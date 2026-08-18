Ponte na MS-345 será interditada por 48 horas

APREENSÃO

Eduardo Razuk e o irmão foram presos nesta terça-feira em operação que apura lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração ilegal de loterias

Cerca de 20 carros foram apreendidos em endereços ligados a Eduardo e Rafael Razuk, em Campo Grande Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

O influenciador digital Eduardo Rezende da Silva Razuk, conhecido nas redes sociais por exibir carros de luxo e promover rifas de veículos, foi preso na manhã desta terça-feira (18), em Campo Grande, durante operação da Polícia Civil. O irmão dele, Rafael Rezende da Silva Razuk, também foi preso.

A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração ilegal de loterias. A operação é coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), com cumprimento de mandados em Campo Grande e Dourados.

A dimensão financeira das rifas chama a atenção, de acordo com os carros que aparecem no perfil de Eduardo, estão modelos que ultrapassam R$ 1 milhão, enquanto a participação nos sorteios era oferecida aos seguidores por valores que, em alguns casos, ficam entre R$ 7 e R$ 8.

Razuk reúne mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e construiu sua presença na internet principalmente em torno do universo automobilístico. Além dos sorteios, publicava vídeos de veículos de alto padrão, viagens e outros registros de uma rotina marcada pela exposição de bens de elevado valor.

Nesta terça-feira, equipes policiais estiveram em endereços ligados aos irmãos na região da Vila Carlota, Vilas Boas e Jardim Cruzeiro, em Campo Grande. Diversos veículos foram apreendidos durante o cumprimento dos mandados e encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv).

Entre os automóveis recolhidos estão modelos de alto valor. Um Volkswagen Arteon, veículo pouco comum no Brasil, tem valor estimado entre R$ 800 mil e R$ 900 mil. Também estão entre os carros relacionados à operação um veículo da BMW avaliado em aproximadamente R$ 1 milhão e uma RAM estimada em mais de R$ 600 mil.

No endereço onde o irmão do influenciador foi preso, no Vilas Boas, uma Ford Ranger e um Mini Cooper também foram apreendidos.

Nas redes sociais e em página destinada aos sorteios, Razuk divulgava veículos de diferentes faixas de preço. Entre os modelos anunciados estava um Porsche 911, cujas versões podem ultrapassar R$ 1,2 milhão no mercado.

Horas antes da prisão o influenciador estava em Angra dos Reis, mesmo após a prisão, conteúdo relacionado às rifas continuou aparecendo em seu perfil no Instagram. Um vídeo publicado horas depois da operação apresentava um Volkswagen Golf GTI como um dos próximos veículos destinados a sorteio.

As investigações também miram a movimentação financeira do irmão de Eduardo, uma empresa cuja atividade declarada estaria relacionada à construção civil e à coleta e tratamento de resíduos, teria sido utilizada para receber valores provenientes das rifas, apesar de não possuir atividade regularizada para exploração desse tipo de sorteio.

A suspeita sobre a forma como os recursos circulavam é um dos pontos que integram a investigação policial.

Problemas desde 2020

A prisão desta terça-feira ocorre anos depois de Eduardo Razuk ter sido alvo de questionamentos sobre sorteios realizados pela internet.

Em 2021, o Correio do Estado mostrou que uma rifa promovida pelo influenciador oferecia como prêmio um Ford Mustang Black Shadow que não pertencia a ele, mas a um lojista do Paraná.

Na ocasião, foram colocadas à venda 20 mil cotas por R$ 50 cada, o que representava potencial de arrecadação de R$ 1 milhão. O Mustang era avaliado, à época, em aproximadamente R$ 356,6 mil.

O veículo anunciado acabou não sendo entregue. Razuk afirmou posteriormente que teria oferecido ao vencedor a possibilidade de receber outro automóvel semelhante ou o valor correspondente em dinheiro. Segundo a versão apresentada pelo influenciador naquele momento, o ganhador teria escolhido o pagamento.

A reportagem também revelou naquele ano que Razuk já respondia a procedimentos administrativos relacionados à realização de sorteios sem autorização. Outro caso envolvia uma Volkswagen Amarok, em uma ação que teria movimentado cerca de R$ 500 mil sem que o veículo fosse sorteado conforme inicialmente anunciado.

Apesar das controvérsias, o influenciador voltou a promover rifas e ampliou seu público nos anos seguintes.

Em abril de 2020, ele chegou a ser preso em Campo Grande por suspeita de receptação de um Toyota Corolla XRS com placas paraguaias.

O veículo havia aparecido em vídeos publicados pelo próprio influenciador e posteriormente foi localizado e apreendido pela Polícia Civil.

Razuk foi liberado no mesmo dia após pagamento de fiança de R$ 20 mil, enquanto o automóvel permaneceu apreendido.

No mesmo período, o influenciador também ganhou repercussão por vídeos em que aparecia dirigindo em alta velocidade pelas ruas de Campo Grande. Em março de 2020, durante as restrições impostas em razão da pandemia de Covid-19, ele publicou imagens circulando pela cidade durante o toque de recolher.

O episódio resultou em investigação sobre condutas como direção perigosa, desobediência e descumprimento das medidas sanitárias então vigentes.

Assine o Correio do Estado