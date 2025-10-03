Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

OPERAÇÃO LIGAÇÃO FAMILIAR

PF e Receita desmantelam mega esquema de descaminho de celulares

Empresas de fachada emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais falsas e realizaram movimentação atípica de R$ 290 milhões

Naiara Camargo

Naiara Camargo

03/10/2025 - 08h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Polícia Federal (PF), Receita Federal do Brasil (RFB) e Ministério Público Federal (MPF) combatem crimes de descaminho e lavagem de dinheiro, nesta sexta-feira (3), durante a Operação Ligação Familiar, em Mato Grosso do Sul.

Ao todo, 29 policiais federais, 14 auditores fiscais e 16 analistas tributários cumprem 10 mandados de busca e apreensão em Campo Grande (MS) e Ribas do Rio Pardo (MS).

Conforme apurado pela reportagem, celulares de alto valor (Iphones), de origem estrangeira, com notas fiscais falsas, entravam no país de maneira ilegal, sem declaração de importação.

Em seguida, o eletrônico era transportado, com notas fiscais frias, da fronteira até lojas de eletrônicos em Campo Grande (MS) e Ribas do Rio Pardo (MS). Um dos endereços seria um imóvel na rua Rodolfo José Pinho.

O produto era divulgado pela internet por empresas de fachada e vendido com nota fiscal falsa.

As empresas de fachada seriam de um grupo de irmãos e amigos próximos. Eles vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e descaminho.

A investigação aponta que as noteiras emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais de vendas entre janeiro de 2020 a abril de 2025.

Além disso, a PF descobriu movimentação atípica de R$ 290 milhões, quantia que foi ocultada pelas empresas de fachada.

As informações fiscais dos sócios dessas empresas apontam indícios de movimentação financeira incompatível, ocultação de renda e patrimônio, enriquecimento ilícito, além de outros indícios de fraudes tributárias.

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Veja as fotos da operação:

APREENSÃO

DOF apreende 3,3 toneladas de droga em veículos roubados

Entorpecente foi avaliado em R$ 6,9 milhões

24/09/2025 08h20

Compartilhar
3,3 toneladas de droga apreendidas pelo DOF

3,3 toneladas de droga apreendidas pelo DOF DIVULGAÇÃO/DOF

Continue Lendo...

Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu 3.330 quilos de maconha, na manhã desta terça-feira (23), no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, município localizado a 312 quilômetros de Campo Grande.

O entorpecente foi avaliado em R$ 6,9 milhões. A droga estava distribuída em tabletes e acondicionada na carroceria de uma Toyota Hilux e interior de um Hyundai HB20.

Ambos veículos tinham registros de roubo e furto em Paranavaí (PR) e Vitória (ES), respectivamente.

Conforme apurado pela reportagem, os militares faziam bloqueio na MS-164, próximo ao Assentamento Itamarati, quando deram ordem de parada aos condutores dos veículos. Eles desobedeceram e tentaram fugir.

Os policiais perseguiram por 5 quilômetros o HB20 e por 30 quilômetros a Hilux. Ambos motoristas abondaram os automóveis, fugiram a pé e não foram localizados pelos militares.

A droga e os veículos foram encaminhados a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 11.732 quilos de cocaína, 415.275 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 24 de setembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

OPERAÇÃO VILA DO CONDE

PF combate narcotráfico e lavagem de capitais em MS e mais 4 estados

Ao todo, 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão foram cumpridos

23/09/2025 10h05

Compartilhar
Apreensão de dinheiro durante a Operação Vila do Conde

Apreensão de dinheiro durante a Operação Vila do Conde DIVULGAÇÃO/PF

Continue Lendo...

Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SP), deflagrou, nesta terça-feira (23), a Operação Vila do Conde, em combate ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais, em cinco estados brasileiros.

Ao todo, 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal de Belém (PA), foram cumpridos em São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

A PF não informou em quais municípios e quantos mandados foram cumpridos especificamente em MS. Certa quantia de dinheiro também foi apreendida, mas o valor não divulgado.

Conforme apurado pela reportagem, as investigações começaram após apreensão de 458 kg cocaína, em 9 de fevereiro de 2021, em Barcarena (PA). O entorpecente estava acondicionado em meio a uma carga de quartzo. O destino final seria o Porto de Rotterdam, na Holanda.

O trabalho de investigação policial identificou os membros da organização criminosa transnacional e desvendou toda a estrutura logística montada para escoar a produção de cocaína para a Europa.

Além disso, descobriu toda a logística empresarial voltada à lavagem dos ganhos ilícitos, envolvendo empresas fictícias e investimentos em segmentos formais do mercado, como restaurantes e prestadores de serviços diversos.

O principal alvo da operação seria o vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Alexandre Furtado, possível integrante do PCC.

A ação contou com apoio da Polícia Militar de São Paulo e da Receita Federal.

FICCO une e integra forças de segurança estaduais e federaisl: Polícia Militar, Polícia Civil, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Penal Federal (PPF).

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3502, quinta-feira (02/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3502, quinta-feira (02/10)

2

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 3 dias

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1123, quinta-feira (02/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1123, quinta-feira (02/10)

4

Resultado da Loteria Federal extração 06005-4, quarta-feira (1°/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 06005-4, quarta-feira (1°/10): veja o rateio

5

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande
Cidades

/ 2 dias

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você