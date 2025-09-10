Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Tropa de elite

Policial do Batalhão de Choque de MS é preso por suspeita de corrupção

Acostumado a lidar com criminosos em operações especiais, policial da elite da PM de Mato Grosso do Sul está preso preventivamente por envolvimento em esquema de corrupção

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

10/09/2025 - 15h56
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma das pessoas presas preventivamente na Operação Spotless, deflagada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e pelo Grupo de Apoio Especial na Repressão e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e que atua contra esquema de corrupção e fraudes na prefeitura de Terenos, é o policial militar do Batalhão do Choque Fábio André Hoffmeister Ramires. 

Acostumado a ficar na linha de frente com suspeitos nas ruas e criminosos ligados a facções, o terceiro sargento Fábio André Hoffmeister Ramires, segundo as investigações do Ministério Público, quando estava sem farda estaria do “outro lado do balcão”, praticando crimes de colarinho branco, como corrupção ativa e fraudes. 

Na operação, que apura pagamentos de propina, desvio de dinheiro público, e uma série de fraudes em licitações, foram presos além do policial do esquadrão de elite da Polícia Militar, nada menos que o prefeito de Terenos, o tucano Henrique Wancura Budke (PSDB). 

Outras 14 pessoas também estão entre os presos, incluindo na lista donos de empresas ligadas ao esquema e servidores público. Foram cumpridos, na ocasião, 59 mandados de busca e apreensão. 

Fábio, policial militar da ativa, segundo a Promotoria do Patrimônio Público do Ministério Público de Mato Grosso do Sul é sócio oculto da empreiteira Tercam Construções Ltda.

A empresa está em nome da mulher dele, Jucélia Maria de Oliveira, mas ele era ativo nas negociações dentro do esquema de corrupção. 

A empresa que ele representava, a Tercam teria participado de um esquema de conluio em licitações, sendo que a de maior valor é de R$ 1,2 milhão. O esquema resultava no pagamento de propina para o prefeito de Terenos, cidade distante 22 quilômetros do Centro de Campo Grande. 

Na manhã desta quarta-feira (10) o polícial militar do Choque foi afastado do batalhão pela subcomandante-geral da PM, coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião.

A subcomandante alegou “incoveniência” a permanência dele no Batalhão do Choque, e o transferiu para o “Comando Geral/ Diretoria de Gestão do Presídio Militar Estadual”. 

Em nota, a Polícia Militar confirmou que esteve presente no cumprimento do mandado de prisão e ainda afirmou que não “compactua com condutas de seus integrantes que possam comprometer a imagem da instituição. 

“O fato registrado configura uma ocorrência isolada, que não representa os valores e princípios da corporação e será rigorosamente apurado”, afirmou a PM. 

Corrupção

A operação deflagrada em Terenos, município de Mato Grosso do Sul, expôs a dimensão de um suposto esquema de corrupção que, segundo o Ministério Público, manipulava licitações para direcionar obras públicas a um grupo de empresários. A ordem de prisão e de busca e apreensão, assinada pelo desembargador Jairo Roberto de Quadros, do Tribunal de Justiça do Estado (TJ/MS), descreve o funcionamento de uma rede que, em tese, contava com o respaldo do prefeito e o apoio de servidores municipais.

De acordo com a investigação, tratava-se de uma “atuação sistêmica de organização criminosa” voltada a fraudar a competitividade de certames públicos. O método utilizado incluía um revezamento entre empresários, que se alternavam como vencedores das concorrências, garantindo o controle das obras em troca do pagamento de propinas.

Os investigadores também apontam uma “evolução patrimonial de Henrique incompatível com o cargo público exercido”.

O prefeito Henrique Budke teria direcionado valores de propina para aquisição de imóveis e empresas, segundo o documento. Os números reforçam a suspeita: entre 2020 e 2024, o patrimônio declarado por ele saltou de R$ 776.210,57 para R$ 2.468.418,61, um aumento de 318%. Nesse mesmo período, seu salário líquido mensal era de R$ 15.630,83.

Na decisão que autorizou a operação, a Justiça destacou a robustez dos indícios de crimes como organização criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação, pagamentos irregulares e corrupção. O documento judicial detalha que as manipulações em licitações começaram em 2021 e incluíam obras como a reforma da Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza, a construção de calçadas e a substituição de pontes de madeira.

O avanço das investigações foi possível com base em mensagens de WhatsApp, além de quebras de sigilos bancário e telemático. Esses elementos reforçaram a tese de que o prefeito seria o “líder e figura central do grupo”, responsável por receber propinas, muitas vezes em espécie, por meio de intermediários apontados como “testas de ferro”.

Diante desse cenário, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva de 16 dos 32 investigados, com o objetivo de “desarticular a organização” e “estancar as supostas condutas criminosas”, que, segundo a acusação, ainda estariam em andamento.

Enquanto o processo judicial avança e a Justiça decide o destino dos presos e da investigação, a população de Terenos acompanha com expectativa a definição sobre quem assumirá o comando da prefeitura e a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Assine o Correio do Estado

ALEMS

CCJR aprova início de processo de tombamento das línguas faladas pelos povos indígenas em MS

O projeto é de autoria da deputada Gleice Jane e aguarda votação da Assembleia desde abril deste ano

10/09/2025 14h30

Compartilhar
CCJR aprova início de processo de tombamento das línguas faladas pelos povos indígenas em MS

CCJR aprova início de processo de tombamento das línguas faladas pelos povos indígenas em MS Reprodução/Twitter

Continue Lendo...

