuada e conduzida à Delegacia de Policia Federal de Dourados e vai responder pelo crime de descaminho.

Ultimamente, o Estado têm sido rota frequente de descaminho de celulares e aparelhos eletrônicos.

Em 26 de novembro de 2025, a Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreendeu duas malas "recheadas" de eletrônicos de origem estrangeira, sem documentação fiscal ou comprovante de importação regular.

Em 8 de outubro de 2025, Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.420 celulares e outros eletrônicos  em Eldorado, município localizado a 445 quilômetros de Campo Grande. Os eletrônicos estavam escondidos, em várias caixas, no baú de um caminhão que transportava sucata.

Em 3 de outubro de 2025, Polícia Federal (PF), Receita Federal do Brasil (RFB) e Ministério Público Federal (MPF) apreenderam R$ 400 mil em mercadorias estrangeiras - maioria celulares - em Campo Grande. As lojas alvo foram:

  • Gold Imports - avenida José Nogueira Vieira, número 395, Jardim Itatiaia 
  • Sim Imports - avenida Ceará, número 891, vila Antônio Vendas
  • Carandá Imports CG - avenida Rodolfo José Pinho, número 605, bairro Itanhangá Park (nenhum objeto foi apreendido pelas autoridades)

CONTRABANDO E DESCAMINHO

CAMPO GRANDE (MS)

Adolescente morre em confronto com o Choque após tentativa de fuga

Garoto tentou fugir pelo telhado, mas foi capturado pelos policiais, momento em que ocorreu o confronto

25/11/2025 08h25

Movimentação das Forças de Segurança de MS no local do confronto

Movimentação das Forças de Segurança de MS no local do confronto DIVULGAÇÃO/BPMChoque

Adolescente, de 17 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na noite desta quarta-feira (24), na rua Wega Neri, no Portal Caiobá, em Campo Grande.

Ele tinha passagens pela polícia por roubo, homicídio e tráfico de drogas. É suspeito de matar um adolescente de 15 anos, em 6 de setembro de 2025, na Vila Nhanhá, em Campo Grande. Além disso, possuía mandado de apreensão em aberto e estava foragido da justiça.

Conforme apurado pela reportagem, os militares realizavam patrulhamento pela região, quando recebeu uma denúncia de que uma mulher estaria escondendo um foragido da justiça em sua residência.

Movimentação das Forças de Segurança de MS no local do confrontoArma utilizada pelo adolescente de 17 anos para atacar os policiais. Foto: Divulgação/BPMChoque

Em seguida, se deslocaram até o endereço indicado e foram recebidos por duas pessoas, uma menina e um garoto. Um outro rapaz, de 17 anos, que estava dentro da casa, fugiu para os fundos da residência, o que gerou desconfiança dos policiais.

O autor foi localizado agachado no telhado do imóvel, momento em que os militares deram voz de abordagem, mas ele desobedeceu, sacou uma arma e apontou em direção aos policiais. Para se defenderem, os PMs revidaram, balearam e desarmaram o criminoso.

Ele se desequilibrou do telhado e caiu no chão da casa vizinha e, mesmo ferido, atirou mais duas vezes contra os policiais, que reagiram novamente e efetuaram mais disparos. O rapaz ainda tentou pular o muro dos fundos da residência para fugir, mas, estava baleado e não conseguiu.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante atendimento médico.

Polícia Civil e Polícia Científica foram acionados para recolher os vestígios do confronto e realizar a perícia.

No local dos fatos, foram apreendidos um revólver de calibre .32 e porção de drogas (136 gramas de maconha).

O caso foi registrado como “Homicídio Decorrente de Intervenção de Agente de Estado”, "Tráfico de Drogas" e "Tentativa de Homicídio" na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

ESTATÍSTICA

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 64 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 25 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul. 

Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 5 em outubro e 1 em novembro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

