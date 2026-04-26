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Prazo estendido

Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do ENEM é prorrogado

Os estudantes agora têm até o dia 30 de abril para fazer o pedido

Karina Varjão

Karina Varjão

26/04/2026 - 10h00
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O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogaram o prazo para estudantes pedirem a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para o ano de 2026. 

O prazo, que anteriormente iria até a última sexta-feira (24), foi estendido até o dia 30 de abril, próxima sexta-feira. O valor da inscrição integral é de R$ 100, e a solicitação da gratuidade é para os candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O período para solicitar o recurso está aberto desde o dia 13 de abril, e para aqueles que faltaram os dois dias do Exame em 2025, deve ser realizado a justificativa de ausência também dentro do mesmo prazo para que consiga solicitar o benefício neste ano.

A gratuidade é prevista nos seguintes casos:

  • alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública no ano de 2026; 
  • estudantes de todo o ensino médio em escola pública ou bolsistas integrais em escola privada e que tenham renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio; 
  • pessoas de baixa renda com registro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico); 
  • beneficiários do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC); 

A isenção não é concedida de forma automática para quem faz parte de algum destes grupos. Assim, para solicitar a gratuidade, é necessário seguir o seguinte passo a passo:

  1. Acesse a Página do Participante no site oficial do Inep e clique no botão “Justificativa de ausência/isenção”;
  2. Após responder a autenticação, informe seus dados pessoais (CPF e data de nascimento);
  3. Clique no botão “Iniciar a justificativa de ausência/isenção”;
  4. Na tela seguinte terá os critérios para solicitar a isenção da taxa de inscrição. Caso se enquadre nos requisitos, basta clicar em “Li e concordo” e, depois, em “Próximo”;
  5. Confira se os seus dados estão de acordo com o cadastro na Receita Federal e clique em “Próximo”;
  6. Na sequência, o participante poderá solicitar o tratamento pelo nome social;
  7. Preencha seu CEP e, em seguida, complete as informações do seu endereço atual e aperte o botão “Próximo”. Se o participante não compareceu aos dois dias de aplicação do Enem 2025, deverá justificar a ausência. É necessário informar o motivo da ausência e enviar a documentação exigida;
  8. Em seguida, responda ao questionário referente ao seu ensino médio, informando em qual o tipo de escola frequentou;
  9. Caso possua o Número de Identificação Social (NIS) deverá informá-lo e clicar em “Próximo”;
  10. Confirmado os dados pessoais, responda ao Questionário Socioeconômico, com 23 perguntas;
  11. Após a confirmação das respostas, informe os dados solicitados (telefone, celular e e-mail);
  12. Para finalizar, confira as informações e clique em “Enviar solicitação”.

Resultado

Os resultados das solicitações de isenção da taxa de inscrição serão divulgados pelo Inep no dia 8 de maio. 

Os solicitantes que tiverem o pedido de isenção negado poderão entrar com recurso administrativo entre os dias 11 e 15 de maio. Os resultado definitivos dos recursos serão divulgados no dia 22 de maio.

Ainda não foi divulgado o início do período de inscrição para as provas. 

Enem

Conhecido como a maior porta de entrada para um curso de ensino superior, o Exame Nacional do Ensino Médio é a prova que abrange à todos aqueles que desejam ingressar em uma universidade pública, por meio da nota que pode ser inserida em três programas:

  • Sistema de Seleção Unificada (Sisu);
  • Programa Universidade para Todos (Prouni);
  • Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições públicas e privadas utilizam da prova para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos específicos de cada universidade.

Com o resultado do Enem, ainda é possível que os candidatos utilizem as notas em instituições de Portugal, que possuem convênio com o Inep.

Desde a edição de 2025, o Enem voltou a certificar a conclusão do ensino médio para os candidatos que têm 18 anos completos e alcançam a pontuação mínima em cada área do conhecimento das provas e na redação. 

