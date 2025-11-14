Praça Ary Coelho ficará fechada durante o mês de novembro

Praça Ary Coelho ficará fechada até o dia 28 de novembro - Foto: Bruno Henrique / Correio do Estado

A Praça Ary Coelho, localizada na região central de Campo, ficará fechada ao público durante quase todo o mês de novembro, segundo informou hoje (14) a Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

Conforme a Fundac, o fechamento será até o dia 28 de novembro, para realização de serviços de poda, limpeza e montagem da estrutura de Natal.

A partir de 29 de novembro, o espaço será aberto ao público, mas em horário especial, das 17h às 23h, permanecendo fechado durante o dia para serviços de manutenção e limpeza.

O encerramento da programação natalina ocorrerá em 31 de dezembro, com uma apresentação cultural.

A medida, segundo a prefeitura, tem como objetivo garantir a organização e o bom funcionamento da programação natalina, que neste ano será concentrada no Centro, "oferecendo à população um ambiente seguro, limpo e acolhedor para as celebrações de fim de ano".

Programação de Natal

Diferente dos anos anteriores, a programação de Natal de Campo Grande em 2025 terá como ponto de concentração a região central, e não mais a tradicional Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena.

A Cidade do Natal dará lugar à Vila de Natal, na Praça Ary Coelho, o novo ‘point’ das celebrações de fim de ano.

A programação irá começar no dia 29 de novembro e reunirá espetáculos, shows nacionais, decoração temática, sorteio de apartamentos e outras atrações.

A mudança de local foi uma decisão da Prefeitura após pedidos dos comerciantes do Centro, que solicitaram que as atrações ficassem reunidas para fortalecer o movimento, atrair visitantes e impulsionar as vendas no comércio.

A programação oficial ainda não foi divulgada, mas a Prefeitura já antecipou que a praça Ary Coelho será palco de shows nacionais com nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais.

No decorrer da Rua 14 de Julho haverá a Parada Natalina, que reúne personagens de Natal, além da tradicional Família Rena.

De forma inédita, um circo será montado no centro da cidade, que trará o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”.

Além disso, o restante dos atrativos da Cidade do Natal também migrarão para a Vila do Natal, como as apresentações culturais, praça de alimentação e a decoração temática.

Junto com as comemorações natalinas, será realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia.

"O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

* Colaborou Karina Varjão