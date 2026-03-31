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Por dia, 60 pessoas são hospitalizadas por acidentes de trânsito na Capital

Santa Casa de Campo Grande atendeu 22,1 mil pessoas que foram vítimas de colisões nas vias da cidade no ano passado

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

31/03/2026 - 08h10
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O maior hospital de Mato Grosso do Sul, a Santa Casa de Campo Grande, atendeu durante o ano passado 60 pessoas por dia vítimas de algum tipo de acidente de trânsito.

Segundo dados do hospital, em 2025, 22.127 pessoas deram entrada no pronto-socorro da unidade após uma colisão nas ruas da Capital. Isso significa que, a cada duas horas, cinco pessoas chegaram ao centro médico por causa de batidas.

Esses dados refletem pesquisa feita pelo Centro de Liderança Pública (CLP), divulgada na semana passada pelo Correio do Estado. Segundo dados da pesquisa Ranking de Competitividade dos Estados de 2025, Mato Grosso do Sul é o segundo estado brasileiro que mais lota leitos de hospitais em razão de acidentes de trânsito, ficando atrás somente do Espírito Santo.

Conforme a pesquisa, em Mato Grosso do Sul, a cada 10 mil habitantes, 22,9 foram internados por envolvimento em acidentes de trânsito. O Espírito Santo, líder no ranking de hospitalizações, tem uma taxa de 30,5 por 10 mil habitantes.

Os dados de Mato Grosso do Sul pioraram em relação à pesquisa anterior, de 2024, quando ficou em quarto lugar. A diferença é que, naquela época, o levantamento levava em conta o índice de internações por 100 mil habitantes, com isso, a taxa de MS era de 180,7, atrás apenas de Goiás, Piauí e Rondônia.

O aumento de acidentes de trânsito e, consequentemente, de vítimas gera reflexo rápido nas internações de modo geral. No ano passado, não foram poucas as reportagens sobre falta de leitos e superlotação dos hospitais públicos de Campo Grande.

Por causa disso, inclusive, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ingressou com ação civil pública para garantir o aumento de leitos, tanto pediátricos como adultos, em Campo Grande.

INTERNAÇÕES EM 2024

Apesar de os números do ano passado impressionarem, eles foram inferiores aos de 2024, de acordo com o hospital, quando 37.594 pessoas foram internadas após sofrerem algum tipo de acidente de trânsito.

Esse número reflete uma média diária de atendimentos de trauma de 102,9 pessoas, ou 4,2 por hora.

Segundo o hospital, a maior parte dessas pessoas é socorrida no pronto-socorro e só em alguns casos, quando a situação é mais grave, elas chegam a ocupar leitos no setor de trauma da unidade.

Mesmo assim, a ocupação desses leitos tem deixado o atendimento a outras enfermidades prejudicado, já que eles sempre chegam como urgência e em alguns casos utilizam a vaga por um longo período.

MORTES

Matéria publicada no mês passado pelo Correio do Estado mostrou que algumas dessas vítimas de trânsito sequer são hospitalizadas, já que a “epidemia” de acidentes de trânsito fez de 2025 o ano mais letal desde 2017, segundo a série histórica da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp). No ano passado ocorreram 394 mortes no trânsito do Estado, 13 a mais que o número registrado em 2024.

Considerando acidentes fatais em vias urbanas e rodovias estaduais, este é o maior número em nove anos.

O mesmo aumento foi registrado em Campo Grande, onde ocorreram 87 mortes no trânsito em 2025, um aumento de 26,09% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 69 óbitos.

Para a especialista em trânsito Ivanise Rotta, tanto as mortes como as internações são ocasionadas pelo não cumprimento da velocidade máxima por parte dos motoristas.

A última morte registrada no trânsito de Campo Grande, na semana passada, porém, foi causada pelo desrespeito à sinalização semafórica. Na sexta-feira, uma motociclista morreu após um motorista de ônibus do Consórcio Guaicurus furar o sinal vermelho no cruzamento das Ruas Brilhante e Argemiro Fialho.

