Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

COMUNICADO

Por instabilidade no 193, Corpo de Bombeiros disponibiliza outro número

Ainda não foi informado se há previsão de normalização do serviço principal

Tamires Santana

Tamires Santana

28/08/2025 - 11h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

De acordo com um comunicado emitido pela corporação do Corpo de Bombeiros, o número 193, para atendimento de socorro está enfrentando instabilidades.

Por esse motivo, o CBM disponibilizou dois novos números temporários: (67) 99948-7570 e (67) 99987-9034. Os números alternativos devem ser utilizados apenas enquanto a instabilidade no 193 persistir.

Até o momento, ainda não foi informado se há previsão de normalização do serviço principal.

Para garantir que os chamados de urgência não sejam prejudicados, a corporação orienta registrar ocorrências apenas em casos de emergência, como incêndios, acidentes ou situações de risco à vida.

Além disso, é importante manter a calma e informar com clareza o endereço e a natureza da ocorrência ao ligar para o Corpo de Bombeiros, garantindo uma resposta rápida e eficiente.

Assine o Correio do Estado.

Cidades

Menina de seis anos é estuprada e morta em Campo Grande

De acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima

28/08/2025 10h00

Compartilhar
Desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima, por volta das 23h

Desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima, por volta das 23h Foto: Divulgação Polícia Civil

Continue Lendo...

Emanuelly Victória de Souza, de 6 anos foi estuprada e morta por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, na tarde desta quinta-feira (27), na Vila Carvalho, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima, por volta das 23h, momento em que equipes iniciaram às buscas pela criança chegando à casa do autor, conhecido da família, que fugiu após o crime. A vítima foi encontrada na casa do autor com sinais de violência sexual.  

Conforme apurado pelo Correio do Estado, a criança estava dentro de uma banheira de bebê, que seria da filha de Marcos William, e estava enrolada em uma coberta marrom, presa com fita adesiva.

O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança junto da menina na mesma tarde do crime.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido. O autor possui passagens anteriores por estupro de vulnerável. 

Desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima, por volta das 23h

Marcos Willian Teixeira Timóteo morreu em confronto com a Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (28), após ser baleado por equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI).  Ele estava na região do Inferninho, saída para Rochedo.

Ele foi socorrido pela polícia até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida e não resistiu aos ferimentos. 

Assine o Correio do Estado 
 

TEMPO

MS deve ter calor acima da média nos próximos 3 meses

Condições climáticas, além da baixa umidade do ar e de rajadas de vento fortes, podem auxiliar no aumento de focos de incêndios no Cerrado e no Pantanal

28/08/2025 09h30

Compartilhar
Calor deve retornar com força a partir de setembro em Mato Grosso do Sul e ficar acima da média histórica, segundo previsão do Cemtec-MS

Calor deve retornar com força a partir de setembro em Mato Grosso do Sul e ficar acima da média histórica, segundo previsão do Cemtec-MS Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul deve registrar temperaturas acima da média nos próximos três meses e chuvas irregulares, conforme previsão trimestral do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).

No boletim, o Cemtec-MS afirmou que a temperatura deve permanecer acima da média histórica, ou seja, é esperado um trimestre mais quente que o normal no Estado. De acordo com informações do centro de monitoramento, as temperaturas médias devem variar entre 22°C e 26°C em grande parte do Estado, mas nas regiões noroeste e extremo-sul variam entre 26°C e 28°C e entre 20°C e 22°C, respectivamente.

Segundo Valesca Fernandes, meteorologista do Cemtec-MS, a condição de temperatura acima da média está associada à atuação de sistemas de alta pressão atmosférica que impedem a passagem de massas de ar frias, exercendo a função de bloqueador. 

Porém, mesmo diante desse bloqueio atmosférico, “não impede episódios de frio ao longo do período”, com valores próximos a 8°C e 10°C.

