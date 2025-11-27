Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

DESCAMINHO

PF e Receita Federal apreendem carga de celulares em fundo falso de carro

Eletrônicos estavam em um compartimento oculto (fundo falso) no porta-malas

Naiara Camargo

Naiara Camargo

27/11/2025 - 10h05
Polícia Federal (PF) e Receita Federal do Brasil (RFB) apreenderam 226 celulares de alto valor, nesta quarta-feira (26), na MS-162, em Dourados (MS), município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Os aparelhos são de origem estrangeira e entraram no Brasil de maneira ilegal, sem documentação fiscal e sem comprovação de alfândega.

Os eletrônicos estavam em um compartimento oculto (fundo falso) no porta-malas de um automóvel.

Conforme apurado pela reportagem, a PF e RFB realizavam fiscalização na MS-162, quando abordaram um Jeep Renegade branco, que tinha como destino Ponta Porã (MS).

Os policiais averiguaram o veículo e localizaram centenas de celulares em compartimento oculto (fundo falso) no porta-malas.

Após o flagrante, a motorista foi autuada e conduzida à Delegacia de Policia Federal de Dourados e vai responder pelo crime de descaminho.

Ultimamente, o Estado têm sido rota frequente de descaminho de celulares e aparelhos eletrônicos.

Em 26 de novembro de 2025, a Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreendeu duas malas "recheadas" de eletrônicos de origem estrangeira, sem documentação fiscal ou comprovante de importação regular.

Em 8 de outubro de 2025, Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.420 celulares e outros eletrônicos  em Eldorado, município localizado a 445 quilômetros de Campo Grande. Os eletrônicos estavam escondidos, em várias caixas, no baú de um caminhão que transportava sucata.

Em 3 de outubro de 2025, Polícia Federal (PF), Receita Federal do Brasil (RFB) e Ministério Público Federal (MPF) apreenderam R$ 400 mil em mercadorias estrangeiras - maioria celulares - em Campo Grande. As lojas alvo foram:

  • Gold Imports - avenida José Nogueira Vieira, número 395, Jardim Itatiaia 
  • Sim Imports - avenida Ceará, número 891, vila Antônio Vendas
  • Carandá Imports CG - avenida Rodolfo José Pinho, número 605, bairro Itanhangá Park (nenhum objeto foi apreendido pelas autoridades)

CONTRABANDO E DESCAMINHO

Contrabando e descaminho são crimes relacionados à importação e exportação de mercadorias. Contrabando é a importação ou exportação de mercadorias proibidas.

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 68 ocorrências de contrabando e 56 de descaminho foram registradas, entre 1º de janeiro e 27 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Em relação ao descaminho, 0 ocorreu em janeiro, 11 em fevereiro, 2 em março, 5 em abril, 5 em maio, 2 em junho, 5 em julho, 9 em agosto, 4 em setembro, 11 em outubro e 2 em novembro.

Em relação ao contrabando, 2 ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 4 em março, 2 em abril, 9 em maio, 9 em junho, 5 em julho, 8 em agosto, 4 em setembro, 13 em outubro e 4 em novembro.

FEMINICÍDIO

Ex-guarda municipal morre esfaqueada pelo ex-marido em Dourados

Ela foi morta com 23 golpes de faca na frente do filho; assassino é um boliviano que usa tornozeleira eletrônica

24/11/2025 07h50

Casa em que Alliene foi morta em Dourados (MS)

Casa em que Alliene foi morta em Dourados (MS) Osvaldo Duarte/Dourados News

Alliene Nunes Barbosa, de 50 anos, morreu esfaqueada pelo ex-marido, Cristian Alexandre Cebeza Henrique, na noite deste domingo (23), na Vila Sulmat, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Ela era ex-guarda municipal em Dourados (MS) e o assassino é um boliviano que usa tornozeleira eletrônica. Este é o 38º feminicídio, no ano de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Conforme apurado pela mídia local, o homem agrediu a mulher com 23 golpes de faca na frente do filho de nove anos, após uma briga. Ele foi preso pela Polícia Militar horas após o crime na casa de sua mãe, na Vila Industrial.

Ela possuía diversos boletins de ocorrência por violência doméstica, ameaça, tentativa de estupro e lesão corporal.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher os vestígios do assassinato, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

O corpo de Alliene foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (Imol), onde será submetido a exame de necrópsia. Em seguida, deve ser liberado para velório e sepultamento.

* Com informações de Dourados News

FEMINICÍDIO

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, ou seja, questões de gênero que envolvem violência doméstica, física, verbal, sexual ou patrimonial. 

Geralmente, o feminicídio é praticado por (ex) companheiros, (ex) namorados, (ex) noivos ou (ex) esposos da vítima. 

É um crime hediondo cuja pena pode variar de 20 a 40 anos de reclusão, não sendo possível pagar fiança. A pena é cumprida em regime fechado.

O feminicídio passou a ser um crime autônomo, com seu próprio artigo no Código Penal, diferente do homicídio qualificado. 

O condenado por feminicídio perde o poder familiar e é impedido de exercer cargos/funções públicas.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado e Justiça Pública (Sejusp-MS) apontam que 34 mulheres foram mortas ente 1º de janeiro e 5 de novembro 2025 em Mato Grosso do Sul. Em 2024, 35 mulheres perderam a vida e 30 em 2023. 

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades. 

Denuncie!

campo grande

Idoso esfaqueado em bar é a 121º vítima de homicídio em 2025

Idoso se envolveu em uma briga com um rapaz enquanto consumia bebida alcoólica e, em seguida, levou a facada

17/11/2025 11h00

Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol), onde o caso foi registrado

Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol), onde o caso foi registrado ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Homem, de 68 anos, identificado apenas como Josué, foi assassinado a facadas, na tarde deste domingo (16), em um bar localizado no bairro União, em Campo Grande. Este é o 121º homicídio registrado no ano de 2025 em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o idoso se envolveu em uma briga, com um rapaz, enquanto consumia bebida alcoólica. Em seguida, levou uma facada no ombro esquerdo. O motivo da discussão não foi divulgado. O autor fugiu do local.

O proprietário do bar levou Josué, em seu carro, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, para que fosse socorrido com urgência. Mas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, durante atendimento médico. 

Policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) compareceram tanto no local dos fatos, quanto na UPA.

Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no bar, local do esfaqueamento, para isolar a área e realizar a perícia. Após a confirmação do óbito, os militares iniciaram as buscas pelo autor.

O caso foi registrado como Homicídio Simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 380 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 17 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número,

  • 345 são homens
  • 28 mulheres
  • 7 não tiveram o sexo divulgado
  • 109 são jovens
  • 210 são adultos
  • 36 são idosos
  • 12 são adolescentes
  • 6 são crianças
  • 7 não tiveram a idade divulgada
  • 121 ocorreram em Campo Grande
  • 259 ocorreram no interior do Estado

Os assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (34), março (43), abril (35), maio (33), junho (27), julho (27), agosto (39), setembro (45), outubro (31) e novembro (17).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso:

  • Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples
  • Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante paga ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas
  • Homicídio Privilegiado: O homicídio privilegiado ocorre quando o autor do crime age sob forte emoção, como violenta emoção, medo, ou impulso irresistível. Nesses casos, a pena pode ser reduzida