A mulher, que estava em uma moto, foi atropelada e morreu ainda no local do acidente.

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Cidades

Motta diz que Gleisi fez 'grande trabalho' e não faltou diálogo com governo apesar de 'embates'

O presidente da Câmara dos Deputados, elogiou nesta segunda-feira, 30, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais

30/03/2026 21h00

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Crédito: José Cruz / Agência Brasil

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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou nesta segunda-feira, 30, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, a quem chamou de "amiga", e a relação que teve com o governo nos últimos meses. Afirmou que houve "momentos difíceis", mas que "nunca faltou respeito, diálogo e compromisso".

"(Quero) fazer um reconhecimento ao trabalho da minha amiga, ministra Gleisi Hoffmann, à frente da Secretaria de Relações Institucionais, com quem tive a graça de satisfação de conviver enquanto presidente da Câmara. E aqui atestar o seu compromisso com o País, com o governo, o bom diálogo com a Câmara", afirmou o presidente da Câmara.

"Tivemos momentos difíceis, de alegria, de embate, mas nunca faltou respeito, diálogo e compromisso de implementarmos uma agenda na Câmara, não em favor de um partido, mas buscando colocar o Brasil acima de tudo", completou o deputado.

Motta participou da inauguração de obras de conectividade de escolas públicas ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também participaram do evento os seguintes ministros:

  • Camilo Santana, da Educação;
  • Rui Costa, da Casa Civil;
  •  Frederico Siqueira, das Comunicações;
  • Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais;
  • Esther Dweck, da Gestão;
  •  Margareth Menezes, da Cultura;
  • Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia.

O presidente da Câmara disse que quando assumiu o cargo, destacou que "a educação seria uma prioridade da nossa gestão". Em fevereiro deste ano, Motta liderou a aprovação de um projeto do governo que cria um instituto federal em Patos (PB), reduto eleitoral do deputado e de sua família.

"Cada vez mais o Parlamento tem que trabalhar com o Executivo para garantir mais educação para o nosso País, porque só através da educação vamos ter um País mais justo e com oportunidades", declarou.

Motta tem se aproximado do governo nos últimos meses, em especial diante da proximidade com as eleições. Agradeceu Lula pela criação do instituto federal em Patos e disse que ele realizou um "sonho".

"Aqui, presidente, abro um parêntese para lhe agradecer. Como sertanejo, essa é uma luta desde meu primeiro mandato. Há 15 anos esperamos ter a nossa instituição de educação com reitoria no sertão da PB. Hoje, o senhor realiza este sonho", declarou Motta.

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Cidades

Semana Santa: Quinta-feira é feriado? Veja quais os dias de folga

A Páscoa é celebrada no domingo, dia 5

30/03/2026 19h00

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Crédito: Paulo Pinto / Agência Brasil

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Quinta-Feira Santa, dia 2 de abril, é feriado? A resposta é simples: não. O feriado nacional é válido apenas para a Sexta-Feira Santa, que ocorre este ano em 3 de abril.

A Páscoa é celebrada no domingo, dia 5. A data não é feriado, mas muitas categorias estabelecem acordos para folgar nessa data

A quinta-feira da Semana Santa é um dia normal de trabalho e não é designada como feriado nacional. Algumas escolas ligadas a instituições religiosas, no entanto, não têm aula.

Em alguns locais, a quinta-feira, 2, será ponto facultativo. São os casos do Ceará e de Tocantins, onde os governadores decretaram ponto facultativo em todo o Estado para órgãos públicos estaduais, exceto serviços essenciais.

A lei trabalhista determina que funcionários sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não podem trabalhar em feriados a não ser que recebam o valor da hora em dobro ou ganhem uma folga compensatória na semana seguinte ao feriado trabalhado.

Há exceção, no entanto, para profissionais que atuam em serviços considerados "essenciais", como médicos, enfermeiros, bombeiros, entre outros.

No caso do ponto facultativo, cada instituição de serviço não essencial pode determinar se abre ou não na data e, consequentemente, se seus funcionários trabalham ou não.

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