Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MEIO AMBIENTE

Pré-COP30 ressalta importância do Pantanal em políticas de mitigação

Evento debate clima e biodiversidade, além de discutir como o Pantanal pode se tornar referência mundial em políticas de mitigação, adaptação e financiamento climático

Naiara Camargo

Naiara Camargo

30/09/2025 - 11h50
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Pré-COP30 Oficial Bioma Pantanal ocorre na manhã desta terça-feira (30), no auditório da Faculdade Instead, localizada na avenida Fernando Corrêa da Costa, número 845, Centro, em Campo Grande.

O tema é “Clima e Biodiversidade: o papel dos estados e municípios na COP30”. O evento antecede a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém (PA) entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025.

Cerimônia Pré-COP30 Oficial Bioma Pantanal. Foto: Marcelo Victor

A realização é do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Consórcio Brasil Verde e Centro Brasil no Clima (CBC).

O evento debate clima e biodiversidade, além de discutir como o Pantanal pode se tornar referência mundial em políticas de mitigação, adaptação e financiamento climático.

Políticas de mitigação são ações e diretrizes implementadas por governos, empresas ou indivíduos com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e aumentar a absorção desses gases pela atmosfera (sumidouros de carbono).

O principal assunto abordado na manhã desta terça-feira (30) foi o equilíbrio entre produção agropecuária e preservação ambiental.

Segundo o coronel aposentado da PMMS e presidente do Instituto Homem Pantaneiro IHP, Ângelo Rabelo, o Pantanal passou a ter um papel protagonista, assim como a Amazônia, que é o tema da COP30 deste ano.

“A iniciativa do governo vai permitir que nós possamos reunir, de fato, informações para definir prioridades e buscar as parcerias necessárias para que esse evento nos traga, de fato, benefícios para proteger um bioma que, sem dúvida nenhuma, é motivo de orgulho para todos nós. O alinhamento do terceiro setor com o agronegócio é a única oportunidade que nós temos de avançarmos para o futuro com sustentabilidade. Nós estamos buscando trazer a velocidade e a expertise do terceiro setor com a competência do proprietário rural e, com isso, construir estratégias para o futuro”, pontuou Rabelo.

Presidente da Famasul, Marcelo Bertoni. Foto: Marcelo Victor

De acordo com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (FAMASUL), Marcelo Bertoni, a entidade irá apresentar projetos na COP30.

“Nós temos vários estudos mostrando que a nossa agricultura tropical é sustentável, principalmente, ela capta os gases de efeito estufa, não só contribui limpando o ar. A CNA já lançou uma cartilha da COP30 mostrando o que nós estamos fazendo para mitigação dos gases de efeito estufa, principalmente na agropecuária. Lá nós vamos desmitificar essa questão que dizem que o arroto do boi é o causador de todos os problemas que nós temos. E nós vamos mostrar neste estudo, a soja quando nasce você planta, quando ela cresce, ela puxa o gás carbônico, faz a transformação. [Também existe] a palhada que você tem uma série de números que vão ser apresentados lá em estudo”, detalhou Bertoni.

PROGRAMAÇÃO

A conferência acontece durante todo o dia, das 7h30min às 17h. Confira a programação:

  • 7h30min: recepção e credenciamento dos participantes
  • 8h30: abertura oficial
  • 9h30: painel “Mutirão Territorial: protagonismo subnacional na Agenda de Ação e na diplomacia climática e perspectivas pós-COP30”
  • 10h30: Palestra Magna
  • 11h10: Síntese Política da Manhã
  • 11h30 às 14h: Almoço de confraternização
  • 14h: Painel “Mudanças Climáticas e Biodiversidade”
  • 15h: Painel “Adaptação e Governança Multinível dos Estados Pantaneiros – Estratégias estaduais de adaptação”
  • 16h: Discussão do tema “Da política ao chão: caminhos para financiar a transição justa no Pantanal”
  • 17h: apresentação dos resultados e encaminhamentos consolidados no documento “Carta do Pantanal”, que será entregue à Presidência da COP30 como contribuição dos estados e municípios pantaneiros para a conferência global

O evento reúne diversas autoridades, como:

  • Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel
  • Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande
  • Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (FAMASUL), Marcelo Bertoni
  • Coronel aposentado da PMMS e presidente do Instituto Homem Pantaneiro IHP, Ângelo Rabelo
  • Secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha
  • Ex-senador, professor e empresário Pedro Chave
  • Diretora do Instead, Neca Chaves Bumlai
  • entre outros

fartura

Gastos do MPMS com salários crescem o dobro da inflação

Nos últimos 12 meses aumento chegou a 10,6%. No mesmo perído, a inflação acumulada está em 5,13%

30/09/2025 11h18

Compartilhar
Em um ano, despesa bruta com pessoal somou R$ 364,8 milhões. MPMS tem em torno de 1.5 mil servidores

Em um ano, despesa bruta com pessoal somou R$ 364,8 milhões. MPMS tem em torno de 1.5 mil servidores

Continue Lendo...

Balanço quadrimestral divulgado nesta terça-feira (30) pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul revela que os gastos com pessoal tiveram índice de crescimento que supera em mais de 100% os índices da inflação oficial dos últimos 12 meses. 

Entre setembro do ano passado e agosto deste ano as despesas brutas com pessoal foram de R$ 403,5 milhões. Nos 12 meses anteriores, conforme mostram os dados divulgados no final de setembro do ano passado, este valor foi de R$  364,8 milhões. 

Esse aumento de quase R$ 39 milhões significa crescimento de 10,6% nos gastos com salários dos cerca de 1.500 servidores. Neste período, a inflação oficial medida pelo IBGE foi de 5,13%. 

E, se a comparação for somente entre agosto do ano passado com igual mês de 2025, o aumento é ainda maior, de 13,5%. No último mês do segundo quadrimestre do ano passado os gastos com a folha salarial foram de R$ 28,9 milhões. Em agosto deste ano já estavam em R$ 32,8 milhões. 

O balanço quadrimestral também revela que os gastos os servidores ativos crescem em ritmo bem mais acelerado que aqueles que são feito com os aposentados  e pensionistas. Nos últimos 12 meses, os desembolsos com aqueles que estão na ativa aumentaram em 11,6%, passando de R$ 303,6 milhões para R$ 339 milhões. 

Enquanto isso, o custo dos inativos, que teve acréscimo de apenas dois promotores e dois servidores nos últimos 12 meses, teve aumento de 5,4%, praticamente o mesmo índice da inflação. Nos 12 meses que terminaram em agosto do ano passado os inativos haviam custado R$ 61,2 milhões, ante R$ 64,5 milhões entre setembro do ano passado e agosto de 2025. 

TRANSPARÊNCIA 

O Ministério Público restringe o acesso às informações sobre os valores dos salários pagos individualmente aos seis integrantes. Porém, promotores e procuradores tem rendimentos idênticos aos de juízes e desembargadores de Mato Grosso do Sul. 

Em agosto, os magistrados receberam, em média, R$ 140 mil. Porém, teve magistrado com holerite de até R$ 175 mil somente em agosto. 

E não é somente o MP que está elevando seus gastos com pessoal em ritmo bem mais acelerado que o da inflação. Dados divulgados pelo Executivo estadual nesta segunda-feira mostram no comparativo de agosto do ano passado com igual mês de 2025, a despesa bruta com pessoal sofreu um acréscimo de 10,7%. O montante saltou de R$ 943 milhões para R$ 1.044 bilhão.

Os dados relativos aos últimos 12 meses também são preocupantes. O valor total da despesa bruta com pessoal passou de R$ 11.984 bilhões para R$ 13.126 bilhões. Isso representa alta de 9,5%, ou 4 pontos percentuais acima do índice de crescimento das receitas, que tiveram acréscimo de 5,5% no período. 

CHACOTA AO CAPS AD ACABA MAL

MPE investiga dois homens que fizeram vídeo debochando do CAPS AD

"Só tem louco" e "cria bebê reborn", vídeo ridiculariza o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Corumbá e homens respondem à justiça após denúncia

30/09/2025 11h15

Compartilhar
Post ridicularizando CAPS AD diz que clínica trata os pacientes com choque e MPE investiga homens que aparecem no vídeo

Post ridicularizando CAPS AD diz que clínica trata os pacientes com choque e MPE investiga homens que aparecem no vídeo Foto / Reprodução

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio de uma denúncia realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, investiga dois empresários por debochar do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), de Corumbá.

Divulgada no diário oficial desta terça-feira, a denúncia veio devido a publicação de um vídeo entre o dia 31 de maio e primeiro de junho deste ano. Postado na rede social Instagram, no formato de “reels” dos dois homens envolvidos, os identificados são Hussan Soares Gonçalves e Matheus Enrique Moraes Pinto.

Durante o conteúdo, gravado em frente ao local, ambos aparecem ridicularizando o CAPS AD e os pacientes com frases pejorativas. Uma das afirmações era que a clínica “só tem loucos”, e os tratamentos dos pacientes utilizam “até choques”.

Outras frases indicam que as pessoas internadas “criam bebês reborns” e que eles (bebês reborns) teriam direito a camisa de força. Na legenda da publicação, a frase ainda debocha mais uma vez, ao descrever o local como “um novo lar para sua família”.

A Secretaria de Saúde denunciou pela ridicularização aos pacientes, funcionários, mas também pela irresponsabilidade de comentários realizados no vídeo que reforçam estereótipos que a luta antimanicomial combate ao longo dos anos.

Na pasta de manifestação de Hussan Soares e Matheus Enrique, a defesa alega que a publicação tinha “caráter humorístico” e “artístico”. Disponível no perfil dos dois homens por 3 horas, o vídeo foi retirado do ar após outros usuários do Instagram que assistiram, informarem que o conteúdo era “sensível demais para cunho humorístico”.

A postagem é caracterizada como crime pela Lei nº 13.146 de 2015, prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência ao “praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência”. E pode ainda ter causa de aumento de pena quando “cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza”.

Ambos os homens são figuras que protagonizam outros vídeos disponíveis no perfil de Hussan com o mesmo roteiro, que cita outros locais do município de Corumbá.

LUTA ANTIMANICOMIAL

No inquérito, a denunciante diz sobre a irresponsabilidade do vídeo. “Trata-se de um vídeo ofensivo e pejorativo e de extrema irresponsabilidade. A Luta Antimanicomial é marcada por uma história de maus tratos, tortura e descaso, e a reforma psiquiátrica luta constantemente para que situações como essa não voltem a acontecer”, afirma a denúncia.

Ainda segundo o documento, “qualquer pessoa pode usar de suas mídias para publicar o que bem entender, porém desde que não venha prejudicar e ofender a ninguém. Neste caso o vídeo em questão não só desrespeita as pessoas que trabalham no local como também os pacientes que buscam constantemente por respeito e dignidade”.

Em Mato Grosso do Sul, a luta antimanicomial é marcada pela presença de instituições como o Fórum Sul-Mato-Grossense da Luta Antimanicomial, criado em 2023. Além de realizações de eventos como a Semana da Luta Antimanicomial do MS e os Encontros do Cerrado.

EM CAMPO GRANDE

Na capital, em abril deste ano, um projeto de lei municipal intitulado de “Programa Municipal de Atendimento, Recuperação e Encaminhamento de Pessoas em Situação de Dependência Química em Campo Grande”, foi aprovado pelos vereadores.

Proposto pelos vereadores Rafael Tavares (PL) e Fábio Rocha (União), o projeto teve apenas um voto contrário, da vereadora Luiza Ribeiro (PT).

Com opinião contrária a lei teve repúdio total das instituições ligadas à psicologia. O Fórum Sul-Mato-Grossense da Luta Antimanicomial à época postou nota de repúdio à aprovação para a criação da lei, devido ao “grave retrocesso às conquistas históricas no campo da saúde mental".

Além de salientar que “a proposta desconsidera os princípios fundamentais da Reforma Psiquiátrica Brasileira, da Política Nacional de Saúde Mental, da Luta Antimanicomial e da política de redução de danos, pilares do cuidado humanizado, territorializado e baseado nos direitos humanos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 23 horas

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3499, segunda-feira (29/09)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3499, segunda-feira (29/09)

3

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer

4

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS
Previsão

/ 1 dia

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS

5

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 752, segunda-feira (29/09)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 752, segunda-feira (29/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 13 horas

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica