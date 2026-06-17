Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem é prorrogado até segunda-feira (22)

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O prazo para pagar a taxa de inscrição da prova do Enem foi prorrogadao até a próxima segunda-feira (22). A informação divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Ministério de Educação (MEC) redefiniu a data final para que os candidatos regularizem e garantam a participação na prova.

O valor da inscrição é de R$ 85 e deve pagar aqueles que: não solicitaram isenção da taxa; quem teve o recurso de isenção recusado; estudantes de escolas privadas e treineiros (que não ingressam à universidade no próximo ano).

Na Página do Participante, o Inep disponibiliza as seguintes formas para pagar a taxa:

pix;

boleto;

cartão de crédito;

débito em conta corrente ou poupança

A emissão do boleto ou outras informações de pagamento dos demais formatos são informadas exclusivamente pelo portal do Inep, na mesma Página do Participante. A depender da instituição financeira do pagador, pode ter alteração nos formatos disponíveis.

Isenção

Destinada a alunos de rede pública e bolsistas integrais de escolas particulares do último ano do ensino médio, a isenção retira o valor da taxa para realizar a prova da inscrição de estudantes aptos, que se encaixam nos requisitos.

O período para solicitar essa isenção foi encerrado ainda em abril, antes de abrir o período de inscrições.

Além desses alunos, os estudantes participantes do Pé-de-Meia e inscritos no Cadastro Único também são isentos das taxas.

Porém para todos estes que não precisam realizar esse pagamento, é necessário acessar o site do Inep e confirmar as informações e conferir se a inscrição foi realizada.

Para os candidatos que são inscritos no Pé-de-Meia, irão concluir o ensino médio neste ano e participarem dos dois dias de prova do Enem receberão o valor de R$ 200 como incentivo adicional.

O pagamento será efetuado após confirmar a conclusão da etapa escolar e cairá na mesma conta cadastrada para receber o auxílio.

As inscrições do Enem foram encerradas no dia 12 de junho, na última sexta-feira e apenas o prazo para pagar a taxa de inscrição foi prorrogado.

Cronograma

O edital do exame divulgado no Diário Oficial da União em maio disponibiliza o cronograma das etapas até o dia das provas, regras da edição deste ano, procedimentos e orientações que os estudantes devem seguir. Além disso, há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o Enem.

Confira as datas atualizadas:

Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho (sexta-feira);

de 25 de maio a 12 de junho (sexta-feira); Pagamento da taxa de inscrição: até 22 de junho (segunda-feira);

até 22 de junho (segunda-feira); Solicitação de atendimento especializado e nome social: de 25 de maio a 12 de junho;

de 25 de maio a 12 de junho; Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;

26 de junho; Recurso do atendimento especializado: de 29 de junho a 3 de julho;

de 29 de junho a 3 de julho; Resultado do recurso: 10 de julho;

10 de julho; Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

Conforme segue o modelo de aplicação anualmente, o primeiro dia de prova, no dia 08 de novembro abrange a área de linguagens, humanas e a redação, que tem o tema divulgado apenas no dia da prova. A outra prova, no dia 11 de novembro inclui todas as áreas de ciências e exatas.

Ambas as provas possuem 90 questões e os portões abrem as 11h, com fechamento às 12h e início da prova 30 minutos depois, às 12h30, seguindo horário de Mato Grosso do Sul.

Enem

O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e é possível fazer por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam a nota do exame para selecionar os estudantes como único critério ou completementar. Além disso é possível utilizar a nota em processos seletivos em instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep.

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