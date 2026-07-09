Umidade do ar atinge nível de alerta e pode chegar a 10% em Mato Grosso do Sul

A umidade relativa do ar deve atingir níveis críticos em Mato Grosso do Sul a partir desta quinta-feira e até o fim de semana, com índices variando entre 10% a 30%, considerado estado de atenção.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta de perigo potencial para baixa umidade, com vigência até o sábado (11). Conforme o órgão, há baixo risco de incêndios florestais e à saúde, podendo surgir sintomas como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), entre quinta (9) e sexta-feira (10), o tempo será firme e seco, com temperaturas em elevação, baixa umidade relativa do ar e elevada amplitude térmica.
Estas condiçõs são devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo estável, quente e seco em todas as regiões do Estado.
Nas primeiras horas da manhã, ainda deve haver frio perceptível, com mínimas de 10°C e, de forma pontual, inferior a 7°C no extremo sul do Estado. Ao longo do dia, no entanto, haverá rápida elevação das temperaturas, com máximas entre 30°C e 35°C.
A combinação de manhãs mais frias e tardes quentes favorece elevada amplitude térmica, que poderá superar 15°C em algumas localidades. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima registradas em um mesmo local durante um período específico.
Paralelamente, a umidade relativa do ar apresentará redução significativa, com índices variando entre 10% e 30%, principalmente no período da tarde, caracterizando condição de atenção para baixa umidade e um ambiente atmosférico potencialmente prejudicial à saúde
O Cemtec também alerta que a persistência do tempo quente, seco e com baixa umidade relativa do ar
aumenta significativamente o risco de ocorrência e propagação de incêndios florestais, exigindo atenção redobrada da população.
Diante desse cenário, recomenda-se que a população:
- Beba bastante líquido;
- Atividades físicas não são recomendadas;
- Evite exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes e secas do dia;
- Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.
- Adote cuidados adicionais com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Em relação as temperaturas, Campo Grande deve registrar mínima de 18°C e máxima de 31°C. Os municípios das regiões sul, cone-sul e grande Dourados, a temperatura varia entre 10°C e 30°C.
Nas regiões pantaneiras e sudoeste, a mínima prevista é de 14°C, com máxima de 34°C. Já no bolsão, norte e leste, a variação será entre 16°C e 34°C.
Risco à saúde
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um nível considerado aceitável de umidade deve estar acima de 30%, abaixo disso já é prejudicial à saúde.
Especialistas orientam que a população tome medidas para amenizar a secura, fique atenta aos sintomas e procure ajuda médica caso necessário.
Veja dicas de especialistas para cada índice de umidade:
Entre 30% a 20% – Estado de atenção
- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11h e 15h.
- Umidificar o ambiente através de vaporizantes, toalhas molhadas, recipientes com água.
- Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol.
- Beber bastante água.
Entre 20% a 12% – Estado de alerta
- Observar as recomendações do estado de atenção.
- Suprimir exercícios físicos e trabalho ao ar livre entre 10h e 16h.
- Evitar aglomerações em ambientes fechados.
- Usar soro fisiológico nos olhos e narinas.
Abaixo dos 12% – Estado de emergência
- Observar as recomendações do estado de atenção.
- Determinar a interrupção de qualquer atividade ao ar livre entre as 10h e 16h como aulas de educação física, coleta de lixo, entrega de correspondências, entre outras.
- Determinar suspensão de atividades que exijam aglomerações de pessoas em recintos fechados com aulas, cinemas, entre as 10h e 16h.
- Durante as tardes, manter com umidade os ambientes internos, principalmente, quarto de crianças, hospitais etc..