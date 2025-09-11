Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

campo grande

Uniforme escolar da Semed piora e fica até 83% mais caro em dois anos

Edital pubicado nesta quinta-feira (11) revela que a prefeitura está disposta a pagar R$ 120,00 por jaqueta. Em 2023, valor máximo foi de R$ 65,39. Inflação do período é de 10%

Neri Kaspary

Neri Kaspary

11/09/2025 - 12h43
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uniformes que a prefeitura de Campo Grande pretende comprar para serem distribuídos no próximo ano nas 105 escolas da Reme estão até 83% mais caros que no pregão eletrônico anterior, realizado no final de 2023. Naquele certame, jaquetas custavam, no máximo, R$ 65,39. Agora, além de serem confecciondas com material de qualidade inferior, custarão até R$ 120,00

Outro item pelo qual a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está dispota a pagar aumento significativo são as meias  Em 2023 tiveram o preço máximo estipulado em R$ 9,00. Agora, conforme edital divulgado nesta quinta-feira (11), a administração municipal está disposta a pagar até R$ 14,40. 

A ata de registro de preços realizada no final de 2023, no valor total de R$ 60,77 milhões, também foi utilizada para aquisição da maior parte dos uniformes distribuídos ao longo de 2025. E, por conta disso, as meias distribuídas no começo deste ano, também foram adquiridas por exatos nove reais. 

Os editais de 2023 e o de agora deixam claro que o material é exatamente o mesmo: “meia personalizada; Composição: 50% algodão, 34% poliamida, 15% poliéster e 1,0% elastodieno; Gênero: unissex; Punho: jérsei (meia malha) 1 x 1 curta; Cor: branca”.

E não são somente as meias que devem ter reajuste bem superior ao da inflação dos últimos dois anos, que está na casa dos 10%, conforme o IBGE. No caso dos tênis, que também são iguais aos do pregão anterior, o aumento será de 52%.

No certame realizado no final de 2023, quando a prefeitura reservou a compra de até 182 mil pares, o valor máximo foi de R$ 71,52 o par. Agora, o valor máximo subiu para até R$ 108,75.

Para 2026, ano em que a prefeitura está disposta a investir R$ 47,66 milhões na compra de uniformes, a previsão é de que sejam adquiridos, no máximo, 99.257 pares. 

No caso das bermudas, que são o terceiro item de maior peso monetário do edital, R$ 7,33 milhões, o aumento de preço chega a 44,2%. Em 2023 a prefeitura estipulou o valor máximo em R$ 30,80 a unidade. Naquele certame foram reservadas 302 mil unidades. 

Agora, conforme o edital publicado nesta quinta-feira, estão sendo reservadas 165,2 mil bermundas e o valor máximo é R$ 44,42, o que representa aumento um pouco superior a 44%. A descrição das bermudas entre os dois editais é exatamente a mesma. 

O item de maior destaque quando o assunto é uniformes escolares é a camiseta. Neste caso, o aumento é menor que em outros intens, mas mesmo assim o dobro da inflação dos últimos dois anos. Em 2023 a unidade teve o valor máximo estipulado em R$ 27,15. Agora, está em R$ 32,47, o que representa alta de 19,6%. 

Na licitação anterior, a Semed fez a reserva de até 500 mil camisetas, cotadas a pouco mais de R$ 13,5 milhões. Para 2026, a reserva é para até 266.542 unidades. Caso todas sejam compradas pelo valor máximo, o investimento será de R$ 8.654.618,74. 

MAIS FRACAS E CARAS

O edital divulgado nesta quinta-feira também destina pouco mais de R$ 10,22 milhões para aquisição de jaquetas. Ao todo, são pouco mais de 95 mil unidades, sendo que em junho deste ano havia 111,2 mil estudantes matriculados na rede municipal, incluindo os centros de educação infantil, que inclui crianças de seis meses a cinco anos que, em sua maioria, ainda não recebem uniformes. 

No edital passado, o valor máximo para as jaquetas foi estipulado em R$ 65,39 o casaco. Agora, a prefeitura está disposta a desembolsar até R$ 120,00, o que significa aumento de 83% na comparação com a licitação anterior. Neste caso, porém, o material utilizado não é o mesmo.

Em 2023 elas eram de tecido tactel; Composição: 100% poliamida; Manga: raglã; Gênero: unissex; Bolsos: embutidos na lateral frente; Cor: azul; Requisito: com capuz. O edital deste ano também exige tecido de tactel, mas a composição de 77% poliéster, 23% viscose. As demais exigências são as mesmas.  

Porém, de acordo com o Google, jaquetas de poliamida deveriam ser mais caras que as de poliester. Ou seja, a troca de material, em tese, não justifica o aumento de preço. 

