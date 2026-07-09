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Ponte na estrada de acesso a Bonito é finalmente liberada

Interdição sobre o Rio Miranda inicialmente prevista para durar 24 horas, na MS-345, começou às 06h de terça-feira (07) e liberada na manhã de hoje (09)

Leo Ribeiro e Neri Kaspary

Leo Ribeiro e Neri Kaspary

09/07/2026 - 13h01
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Prevista inicialmente para durar o prazo de 24 horas, a interdição na ponte sobre o Rio Miranda iniciada às 06h da última terça-feira (07) foi finalmente liberada na manhã de hoje (09), porém deve seguir com restrições quanto ao tráfego por esse trecho da rodovia MS-345.

Como bem acompanha o Correio do Estado, o anúncio de que a interdição que estava prevista para terminar na manhã de ontem (08) duraria mais 36 horas surgiu ainda na terça-feira (07), quando eram executados os trabalhos de concretagem e grampeamento das vigas. 

O anúncio do fim desta interdição partiu da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, informando que o tráfego estaria a partir de hoje (09) liberado, obedecendo, porém, as restrições inclusive de peso máximo permitido que já estavam previamente esclarecidas. 

Ou seja, ainda que o motorista já esteja liberado para seguir na MS-345 em acesso à Bonito, é preciso estar atento às especificações que limitam o trânsito local como voltado apenas para veículos leves. 

Podendo transitar por esse trecho somente carros de passeio, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, o peso máximo permitido para trafegar na ponte da MS-345 é de 10 toneladas. 

Esse trecho ainda funciona em sistema pare e siga e, somente, com tráfego em meia pista, sendo permitida a passagem de apenas um veículo por vez. 

Em complemento, a Agesul destaca que a continuidade do cronograma ainda fica à mercê de condições técnicas e climáticas estáveis e favoráveis. 

"A orientação é para que motoristas e transportadores acompanhem os avisos oficiais, programem os deslocamentos com antecedência, respeitem os limites de velocidade e redobre a atenção ao trafegar pela região", cita a Agesul. 

Relembre

Essa ponte está instalada em uma das rodovias que dá acesso à cidade turística de Bonito, município esse distante aproximadamente 297 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul.

Esse trecho de cerca de cem quilômetros encurtou em 40 km a distância entre Campo Grande e a cidade turística, foram investidos em torno de R$340 milhões. Entregue em 1967, a ponte, porém, não sofreu adequações mesmo com o intenso fluxo que passaria a receber.

Esse trecho, vale lembrar, chegou a ficar conhecido como "ponte gangorra", quando foi parcialmente interditada em 2024. Quando caminhões pesados chegavam em uma das extremidades, a outra levantava e aparecia um degrau de cerca de 40 centímetros. Por conta deste degrau, veículos chegaram a estourar os quatro pneus a enfrentarem o obstáculo. 

Justamente este efeito gangorra que agora está sendo corrigido com investimentos da ordem de R$3,3 milhões. 

A interdição total desta semana é a segunda que está ocorrendo em meio aos trabalhos para recuperação da estrutura.

Sem esta rodovia, o trajeto mais indicado para a viagem entre Campo Grande e Bonito, por exemplo, é seguir por Sidrolândia (BR-060), Nioaque e Guia Lopes (Jardim). 

 

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TRANSPORTE ESCOLAR

MPE investiga falta de transportes escolares para área rural no interior do Estado

Ao menos duas fazendas do município de Porto Murtinho registraram a ausência de ônibus escolar para crianças e adolescentes de área rural

09/07/2026 12h35

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FOTO: Álvaro Rezende/Arquivo Correio do Estado

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE) instaurou um procedimento prepatório para investigar a ausência de ônibus escolar para buscar estudantes de mais de uma escola da área rural do município de Porto Murtinho, a 438 quilômetros de Campo Grande.

A primeira denúncia da falta de transporte veio da mãe de uma aluna, que antes do início do ano letivo tentou se informar sobre o funcionamento e obteve a resposta do Gerente do Transporte Municipal de que o ônibus funcionaria a partir do dia 19 de fevereiro, dez dias após o início das aulas, em 09 de fevereiro, e durante esse período os estudantes teriam "aulas programadas".

O funcionário público justificou o atraso para iniciar o serviço devido as chuvas na região, o que supostamente impossibilitaria o tráfego do veículo. No entanto, junto aos documentos da denúncia, a mãe registrou a pista, apontando a possibilidade de utilização das estradas.

O MPE solicitou justificativas da Secretaria de Educação (Semed) de Porto Murtinho, para entender se as suspensões durante período chuvoso são recorrentes, bem como de que forma são implementadas as aulas programadas, informando sua metodologia e eficácia pedagógica para suprir a ausência do ensino presencial.