Seguindo a previsão do centro de monitoramento, as chuvas devem permanecer irregulares, podendo apresentar índices acima ou abaixo da média histórica e apenas a região centro-oeste do Estado com precipitação abaixo da média para o trimestre. Valesca Fernandes afirmou que a combinação de altas temperaturas, chuvas fora do radar e outras condições devem auxiliar no aumento dos focos de incêndios.

“Altas temperaturas acima de 30°C, baixos valores de umidade relativa do ar, [ficando] abaixo de 30%, velocidade do vento acima de 30 km por hora e mais de 30 dias sem chuvas, todas essas condições podem favorecer a ocorrência de incêndios florestais no estado como um todo”, explica a meteorologista.
Geralmente, outubro é o mês mais quente do ano. Vinícius Sperling, também meteorologista do Cemtec-MS, explica que o fator que contribui para o décimo mês ter um calorão é a falta ou irregularidade da chuva, e por isso supera dezembro, que apresenta precipitação mais regular.

Para ter uma ideia, em outubro de 2024, 14 municípios sul-mato-grossenses registraram temperaturas máximas acima dos 40°C, e Aquidauana foi a responsável pela maior, com 43,7°C. 
Acerca da chuva, 31 cidades das 43 analisadas pelo centro de monitoramento ficaram abaixo da média histórica, o que, como afirmou Vinícius Sperling, auxilia para o aumento das temperaturas.

VOLTA DOS FOCOS?

Como reportado pelo Correio do Estado no início deste mês, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que este ano apresenta o menor número de focos de incêndios em 11 anos em Mato Grosso do Sul, com 1.082 focos de janeiro a agosto. Para efeito de comparação, no mesmo período do ano passado, foram registrados 9.635 focos de incêndios, uma diferença de 790,5%.

Complementando, o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Deparmanento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ) revela que, até o momento, 18.830 hectares do Pantanal sul-mato-grossense foram devastados, o que corresponde a 0,19% da área total do bioma.
Acerca do Cerrado, esse números de devastação aumentam, com 60 mil hectares queimados desde o dia 1º de janeiro deste ano, ou seja, cerca de 0,17% da extensão total do bioma. 

Sobre o risco do retorno do aumento de focos de incêndios, o major Eduardo Rachid Teixeira, subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, avisa para que se evite o uso de fogo em áreas urbanas ou rurais.

“Nas áreas urbanas já é proibido o uso do fogo. Para o ambiente rural, é importante a proteção das áreas mais sensíveis, com aceiros e a própria capacitação dos funcionários rurais em relação à brigada de incêndio. Elas devem ser feitas especialmente no período de pré-temporada, antes da seca, para que no momento da seca a fazenda e a empresa rural tenham capacidade e resiliência para lidar com eventuais focos”, disse o major.
Rachid também explica o porquê das condições climáticas previstas para os próximos três meses poderem aumentar o número de focos de incêndios.

“Conforme a gente tem a maior intensidade do calor e maior irradiação térmica, o combustível chega a uma temperatura mais alta. Então é mais fácil iniciar o fogo nesse contexto. Além dessa relação direta com o início do foco, a gente tem também um incremento na velocidade de propagação, porque uma das fases da propagação do fogo, envolve a desidratação da vegetação. Quando a temperatura está mais alta, essa propagação se acelera”, detalha.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio

2

Dois morrem na 2ª tragédia em rodovias de MS em menos de 24 horas
risco constante

/ 1 dia

Dois morrem na 2ª tragédia em rodovias de MS em menos de 24 horas

3

Contrato de pastor da Marcha para Jesus sai um dia após evento
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

Contrato de pastor da Marcha para Jesus sai um dia após evento

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6810, terça-feira (26/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6810, terça-feira (26/08): veja o rateio

5

Um dos caminhoneiros mortos na BR-262 era cabo da PM aposentado
TRAGÉDIA

/ 1 dia

Um dos caminhoneiros mortos na BR-262 era cabo da PM aposentado

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 12 horas

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19/08/2025

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira