Policial penal do Estado era o "faz-tudo" para quadrilhas de tráfico de drogas

Um dos 37 alvos de prisão da Operação Blindspot, deflagrada ontem pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), teria sido o policial penal Jonathas Wilson Moraes Cândido, também preso em 2022, quando foi flagrado na Operação Courrier. Segundo as investigações, o agente atuaria como uma espécie de faz-tudo para essas quadrilhas especializadas no tráfico de drogas.

De acordo com as informações obtidas pelo Correio do Estado, Jonathas seria um dos integrantes de quadrilha investigada pelo Gaeco, braço do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que seria “altamente estruturada, com extensa rede de distribuição de drogas , com vários integrantes”.

Chamado de “clínica geral”, Jonathas foi preso em março de 2022, quando o Gaeco apontou que ele fazia parte de um esquema descoberto em Mato Grosso do Sul, em que houve a formação do núcleo chamado Sintonia dos Gravatas, como uma célula da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Na ação realizada ontem, além das 37 prisões cumpridas, outros 30 mandados de busca e apreensões foram cumpridos em municípios de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Em MS, os mandados foram cumpridos em Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ladário. Já no estado de São Paulo, os alvos estão na capital, Caiuá, Campinas, Mairinque, Mirandópolis e São José do Rio Preto. Além disso também houve mandados em Uberaba (MG).

INVESTIGAÇÃO

De acordo com o Gaeco, as investigações revelaram a atuação de uma organização criminosa voltada principalmente ao tráfico de cocaína e de pasta-base.

“No início desta investigação, ainda em setembro de 2024, foi possível apreender grande quantidade de drogas que pertenciam a essa organização criminosa e circulavam transportadas em cilindros de oxigênio”, diz nota do MPMS.

Ainda conforme as investigações, a apreensão foi de uma carga com 146,860 quilos de cocaína, 267,990 kg de pasta-base de cocaína, 7,550 kg de haxixe marroquino e 2,250 kg de skunk, totalizando 424,310 kg de entorpecentes.

“O transporte dos entorpecentes é feito, majoritariamente, por meio de caminhões utilizados no transporte rodoviário de cargas, sendo que a logística criminosa se apoia no aliciamento dos motoristas atuantes no setor, que recebem valores para realizar o transporte clandestino de drogas escondidas entre cargas lícitas”, explica em nota.

A organização criminosa, que é altamente estruturada, como afirmou o Gaeco, utiliza “diversas estratégias de ocultação, como o acondicionamento dos entorpecentes em estepes e, conforme constatou na referida apreensão, até mesmo no interior de cilindros de oxigênio adulterados”.

COURRIER

A Operação Courrier, deflagrada em março de 2022, prendeu sete pessoas, entre elas estavam os advogados Paula Tatiane Monezzi, Thais de Oliveira Caciano, Bruno Ghizzi e Inaiza Herradon Ferreira, que segundo a investigação formariam o grupo Sintonia dos Gravatas.

Além deles, foram presos: Rodrigo Pereira da Silva, que era chefe de Cartório da 1ª Vara de Execuções Penais de Campo Grande; a traficante Kamila Mendes de Souza; além do policial penal.

Matéria do Correio do Estado da época mostrou que os investigadores do Gaeco citaram a ligação do advogado Bruno Ghizzi (um dos advogados suspeitos de envolvimento com o PCC) com Rodrigo Pereira da Silva Corrêa.

Na peça, é dito que o chefe do Cartório proporcionou a “Bruno Ghizzi acesso à plataforma Sigo e a documentos sigilosos relacionados ao PCC, estes últimos também identificados pela criação de uma pasta, no próprio sistema do Poder Judiciário, com documentos sigilosos referentes a presos que tiveram inclusão nos documentos sigilosos relacionados ao PCC, estes últimos também identificados no Sistema Penitenciários Federal”.

No caso de Jonathas, a investigação apontava que ele recebia dos investigados com o intuito de realizar transferências de determinados presos, entre outras ações dentro do sistema penal.

Saiba

A Operação Courrier, de 2022, desencadeou outras duas ações do Gaeco, que foram a Operação Maître, em março de 2023, e a Operação Last Chat, em abril do ano passado.

