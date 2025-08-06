Por falta de vagas escolares, MPE determina que Dourados pague R$ 2,1 milhões

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ingressou com pedido de cumprimento de sentença para exigir o pagamento de R$ 2.139.708,54 por parte do Município de Dourados.

O acumulado é referente à multas pelo não cumprimento de decisão judicial que determinava a oferta de vagas escolares próximas à residência de crianças e adolescentes matriculados na rede pública municipal.

Antes do protocolamento da medida, ocorreram diversas tentativas de fazer com que o município atendesse integralmente à sentença proferida em ação civil pública transitada em julgado desde 2019.

A sentença determinava que fossem oferecidas vagas, entre as três escolas mais próximas indicadas pelos pais ou responsáveis, para estudantes com idade entre 4 e 17 anos.

Por não ter atendido à sentença, foram aplicadas duas penalidades fixadas em decisão judicial: multa de R$ 10 mil por caso de descumprimento da obrigação de matrícula em unidade adequada e multa diária de R$ 10 mil, limitada a R$ 500 mil, pelo atraso na adoção de medidas eficazes para cumprimento da sentença.

De acordo com a apuração administrativa, somente em 2024 foram identificados 148 casos de estudantes não alocados em nenhuma das escolas escolhidas pelas famílias. Apesar disso, mesmo após intimação pessoal, o município não adotou nenhuma medida, gerando a incidência da multa diária por 50 dias consecutivos, até atingir o teto estipulado de R$ 500 mil.

Com base na atualização monetária até 16 de junho de 2025, o MPMS apresentou os seguintes valores para execução judicial:

R$ 1.599.378,10 referentes às 148 violações individuais (R$ 10 mil cada);

R$ 540.330,44 referentes aos 50 dias de descumprimento contínuo (R$ 10 mil por dia);

Total da execução: R$ 2.139.708,54.

Conforme previsto em lei, o valor deverá ser revertido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Dourados.

A Promotoria de Justiça também requereu a expedição de precatório, conforme os trâmites legais para pagamento por ente público.

Assine o Correio do Estado