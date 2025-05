Político muito conhecido demonstra que ainda está magoado...leia na coluna de hoje

Isaac azar empresário brasileiro

"A alegria no processo é tão importante quanto o resultado. Trabalhar feliz atrai abundância. Isso é entusiasmo real: gostar do caminho, não só da chegada”.



Felpuda

Político muito conhecido demonstra que ainda está magoado que só, pois, em um ato que causou estranheza, andou posando de profeta e deitou falação sobre, digamos, o que pode ocorrer em futuro não muito distante

a alguém que considera como figura adversária. As insinuações foram no estilo “entrou por um ouvido e saiu pelo outro”, até porque o dono da bola de cristal anda em baixa por sua atuação um tanto quanto discreta, para não dizer outra coisa. Ao ver tal cena, um dos seus desafetos lembrou a velha frase: “Chora, que o pranto é livre!”.

Sustentável

O Instituto Oswaldo Cruz (IOC) assumiu coparticipação

na patente de um larvicida contra o Aedes aegypti, vetor da dengue, da zika e da chikungunya. A tecnologia usa cápsulas de óleo de laranja revestidas com fermento de padeiro para matar larvas do mosquito.

Mais

A criação do larvicida começou em 2017, com projeto internacional para desenvolvimento de um larvicida sustentável chamado An Environmentally Friendly Larvicide for Mosquito Control, parceria entre o IOC/Fiocruz e a Universidade do Novo México.

Frustração

A reintegração ao cargo do conselheiro do TCE-MS Waldir Neves, por determinação do STF, frustrou os desejos de uns e outros que “torciam as mãos” para que ele fosse defenestrado de vez

daquela Corte, abrindo assim mais uma vaga da cota da Assembleia Legislativa de MS.

É que a cadeira de indicação daquele Poder, hoje ocupada pelo vice-presidente Jerson Domingos, que se aposenta daqui a seis meses, já estaria “carimbada”.

Cobiça

Em eventual decisão definitiva do seu afastamento, a vaga de Waldir Neves tinha vários pretendentes, que nem sequer faziam questão de esconder a cobiça. Caso os outros três conselheiros não voltem – Iran Coelho das Neves, Ronaldo Chadid e Osmar Jeronymo –, as cadeiras são das cotas do Ministério

Público de Contas e da Auditoria do TCE-MS e a outra de livre escolha do governador.

Distantes

Como a idade máxima para um conselheiro se aposentar compulsoriamente é de 75 anos, os cobiçosos por uma das vagas destinada ao Poder Legislativo devem se lembrar que os três atuais ocupantes dela

estão bem distantes de “pendurar as chuteiras”.

O presidente Flávio Kayatt tem 64 anos, enquanto Márcio Monteiro tem 68 anos e Waldir Neves, 62. Isso sem contar que há uma batalha em nível nacional para que a idade-limite para

se “vestir pijama” seja de 80 anos. Vai daí que...

