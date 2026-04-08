Prazo para solicitar isenção da taxa do Enem começa na próxima segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (13) estará disponível a solicitação para conseguir isenção da taxa de inscrição da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deste ano. O preenchimento é online e período para solicitação é até o dia 24 de abril.
Aqueles que se interessarem deverão acessar a Página do Participante do Enem com o login único do site do Governo Federal, o gov.br. Aos que faltaram no exame em 2025 é necessário justificar a ausência para que seja possível realizar o pedido de isenção esse ano, e o período é o mesmo.
Segundo o edital divulgado em 1º de abril pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), estão aptos à solicitar a isenção:
- Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em2026);
- Aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário-mínimo e meio;
- Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
- Os participantes do programa Pé-de-Meia, do MEC, também se enquadram nos requisitos paraisençãoda taxa de inscrição.
É necessário que a situação cadastral esteja regular, pois a desatualização no CadÚnico pode indeferir a solicitação de gratuidade na inscrição.
A divulgação dos pedidos deferidos e indeferidos, e das justificativas aceitas ou não, será no dia 8 de maio. Feito ou não o pedido de isenção, o candidato ainda precisa fazer a inscrição no Enem durante o período de inscrições, que ainda terá data divulgada pelo Ministério da Educação (MEC).
Cronograma
De acordo com o edital, após o resultado dos pedidos terá o prazo de recurso de 11 a 15 de maio, com divulgação do resultado definitivo de recurso no dia 22 de maio.
Confira o calendário até agora:
Enem
Com duas provas em dois domingos no período vespertino, as provas do ENEM ocorrem geralmente no mês de novembro, com resultado divulgado em janeiro do próximo ano.
A primeira prova é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.
A segunda prova é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.
O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.
No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada.
Com a nota do ENEM, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).
A oportunidade serve como porta de entrada para várias universidades públicas e particulares do Brasil e até de Portugal.