Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Inadimplência

Golpe do Limpa Nome "some" com mais de R$ 105 milhões em dívidas em MS

O esquema faz com que os débitos deixem de aparecer em consultas públicas, mesmo continuando ativo

Karina Varjão

Karina Varjão

15/06/2026 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um levantamento dos Cartórios de Protesto mostrou que mais de R$ 105,5 milhões em dívidas deixaram de aparecer nas consultas públicas de crédito de Mato Grosso do Sul devido a atuação do "golpe do limpa nome". 

O esquema tem o objetivo de criar uma falsa aparência de irregularidade financeira para devedores.

No entanto, as dívidas continuam existindo e permanecem registradas normalmente nos cartórios, mas se tornam invisíveis para bancos, comerciantes, fornecedores e qualquer agente que precise avaliar o risco antes de conceder crédito ou fechar uma venda a prazo. 

Em Mato Grosso do Sul, foram identificados 11.483 protestos que deixaram de aparecer nas contas públicas do Estado, envolvendo 787 devedores, de acordo com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado (FCDL-MS). 

Como o esquema funciona

De forma simples, o mecanismo faz com que protestos sejam retirados dos sistemas nacionais de consulta usados pelo mercado. No entanto, as dívidas continuam válidas e ativas no cartório onde foram registradas. 

Assim, quem consulta um CNPJ ou CPF de um devedor recebe a informação de que não há pendências, quando na verdade, a dívida segue em aberto. 

Esse "apagão" dos dados faz com que lojistas, bancos e fornecedores sejam induzidos ao erro, abrindo caminho para vendas a prazo, financiamentos e contratos firmados com base em informações incompletas. 

O golpe não é exclusivo de Mato Grosso do Sul. Em todo o Brasil, pelo menos 2,9 milhões de dívidas desapareceram das consultas públicas nos últimos cinco anos, somando R$ 130 bilhões de mais de 66 mil credores brasileiros. 

Desse montando, R$ 20,8 bilhões correspondem a créditos públicos, afetando diretamente na arrecadação de Estados, municípios e da União. 

Com o aumento dos casos, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) passou a monitorar decisões judiciais responsáveis pela retirada de protestos das bases de consulta, ampliando o acompanhamento do fenômeno em todo o País. 

O que fazer?

A recomendação da FCDL/MS é que o lojista não se baseie apenas em consultas rápidas aos birôs de crédito tradicionais. Antes de fechar negócios que envolvam prazo ou financiamento, a consulta direta e gratuita à base oficial dos Cartórios de Protesto se torna uma camada extra de segurança, capaz de revelar pendências que sistemas manipulados deixaram de exibir.

Para quem quer sair da inadimplência, de acordo com a FCDL, o caminho certo é a negociação direta com os credores e a busca por auxílio em plataformas confiáveis, como o SPC Brasil, um dos maiores sistemas de informações de crédito do País. 

A plataforma oferece ao consumidor consulta gratuita ao cadastro de inadimplência, orientações sobre negociação de dívidas e ferramentas para monitoramento do próprio nome. Para empresas e lojistas, disponibiliza análise de crédito, consulta de cadastro de clientes e soluções para gestão de risco e recuperação de crédito.

Copa do Mundo

Mesmo com chuva, Cidade da Copa junta 5 mil torcedores em Campo Grande

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 foi de tensão, gritos de gol, preocupação e muita chuva na Capital

15/06/2026 16h45

Compartilhar
Mais de 5 mil torcedores passaram pela Cidade da Copa no último sábado (13)

Mais de 5 mil torcedores passaram pela Cidade da Copa no último sábado (13) Divulgação Prefeitura de Campo Grande

Continue Lendo...

O primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 foi um misto de emoção, nervosismo, grito de gol e preocupação. Para melhorar, o clima Mato Groso do Sul foi de chuva e frio. 

Mesmo assim, mais de 5 mil torcedores de reuniram na Cidade da Copa em Campo Grande, instalada na Esplanada Ferroviária, para assistir ao empate entre Brasil e Marrocos, de acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande.

O Correio do Estado acompanhou a movimentação no último sábado antes do jogo. A chuva que atingiu a Capital deixou muitos torcedores desconfiados e, até por volta das 17h, uma hora antes do início do jogo, havia menos de 100 pessoas na Esplanada. 

No entanto, após a trégua da chuva, torcedores começaram a se dirigir para o local de verde e amarelo. A proposta do local é de proporcionar uma integração entra a população e bares das redondezas em um único espaço. 

Após a transmissão da partida, o público também acompanhou apresentações de artistas locais, fortalecendo a proposta de unir esporte, cultura e lazer. 

A iniciativa é realizada pelo Ponto Bar, com correalização da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

A estrutura conta com praça de alimentação, feira criativa, espaço para crianças, telão de alta definição para transmissão da partida, banheiros, equipe de segurança, etc. Também foram disponibilizadas cadeiras para idosos e gestantes, além de espaço reservado para pessoas com deficiência (PCDs).

A Cidade da Copa volta a receber os torcedores nesta sexta-feira (19), a partir das 20h30, para acompanhar o segundo jogo do Brasil, desta vez contra o Haiti. A partida é para a segunda rodada da fase de grupos da competição. 

Depois, o próximo jogo da Seleção é no dia 24 de junho, contra a Escócia, às 18h. 

A entrada é gratuita e toda a estrutura da Esplanada Ferroviária estará novamente disponível para receber o público nos jogos do Brasil. 

licitações

Mais de R$ 20,7 milhões em obras entram em licitação em Aquidauana

Pacote inclui intervenção na MS-345 e em ruas do bairro Guanandi; editais preveem abertura em julho

15/06/2026 16h28

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou licitações que somam mais de R$ 20,7 milhões para obras de pavimentação asfáltica e drenagem em Aquidauana. Os avisos foram publicados no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (15) e preveem intervenções tanto em um trecho da rodovia MS-345 quanto em vias urbanas do bairro Guanandi.

O maior contrato previsto chega a R$ 15.187.054,21 e contempla obras de infraestrutura na MS-345. A concorrência eletrônica está marcada para o dia 2 de julho de 2026, às 8h30, e inclui serviços de pavimentação e implantação de sistema de drenagem de águas pluviais em um trecho considerado estratégico para o município.

Já o segundo edital, com valor de R$ 5.594.970,97, prevê pavimentação e drenagem em diversas ruas do bairro Guanandi. A abertura das propostas está agendada para o dia 3 de julho, também às 8h30.

Entre as vias listadas estão as ruas João de Almeida Castro, Duque de Caxias, 16 de Julho, Cândido Mariano, Guanandy, Rua 02 e Sol Levante.

Somados, os dois processos ultrapassam R$ 20 milhões em investimentos previstos, que ainda dependem da conclusão das licitações e contratação das empresas responsáveis pelas obras.

Os editais indicam que os serviços incluem melhorias na drenagem urbana, um dos principais desafios enfrentados em períodos de chuva, além da pavimentação de vias que atualmente apresentam limitações de tráfego.

As licitações serão conduzidas pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). A publicação dos avisos abre a fase de disputa entre empresas interessadas, etapa que antecede a execução dos serviços.

Embora o volume de recursos chame atenção, a efetivação das obras ainda está condicionada ao andamento dos processos licitatórios, homologação dos resultados e assinatura dos contratos. Não há, até o momento, prazo definido para o início das intervenções.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 06074-7 de hoje, domingo (14/06)
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06074-7 de hoje, domingo (14/06)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3710, domingo (14/06)
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3710, domingo (14/06)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7050, domingo (14/06)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7050, domingo (14/06)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7050, domingo (14/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7050, domingo (14/06): veja o rateio

5

Após fim de semana chuvoso, últimos dias do outono terão tempo estável e frente fria
previsão

/ 1 dia

Após fim de semana chuvoso, últimos dias do outono terão tempo estável e frente fria

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 06/06/2026

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 04/06/2026

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 29/05/2026

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 28/05/2026

A IA que Julga e o Advogado que a Engana