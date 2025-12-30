Prazo para pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino termina amanhã (31)

A primeira etapa do período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul se encerra amanhã (31).
Essa etapa de preenchimento de informações precisa ser realizada por todos os interessados em ingressar em uma das unidades escolares estaduais no ano de 2026 a fim de garantirem uma vaga.
Ao todo, a Secretaria Estadual de Educação (SED) disponibilizou 200 mil vagas distribuídas nos 79 municípios do Estado, que devem atender tanto os estudantes que já fazem parte da rede quanto os novos alunos.
Após o encerramento da 1ª etapa de pré-matrículas, as turmas serão fechadas pela SED para publicação da 1ª lista de designação, que deve ser divulgada no dia 04 de janeiro de 2026.
No documento, estarão os nomes dos estudantes designados para cada unidade escolar da REE, conforme preenchido na pré-matrícula.
Para efetuar o preenchimento dos dados e adquirir demais informações, assim como a consulta ao resultado, os interessados podem acessar o endereço www.matriculadigital.ms.gov.br.
O período para a efetiva realização das matrículas será entre os dias 05 e 09 de janeiro de 2026.
O local para o atendimento presencial é a Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2612, no bairro Itanhangá Park em Campo Grande. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
Em caso de dúvidas ou problemas para o acesso, o contato por telefone é pelo número 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (celular).
Em 2026
Com novidades para o ano que vem, a REE agora conta com três novas unidades escolares. Localizadas nos municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, o total de escolas da rede agora são 352.
Na capital, a EE Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, ofertará:
- Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos);
- Ensino Médio;
- Educação Profissional;
- E no período noturno, a EJA Mulher (Educação de Jovens e Adultos).
No município de Ribas do Rio Pardo, a EE Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva ofertará:
- Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos);
- Ensino Fundamental – Anos Finais;
- Ensino Médio;
- Educação Profissional.
Já em Ponta Porã, a EE Professor Adir Teixeira de Oliveira ofertará:
- o Ensino Fundamental – Anos Finais;
- Ensino Médio;
- Educação Profissional.
Matrícula
Para garantir uma vaga em uma nova escola pública, ou manter o ensino em uma, o estudante ou responsável deve preencher o formulário de pré-inscrição e apresentar documentos obrigatórios presencialmente na unidade escolar escolhida ou inserir eletronicamente no painel.
Entre os documentos estão:
- Requerimento de Matrícula assinado pelo responsável ou estudante (se maior de 18 anos).
- Certidão de Nascimento ou Casamento.
- Cadastro de Pessoa Física (CPF), se houver.
- Cédula de Identidade (RG) para estudantes maiores de 18 anos.
- Ementa Curricular, se aplicável.
- Guia de Transferência original, se for o caso.
- Histórico Escolar original, se for o caso.
- Carteira de Vacinação atualizada.
- Declaração de Vacinação Atualizada (DVA).
- Comprovante de residência ou declaração, se for o caso.
- Cartão do SUS, se houver.
- Documento de identificação do pai/mãe ou responsável para estudantes menores de 18 anos.
- Comprovante de guarda legal, se aplicável.
- Laudo médico (para estudantes da educação especial), se necessário.
- Comprovante das últimas 4 doações de sangue nos últimos 2 anos, caso informado na pré-matrícula.
- Carteira ou declaração de doador de medula, caso informado na pré-matrícula.