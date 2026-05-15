Shopping ganha base da PM com vigilância 24 horas

Base comunitária da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) foi inaugurada, na manhã desta quinta-feira (14), no estacionamento do Shopping Campo Grande, próximo ao ponto de ônibus da avenida Afonso Pena, bairro Santa Fé, na Capital.
Esta é a primeira vez em que uma base militar é inaugurada em um shopping da Capital.
A iniciativa é uma parceria público-privada entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) – Governo de Mato Grosso do Sul e Shopping Campo Grande.
A base abrange a área do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Os policiais reforçarão o policiamento preventivo e ostensivo nos arredores do shopping e nos bairros Santa Fé, Carandá Bosque, Chácara Cachoeira, Cidade Jardim, Vivenda do Bosque e centro.
O espaço foi implantado integralmente com recursos financeiros do próprio shopping: instalação, adequação e estruturação da base comunitária, incluindo mobiliário, equipamentos e despesas operacionais do espaço.
Em contrapartida, a PMMS é responsável pela preservação e manutenção organizacional da base, além do policiamento na região.
A iniciativa reforça a parceria entre o poder público e a iniciativa privada na construção de ações voltadas à promoção da segurança, prevenção criminal e aumento da sensação de segurança para a população campo-grandense.