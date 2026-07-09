Ponte na estrada de acesso a Bonito é finalmente liberada

Interdição está ocorrendo para acabar com o efeito gangorra que surgia toda vez que veículos pesados passavam pela estrutura - Reprodução

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Prevista inicialmente para durar o prazo de 24 horas, a interdição na ponte sobre o Rio Miranda iniciada às 06h da última terça-feira (07) foi finalmente liberada na manhã de hoje (09), porém deve seguir com restrições quanto ao tráfego por esse trecho da rodovia MS-345.

Como bem acompanha o Correio do Estado, o anúncio de que a interdição que estava prevista para terminar na manhã de ontem (08) duraria mais 36 horas surgiu ainda na terça-feira (07), quando eram executados os trabalhos de concretagem e grampeamento das vigas.

O anúncio do fim desta interdição partiu da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, informando que o tráfego estaria a partir de hoje (09) liberado, obedecendo, porém, as restrições inclusive de peso máximo permitido que já estavam previamente esclarecidas.

Ou seja, ainda que o motorista já esteja liberado para seguir na MS-345 em acesso à Bonito, é preciso estar atento às especificações que limitam o trânsito local como voltado apenas para veículos leves.

Podendo transitar por esse trecho somente carros de passeio, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, o peso máximo permitido para trafegar na ponte da MS-345 é de 10 toneladas.

Esse trecho ainda funciona em sistema pare e siga e, somente, com tráfego em meia pista, sendo permitida a passagem de apenas um veículo por vez.

Em complemento, a Agesul destaca que a continuidade do cronograma ainda fica à mercê de condições técnicas e climáticas estáveis e favoráveis.

"A orientação é para que motoristas e transportadores acompanhem os avisos oficiais, programem os deslocamentos com antecedência, respeitem os limites de velocidade e redobre a atenção ao trafegar pela região", cita a Agesul.

Relembre

Essa ponte está instalada em uma das rodovias que dá acesso à cidade turística de Bonito, município esse distante aproximadamente 297 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul.

Esse trecho de cerca de cem quilômetros encurtou em 40 km a distância entre Campo Grande e a cidade turística, foram investidos em torno de R$340 milhões. Entregue em 1967, a ponte, porém, não sofreu adequações mesmo com o intenso fluxo que passaria a receber.

Esse trecho, vale lembrar, chegou a ficar conhecido como "ponte gangorra", quando foi parcialmente interditada em 2024. Quando caminhões pesados chegavam em uma das extremidades, a outra levantava e aparecia um degrau de cerca de 40 centímetros. Por conta deste degrau, veículos chegaram a estourar os quatro pneus a enfrentarem o obstáculo.

Justamente este efeito gangorra que agora está sendo corrigido com investimentos da ordem de R$3,3 milhões.

A interdição total desta semana é a segunda que está ocorrendo em meio aos trabalhos para recuperação da estrutura.

Sem esta rodovia, o trajeto mais indicado para a viagem entre Campo Grande e Bonito, por exemplo, é seguir por Sidrolândia (BR-060), Nioaque e Guia Lopes (Jardim).

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