A Delegacia Especializada de repressão Contra as Relações de Consumo (DECON), em conjunto com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), apreenderam neste semana carnes, peixes, linguiças e produtos ina natura como mel e leite caipira sem procedência.

As operações que tiveram inicio na quarta-feira (25), fecharam três açougues localizados nos municípios de Bonito, Corumbá e Miranda. Os proprietários devem responder pela venda de alimentos impróprios para o consumo e por produção clandestina de embutidos.

Além das carnes, os estabelecimentos fabricavam linguiça caseira sem licença sanitária. Um mercado também vendia venenos sem a exigência de um receituário.

Bonito

No município de Bonito, o açougue foi fechado por vender carnes de origem desconhecida e produzir linguiça artesanal sem licença sanitária.

No local, os policiais civis encontraram o proprietário produzindo linguiça artesanal e fracionando alimentos sem autorização do Serviço Municipal de Inspeção (SIM). Além disso, encontrou carneiro, frango caipira e peixe de origem clandestina, mel falsificado, linguiça artesanal e venenos vendidos sem receituário.

Ao todo, foram apreendidos na operação 132 kg de carne, 12 litros de mel falso, e 30 litros de leite in natura.

O proprietário de 58 anos foi levado para Delegacia do município e deve responder pela venda de alimentos impróprios para o consumo e por produção clandestina de embutidos.

Miranda

Na quarta-feira (25), em Miranda-MS, 548 kg de carne imprópria para consumo,estavam sendo comercializados em um mercado no município. Após denúncia encaminhada à ouvidoria da IAGRO, foi realizada diligência no local onde se constatou que a empresa não possuía autorização do SIM (Serviço Municipal de Inspeção).

O mercado não tinha licença para o fracionamento de alimento, bem como alguns produtos não estavam armazenados da forma e na temperatura correta.

Além dos equívocos no armazenamento a fiscalização constatou falta de higiene, e acesso de animais na área de produção de charque.

Outra irregularidade foi a ausência de identificação e data de envasamento e validade em carnes. A empresa foi multada e os alimentos descartados.

Corumbá

Na quinta-feira (26), na Cidade de Corumbá-MS, o proprietário do mercado/açougue foi surpreendido produzindo linguiça artesanal e fracionando alimentos sem autorização do Serviço Municipal de Inspeção (SIM) e sem o alvará da vigilância sanitária.

A ação encontrou muitos alimentos deteriorados, embalados sem: etiquetas, data de validade e outras informações obrigatórias. No local os policiais e fiscais apreenderam alimentos vencidos há mais de um ano, observaram vazamentos e infiltrações no ambiente onde os alimentos eram produzidos.

Ao todo, foram apreendidos 275 kg de alimentos impróprios para consumo e 300 ovos sem origem. O proprietário de 49 anos foi encaminhado para Primeira Delegacia de Corumbá e deverá responder por vender alimentos impróprios para consumo e por produção clandestina de embutidos.

Assine o Correio do Estado.