As provas de 2026 estão previstas para os dias 08 e 15 de novembro, de acordo com o governo federal. O primeiro dia de provas abrange as áreas de Linguagens e Ciências Humanas, além de uma redação que também compõe a nota e possui um tema anual, divulgado apenas no dia da prova. O segundo dia abrange a área de Exatas, com Matemática e Ciências da Natureza.

 

 

Premiado

Apostador de MS 'bate na trave' e leva R$ 10 mil na Quina

O prêmio total acumulou e passa a ser de 2,2 milhões, e o próximo sorteio acontece nesta segunda-feira (27)

26/04/2026 08h00

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Sortudo de CG e mais 30 do Brasil levaram R$ 10,1 mil pra casa

Sortudo de CG e mais 30 do Brasil levaram R$ 10,1 mil pra casa FOTO: Valdenir Rezende/ Arquivo Correio do Estado

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Um apostador de Mato Grosso do Sul quase acertou quatro dos cinco números sorteados na Quina na noite de ontem (26) pelo sorteio da loteria da Caixa. 

O sortudo é de Campo Grande e fez a aposta na Centro América Lotérica, localizada na Avenida Marechal Deodoro, no bairro Jardim Leblon. Ele fez a compra diretamente no local físico, em aposta simples. Por ter acertado 4 números, ele levou R$ 10.183,67 para casa. 

Esta foi a única aposta de MS a levar algum prêmio no sorteio. Junto a ele, outras 30 apostas no Brasil levaram o prêmio.

Ninguém acertou os cinco números sorteados. Por isso, o prêmio acumulou, passando de R$1,3 milhão para 2,2 milhão. O próximo sorteio será realizado no dia 27 de abril, próxima segunda-feira, às 20h (horário de MS). 

Os números sorteados da Quina, sorteio 7010 de ontem (sábado) são:

  • 35, 32, 47, 05 e 31

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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ousadia

Com apoio do Exército, PRF intercepta 12,6 mil quilos de maconha

Maconha estava em uma carreta interceptada entre Caarapó e Dourados. Foi a maior apreensão da PRF no em no Brasil

25/04/2026 19h04

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Carreta que supostamente levava 48 toneladas de soja até Paranaguá escondia dezenas de fardos de maconha

Carreta que supostamente levava 48 toneladas de soja até Paranaguá escondia dezenas de fardos de maconha

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Na maior apreensão de maconha do ano em Mato Grosso do Sul e a maior da instituiução no ano em todo o País,  agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na manhã deste sábado (25), um total de 12.640 mil quilos de maconha. 

A descoberta aconteceu na BR-163, entre as cidades de Caarapó e Dourados, na região sul do Estado. O carregamento estava em meio a uma carga de 48 toneladas de soja que tinha como destino o porto de Paranagua. A maconha, porém, seria entregue em Curitiba, 90 quilômetros antes do porto. 

De acordo com o motorista do bi-trem, Eduardo Plachi Boeira, de 35 anos, natural do Rio Grande do Sul, de onde também era o caminhão apreendido, a droga foi carregada em Ponta Porã, mas a PRF não informou se ele deu mais detalhes sobre a origem exata do carregamento. 

Antes desta descoberta, a maior apreensão do ano pertencia ao Departamento de Operações de Fronteira, que no dia 4 de março havia interceptado 11.450 quilos de maconha em Mundo Novo. O carregamento estava sob uma carga de soja e três homens  foram presos e outras duas carretas também acabaram sendo apreendidas. O DOF avaliou as apreensões em R$ 24 milhões.  

Conforme a PRF, a descoberta deste sábado foi durante a Operação Cavalo de Tróia, que tem  o apoio logístico do Exército e tem como objetivo principal o combate ao tráfico de drogas. 

Em nota divulgada pela instituição, a PRF informou que "o resultado é fruto de trabalho integrado, com destaque para o apoio do serviço de inteligência da PRF, responsável por subsidiar a abordagem", sem dar mais detalhes sobre este serviço de inteligência.

A nota também informou que a "ação contou com apoio logístico do Exército Brasileiro, reforçando a integração entre as instituições na defesa do território nacional e no enfrentamento qualificado ao crime organizado".
 

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