População brasileira envelhece e, em MS, idosos são 8,9% do total

Em MS, idosos são 8,9% da população total. Mulheres também se destacam

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta sexta-feira (22) dados sobre a população geral do País e uma das conclusões apresentadas foi de que a população geral do Brasil está envelhecendo.

Em 2012, a população com menos de 30 anos de idade era 49,9% do total, passando para 41,9%, em 2024. Já a população de 30 anos ou mais cresceu no período 2012-2024, passando de 50,1% a 58,1%. Entre os idosos, destaca-se a expansão da participação das pessoas de 65 anos ou mais de idade, que atinge 11,2% da população total em 2024.

Em Mato Grosso do Sul, as pessoas de 65 anos ou mais de idade representavam 7,0% da população total em 2012. Em 2024, a taxa aumentou para 8,9%.

A população com menos de 30 anos de idade era 52,2% do total em 2012, caindo para 45,2% em 2024. Já a população de 30 anos ou mais cresceu no período 2012-2024, passando de 47,8% a 54,8%.

A pesquisa também indica um aumento na população feminina no Estado. Em 2012, as mulheres correspondiam a 49,8% da população sul-mato-grossense, enquanto os homens eram 50,2%.

No ano passado, as mulheres já eram 51,4% e os homens, 48,6%.

A partir dos 30 anos, o percentual de mulheres era superior ao dos homens em todas as faixas etárias. Isso ajuda a observar uma população idosa feminina maior que masculina, até porque a mortalidade de homens é maior que a das mulheres em cada grupo etário.

Entre a população de 60 anos ou mais, calculou-se que havia 81,9 homens para cada 100 mulheres.

Resultado histórico

Entre a população que respondeu a pesquisa de 2024, em Mato Grosso do Sul, 49,6% se declararam pardos, 7,4% se declararam pretos e 41% disseram ser brancos.

Com isso, a soma da população parda e preta no Estado é de 59%, o maior número desde o início da pesquisa em 2012, quando a soma era de 50,9%, já que 44,5% se declaravam pardos e 6,4% disseram ser pretos. A porcentagem entre a população que se declarava branca naquele ano era 46,9%.