Em resposta ao órgão, a Semed respondeu que o período sem o transporte e consequentemente implementação das aulas programadas foi por necessidade de ajustes administrativos, pedagógicos e lotação de professores.

Na documentação, a secretaria ressaltou que a cidade possui longa extensão rural com estradas sem pavimentação e no período de chuvas há riscos de atolamento, alagamentos e trechos escorregadios, colocando em risco a segurança dos alunos e motorista.

Ainda foi informado que a prática não é recorrente, sendo adotada "apenas em caráter excepcional" e sob avaliação técnica da Secretaria Municipal de Obras.

Quanto as aulas programadas, a secretaria informou que é composta por listas impressas de atividades, roteiros de estudos, exercícios de fixação, entre outros, com acompanhamento e devolutiva dos professores.

A denúncia foi registrada como notícia fato e arquivada. Porém, outras novas denúncias e baixo-assinados de diversas áreas rurais afetadas pela falta de transporte e demais condições de estruturas físicas, bem como possíveis irregularidades nas tranferências de alunos foram adicionadas aos autos.

As documentações apontam a ausência de transporte para ao menos duas fazendas, a de Santa Edwiges e São Lucas, além da região da Colônia Cachoeira, em Porto Murtinho.

O órgão então instaurou o procedimento preparatório em decorrência da ausência do ônibus para as determinadas regiões, uma vez que ainda está sob investigação e necessita de informações complementarem para concluir alguma determinação

Guardiões do Fogo

PF recolhe munições e armas de suspeito que fraudou registro CAC

Operação foi deflagrada nesta quinta-feira em Campo Grande

09/07/2026 12h14

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Munições e armamentos foram apreendidos pela PF

Munições e armamentos foram apreendidos pela PF Divulgação/Polícia Federal

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A Policia Federal apreendeu cerca de 300 munições, 2 pistolas cal. 9 mm e 1 fuzil cal. 22 de um suspeito que estaria com documentos da concessão de registro de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) irregulares. 

Segundo as investigações, o homem teria utilizado documentos não considerados aceitos para obter o registro, burlando os requisitos legais exigidos para a aquisição e a manutenção de armas de fogo. 

A apreensão foi feita durante a Operação Guardiões de Fogo, deflagrada nesta quinta-feira (9) em Campo Grande, que tem  objetivo de combater a posse ilegal de armas de fogo obtidas através de processos fraudulentos para a concessão de registro de CAC. 

De acordo com a Polícia Federal, o registro de CAC exige o cumprimento de critérios rigorosos, como idoneidade, capacidade técnica e avaliação psicológica. O uso de documentos falsos, conforme a instituição, enfraquece o controle sobre armas e pode facilitar o acesso de criminosos a armamentos.

Em fases anteriores da Operação, em Belo Horizonte, a Polícia Federal prendeu um homem em flagrante no dia 22 de junho. O suspeito teria apresentado documentos falsos para conseguir a autorização para compra de armamentos. 

Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram duas pistolas, 130 munições e materiais relacionados a outros crimes. 

O homem mantinha as armas em um endereço diferente do que consta no cadastro, o que configura irregularidade, segundo a polícia.

CAC

O Certificado de Registro da Polícia Federal dá o direito a Caçadores, Atiradores e Colecionadores à compra de munições facilitada, permissão para caçar legalmente o javali, transporte de armas e munições em todo o país, aquisição de um maior número de armas e a possibilidade de adquirir armas de calibres restritos.

Além disso, os detentores do registro também têm a possibilidade de adquirir armas diretamente das fábricas com preços vantajosos, podem importar armas e deslocar-se com suas armas para atividades de caça, tiro desportivo e competição. Também é autorizada a compra de munições e insumos em maiores quantidades.

Quem possui o registro não pode andar armado. É autorizado apenas a posse da arma, mantendo em casa ou no local de trabalho e o trânsito para locais de treio, abate ou exposição, com a arma obrigatoriamente sem munição e em maleta própria. 

Entre os itens obrigatórios para se tornar CAC e obter o registro próprio, estão:

  • Ter no mínimo 18 anos completos e 25 anos para aquisição de arma de fogo;
  • Não possuir antecedentes criminais incompatíveis com a atividade de CAC, como condenações por crimes dolosos ou contra a segurança pública;
  • Não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal;
  • Apresentar aptidão psicológica para o manuseio de armas de fogo, comprovada por meio de avaliação psicológica realizada por psicólogo credenciado pela Polícia Federal;
  • Apresentar os documentos obrigatórios (documento de identificação, certidão de antecedentes criminais, comprovante de ocupação lícita, comprovante de residência);
  • Realizar o pagamento da taxa de registro junto ao Exército, de R$ 100 e outras taxas obrigatórias. 

O valor total pode chegar a R$ 3,5 mil. 
 

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