O Projeto de Decreto Legislativo 05 de 2025, que dá início ao Processo de Tombamento das Línguas Indígenas Faladas no Estado de Mato Grosso do Sul recebeu parecer favorável pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) nesta quarta-feira (10). 

O parecer emitido pelo relator, deputado Paulo Duarte, esclarece que a matéria constante na proposta “é extremamente relevante, por relacionar-se com a preservação e valorização do patrimônio cultural imaterial dos povos indígenas”. 

Desse modo, por atender todos os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, o parecer emitido foi favorável à tramitação do Decreto, sendo incluído na Ordem do Dia, ou seja, quando um projeto é incluído na pauta de votações do plenário e está pronto para ser discutido e votado pelos deputados. 

O projeto

De autoria da deputada Gleice Jane (PT), o Projeto do Decreto Legislativo pretende tornar as línguas indígenas faladas em Mato Grosso do Sul patrimônio cultural imaterial. 

Segundo a proposta da deputada, as línguas indígenas a serem incluídas no processo de tombamento são Guarani, Kaiowá, Terena, Kinikinau, Kadiwéu, Guató e Ofayé. O objetivo do tombamento dessas línguas como patrimônio cultural imaterial é a sua proteção e preservação. 

A deputada Gleice Jane justifica a inclusão das línguas mencionadas no projeto como “uma representação não apenas da expressão viva de saberes ancestrais, mas também como peças centrais para a continuidade das tradições, cosmovisões e conhecimentos desses povos”. 

A parlamentar acrescenta dizendo que, mesmo tendo a importância que têm, muitas dessas línguas estão em risco de desaparecimento, “com um número reduzido de falantes, como é o caso do Ofayé, que já possui uma quantidade crítica de pessoas que a utilizam fluentemente”. 

“A iniciativa de tombamento dessas línguas vem ao encontro das necessidades de preservação e valorização do patrimônio cultural imaterial dos povos indígenas, conforme os estudos realizados no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que destacam a importância do reconhecimento formal dessas línguas para garantir sua preservação e revitalização”, reforça Gleice Jane. 

Línguas dos povos indígenas

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), as línguas dos povos indígenas representam quase 75% de todas as que se estima existir, com mais de 5 mil tipos em mais de 70 países em seis continentes. 

Especialmente, a cultura sul-mato-grossense contempla uma multiplicidade cultural e destaca-se por ser berço da terceira maior população indígena do país.

Diante deste contexto, o Decreto Federal nº 6.861 de 2009 ordena a educação escolar indígena na forma de Territórios Etnoeducacionais. Os povos no Mato Grosso do Sul estão representados pelo Cone Sul (Guarani e Kaiowá) e Povos do Pantanal (Terena, Kinikinau, Kadiwéu, Atikum, Ofaié e Guató). 

Cidades

Fotos de morto são vazadas em hospital e mãe é indenizada

Unidade de saúde e enfermeiros foram responsabilizados pela exposição indevida

10/09/2025 13h30

Compartilhar
A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou por unanimidade recurso interposto por técnica de enfermagem

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou por unanimidade recurso interposto por técnica de enfermagem Divulgação

Continue Lendo...

A mãe de um paciente atendido por um hospital do município de Jardim teve a indenização pela exposição do corpo de seu filho mantida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Conforme consta no processo, fotografias do corpo da vítima tiradas por um enfermeiro durante o plantão hospitalar e repassadas à técnica de enfermagem, que admitiu ter mostrado as imagens ao filho e as compartilhado por aplicativo de mensagens.

Com o compartilhamento, as imagens circularam indevidamente em redes sociais e acabou gerando sofrimento à mãe da vítima, que entrou com ação de reparação por danos morais contra o enfermeiro, a técnica de enfermagem e o hospital.

O material acabou circulando indevidamente, gerando constrangimento e sofrimento à mãe da vítima, que ajuizou ação de cumulada com obrigação de fazer.

No julgamento em primeira instância, a 1ª Vara Cível da comarca de Jardim julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os réus, de forma solidária, a pagarem uma indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil, corrigidos monetariamente, além da obrigação de retirar as imagens de circulação.

A defesa da técnica de enfermagem chegou a apresentar recurso pedindo a exclusão de sua condenação, afirmando que ela não teria divulgado as imagens publicamente. No entanto, o colegiado entendeu que o simples repasse das imagens a terceiros já caracteriza ato ilícito, suficiente para configurar a violação da dignidade da vítima e o abalo à família.

O relator do caso, o Des. José Eduardo Neder Meneghelli, destacou ainda que a responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para justificar a indenização.

“Analisando os presentes autos, todavia, não identifiquei nenhuma justificativa fundamentada a fim de demonstrar que o referido dano originou-se de algum engano justificável. Entendo, assim, que resta caracterizada a culpa dos profissionais, apta a caracterizar a sua responsabilidade civil e do hospital. Logo, inexiste razão para o afastamento da condenação, inclusive pela existência do instituto do direito de regresso”, concluiu o desembargador.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande

2

Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos
Cidades

/ 23 horas

Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos

3

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista
Cidades

/ 1 dia

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista

4

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada
Cidades

/ 23 horas

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada

5

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul
Previsão do tempo

/ 1 dia

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 02/09/2025

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste