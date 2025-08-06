Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Multa

Por falta de vagas escolares, MPE determina que Dourados pague R$ 2,1 milhões

Sentença determinava que fossem oferecidas vagas, entre as três escolas mais próximas indicadas pelos pais ou responsáveis, para estudantes com idade entre 4 e 17 anos

Mariana Piell

Mariana Piell

06/08/2025 - 18h30
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ingressou com pedido de cumprimento de sentença para exigir o pagamento de R$ 2.139.708,54 por parte do Município de Dourados.

O acumulado é referente à multas pelo não cumprimento de decisão judicial que determinava a oferta de vagas escolares próximas à residência de crianças e adolescentes matriculados na rede pública municipal.

Antes do protocolamento da medida, ocorreram diversas tentativas de fazer com que o município atendesse integralmente à sentença proferida em ação civil pública transitada em julgado desde 2019.

A sentença determinava que fossem oferecidas vagas, entre as três escolas mais próximas indicadas pelos pais ou responsáveis, para estudantes com idade entre 4 e 17 anos. 

Por não ter atendido à sentença, foram aplicadas duas penalidades fixadas em decisão judicial: multa de R$ 10 mil por caso de descumprimento da obrigação de matrícula em unidade adequada e multa diária de R$ 10 mil, limitada a R$ 500 mil, pelo atraso na adoção de medidas eficazes para cumprimento da sentença.

De acordo com a apuração administrativa, somente em 2024 foram identificados 148 casos de estudantes não alocados em nenhuma das escolas escolhidas pelas famílias. Apesar disso, mesmo após intimação pessoal, o município não adotou nenhuma medida, gerando a incidência da multa diária por 50 dias consecutivos, até atingir o teto estipulado de R$ 500 mil.

Com base na atualização monetária até 16 de junho de 2025, o MPMS apresentou os seguintes valores para execução judicial:

  • R$ 1.599.378,10 referentes às 148 violações individuais (R$ 10 mil cada);
  • R$ 540.330,44 referentes aos 50 dias de descumprimento contínuo (R$ 10 mil por dia);

Total da execução: R$ 2.139.708,54.

Conforme previsto em lei, o valor deverá ser revertido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Dourados.

A Promotoria de Justiça também requereu a expedição de precatório, conforme os trâmites legais para pagamento por ente público.

Omissão do poder público

Prefeitura terá que pagar mais de R$ 300 mil a moradora por alagamento em residência

Sistema de escoamento mal planejado e falta de manutenção resultaram queda de muro e alagamento com mais de um metro

06/08/2025 16h00

Divulgação

O Município de Campo Grande foi condenado pela 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Campo Grande a indenizar uma moradora que teve sua casa alagada.

A indenização por danos materiais foi fixada no valor de R$ 280 mil, enquanto outros R$ 30 mil deverão ser pagos como indenização por dano morais.

A decisão do juiz Cláudio Müller Pareja reconhece que o alagamento ocorrido na residência da autora foi causado por omissão do poder público na manutenção e estruturação do sistema de drenagem pluvial da região do Bairro Monte Castelo.

A casa da autora foi invadida por um volume de água que chegou a um metro de altura, danificando todos os cômodos, móveis, eletrodomésticos e documentos pessoais.

Laudos técnicos comprovaram que o imóvel foi construído de forma regular e que o muro dos fundos cedeu devido à pressão da água acumulada, gerando a destruição parcial da edificação.

A perícia técnica apontou que, embora existam tubos de escoamento na região, a estrutura é insuficiente para comportar o volume típico de chuvas, como o registrado no dia dos fatos. Acúmulo de sujeira e obstruções no sistema de drenagem também foram encontrados, o que reduziu ainda mais a capacidade do sistema de escoamento.

A decisão destacou que houve falha técnica no planejamento urbano e omissão na manutenção do sistema de drenagem, o que caracterizou falha na prestação de serviço público, rewsultando no dever de indenizar.

Internacional

Missão Ásia apresenta potencial da Rota Bioceânica na Índia em encontro com autoridades

A missão tem como objetivo mostrar o potencial da Rota para interligação entre os continentes, que pode reduzir drasticamente os custos finais de produtos.

06/08/2025 15h45

Comitiva de MS chega à Índia para tratativas internacionais

Comitiva de MS chega à Índia para tratativas internacionais Divulgação/Governo de MS

O potencial da Rota Bioceânica foi apresentado hoje (6) pelos parlamentares sul-mato-grossenses a autoridades da Índia, na primeira reunião que integra a missão Ásia, que segue até semana que vem. 

Apresentar os potenciais da Rota para o comércio entre a Ásia, América do Sul e Brasil, especialmente entre a Índia e Mato Grosso do Sul, é uma das principais iniciativas da viagem ao continente. A conexão entre os oceanos pode reduzir em até ¼ o tempo de entrega das mercadorias entre os continentes, além de baratear de forma considerável o custo final do produto. 

Assim, a Missão busca abrir novos mercados para os produtos regionais e atrair investimentos privados para o Estado. 

"Chegamos hoje de madrugada e já tivemos um dia extenso, com agendas importantes que deram o tom da perspectiva comercial que temos entre Índia e Mato Grosso do Sul, e o Brasil também. A Índia é um país que vem crescendo a taxas enormes, assim como o nosso Estado, e possui uma população gigantesca, com várias complementaridades empresariais", comenta o governador Eduardo Riedel. 

Comitiva de MS chega à Índia para tratativas internacionaisFoto: Governo do Estado de MS

A Índia, recentemente, atingiu a marca de população superior a 1 bilhão de pessoas, superando a China, se tornando o país mais populoso do planeta. Esse crescimento econômico acelerado dos dois grandes países os coloca em uma posição privilegiada no mercado, fazendo com que Mato Grosso do Sul veja uma oportunidade de alinhar relações econômicas. 

"Já fomos a Mahindra, importante fabricante de tratores e equipamentos, e que tem uma série de novas empresas cuja perspectivas estão muito alinhadas às demandas de Mato Grosso do Sul. Aqui pudemos apresentar a Rota Bioceânica, que é importantíssima. Todos ficaram impressionados com as possibilidades que se avizinham, de um novo eixo de trânsito de bens e mercadorias, que sem dúvida nenhuma vai ser extremamente importante para nosso Estado", explica Riedel.

A agenda dos parlamentares inclui visitas oficiais às autoridades locais, como ao governador do estado de Maharashtra, C.P. Radhakrishnan, na capital estadual Mumbai, que recebeu Eduardo Riedel. 

"Começamos bem e pudemos ver bem a dinâmica empresarial local. O secretário Jaime Verruck (Desenvolvimento) já estabeleceu contatos para fazer intercâmbios em áreas como ciência, tecnologia e inovação, fora outras áreas de nosso interesse", conclui Riedel.

Além de Verruck, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, também iniciou tratativas empresariais entre empreendimentos dos dois países. 

"O objetivo é esse, avançar nas discussões que envolvam o desenvolvimento do nosso Estado. Na mesa desde manhã, importantes projetos foram apresentados para importantes empresário de Mumbai. Entendemos que esse é o caminho para dar a oportunidade para que conheçam o Mato Grosso do Sul e também buscarmos ações de intercâmbio", destaca Longen.

A missão também conta com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, do secretário-adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Artur Falcette, do diretor de Relações Internacionais da Fiems, Aurélio Rolim, do diretor superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça, e do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e vice-presidente da Famasul, Maurício Saito.

Comitiva de MS chega à Índia para tratativas internacionaisMissão Ásia / Foto: Governo do Estado de MS

