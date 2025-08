População saqueia carga de leite após tombamento de carreta na BR-163

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma carreta carregada com produtos alimentícios, incluindo caixas de leite, tombou na BR-163, próximo à “Ponte Seca”, no distrito de Prudêncio Thomaz, em Nova Alvorada do Sul, a cerca de 120 quilômetros de Campo Grande, no fim da manhã desta terça-feira, (5).

De acordo com o site Folha da Cidade, o veículo saiu da pista e tombou às margens da rodovia, e a carga se espalhou após o motorista desviar de dois veículos que faziam ultrapassagem no sentido contrário. Minutos após o acidente, dezenas de moradores da região se aproximaram e passaram a saquear os produtos, recolher caixas e sacolas diretamente da pista.

O motorista da carreta permaneceu no local, mas não conseguiu impedir o saque. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) bem como a seguradora responsável pela carga. Apesar do tombamento, o trânsito na região não foi totalmente interrompido. Ao Correio do Estado, a PRF destacou que o fluxo de veículos já foi completamente retomado na região.

Crime

O saque de carga é crime no Brasil, previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Em situações como essa, o furto pode ser qualificado, o que aumenta a gravidade da infração, passível de 1 a 4 anos, além de multa.

Quando o saque é feito por várias pessoas, como no caso de acidentes com carretas em rodovias, além do furto qualificado, pode haver outras implicações.

Além das punições penais, os responsáveis também podem ser obrigados a indenizar o proprietário da carga pelos prejuízos. Filmar, compartilhar ou incentivar saques também pode ser usado como prova de envolvimento no crime.

