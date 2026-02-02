Populares tentam linchar mulher que esfaqueou ex-namorado após agressões

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na noite deste domingo (1), na Vila Cachoeirinha, em Dourados, uma jovem de 22 anos, identificada como Karen Yasmin dos Santos, esfaqueou o braço esquerdo do ex-namorado, Lucas Vinicius Silva, de 28, após este invadir sua casa, brigar com o atual da moça, bater nela e quebrar as motocicletas de ambos.

Ao chegar no local, a equipe policial encontrou uma equipe do SAMU prestando os primeiros socorros a Lucas. A alguns metros, Karen estava abrigada na casa de parentes. O rapaz foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou sob cuidados médicos.

Após a saída do SAMU, populares se aproximaram da casa onde Karen estava abrigada para ameaçarem de linchamento, sendo necessário que os policiais realizassem sua retirada do local às pressas.

Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), Karen relatou que teve um relacionamento com Lucas por um ano e quatro meses, mas terminou com ele há duas semanas. Ontem, foi para rua comemorar o título da Supercopa do Brasil, vencido pelo Corinthians sobre o Flamengo, e encontrou com o ex, mas não tiveram contato.

O boletim de ocorrência relata que Karen, então, foi para casa acompanhada de outro homem, identificado apenas como Otávio. Ela estava na kitnet com o rapaz, quando Lucas invadiu o local, após pular a grade. O ex danificou as motocicletas do atual ficante e da moça.

Logo em seguida, ele quebrou a janela da casa, momento em que Otávio abriu a porta e os dois iniciaram uma briga. O atual foi embora correndo e abandonou até a sua motocicleta.

Lucas então foi na direção de Karen, desferindo um soco em sua boca e a jogando no chão, deixando hematoma nos lábios da mulher e várias escoriações em seu corpo.

Para se defender, Karen pegou a faca e golpeou o braço esquerdo de Lucas. Ao ser tomada a arma branca da mão da moça, ela fugiu em direção à rua e partiu para casa de parentes, que fica nas proximidades.

Em relato aos policiais, Karen disse que Lucas é violento e já teria sido agredida diversas vezes, inclusive sofrendo um aborto.

A equipe policial conduziu a jovem à DEPAC, onde foi apresentada para as providências legais cabíveis.