"A poliamida é geralmente mais cara que o poliéster, sendo considerada um tecido mais nobre e de maior qualidade, com características como toque mais macio e sedoso, maior resistência ao desgaste e maior capacidade de gerenciar a umidade e a troca térmica. O poliéster, por outro lado, é mais acessível e conhecido por sua resistência ao sol e rapidez na secagem, sendo uma opção mais econômica", diz a inteligência artificial do Google. 


 

MATO GROSSO DO SUL

Almir Sater canta no aniversário de 250 anos do Forte Coimbra

Contratação do cantor foi publicada hoje (11) em Diário Oficial, como show principal da comemoração de 250 anos do espaço histórico em Corumbá.

11/09/2025 12h35

Compartilhar
Forte foi construído em 13 de setembro de 1775, como obra do coronel engenheiro Ricardo Franco de Almeida, imortalizado no hino sul-mato-grossense. 

Forte foi construído em 13 de setembro de 1775, como obra do coronel engenheiro Ricardo Franco de Almeida, imortalizado no hino sul-mato-grossense.  Reprodução/Divulgação/Exército Brasileiro

Continue Lendo...

Conforme publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul hoje (11), o show do cantor-compositor e ator pantaneiro, Almir Sater, foi contratado como atração no próximo dia 20 de setembro, para a celebração de 250 anos do Forte Coimbra que fica em uma ilha no município de Corumbá. 

Por conta disso, o local, que trata-se de uma fortificação histórica, é acessado apenas por embarcação que navega pelo Rio Paraguai, a partir da base de Morrinhos, que fica próxima da BR-262. 

Em 2025, essa que é considerada a guarnição mais antiga do Exército em Mato Grosso do Sul completa 250 anos, sendo construído em 13 de setembro de 1775, como obra do coronel engenheiro Ricardo Franco de Almeida, que está imortalizado no hino sul-mato-grossense. 

Para comemorar esses dois séculos e meios de edificação, no próximo dia 20 de setembro, a partir das 11 horas, Almir Sater foi contratado para um show de 90 minutos de duração, pelo valor de R$250 mil. 

Forte Coimbra: 250 anos

Símbolo sul-mato-grossense, o Forte Coimbra foi palco de batalhas históricas, como a invasão pelas tropas inimigas que aconteceu como primeiro ato da chamada Guerra da Tríplice Aliança. 

Em março deste ano, o Governo do Estado anunciou que o local de resistência e defesa do território nacional será revitalizado, ocasião em que a museóloga e primeira tenente Kauanna Lourdes, da Assessoria Cultural do CMO, relembrou o passado do Forte Coimbra. 

 “Quando o engenheiro militar Ricardo Franco vem para uma missão naquela região, ele observa um Forte de madeira na beira do rio. E ele relata isso para seu superior e sugere uma construção em pedra.

Então, ele volta para o Rio de Janeiro, e é designado como comandante de Coimbra, e projeta toda aquela estrutura. Ele se utilizou, principalmente, da pedra daquela morraria e do cal trazido de Corumbá. O Forte combateu sem estar pronto, apenas com as muralhas, sob o comando de Ricardo Franco. A parte interna  ainda não estava finalizada", expõe. 

Ela conta que o primeiro ataque registrado aconteceu em 1801, sob o comando do governador do Paraguai, Lázaro de Ribera, quando uma expedição de quatro escunas e duas canoas e aproximadamente 600 homens marcharam rumo à edificação. 

Nessa época foi cunhado também o laço entre Forte Coimbra e Nossa Senhora do Carmo, como bem esclarece o Exército Brasileiro em material de celebração à data, mostrando que a época de guerra serviu também para unir o povo à fé. 

Foi durante os confrontos com as tropas espanholas e paraguaias, entre 1801 e 1864, que alguns relatos populares e registros históricos indicam algumas "intercessões milagrosas da padroeira", apontada como responsável por poupar os defensores do Forte de tragédias ainda maiores. 

"O segundo ataque já é em 1864, e nesse momento, o Forte fica sob domínio paraguaio durante quatro anos.  No pós-guerra, em 1868, ele é reconstruído pelos brasileiros nos moldes que vemos hoje", completa a tenente Kauanna.

Importante lembrar que, atualmente, o Forte Coimbra está aberto para visitações, que podem ser agendadas através do email [email protected].

 

Assine o Correio do Estado

INTERIOR | MS

Preso pelo Gaeco, prefeito de Terenos pede afastamento do cargo

Henrique Budke pediu o afastamento "para poder se concentrar em sua defesa", conforme repassado pelos advogados

11/09/2025 12h00

Compartilhar
Henrique Wancura (PSD)

Henrique Wancura (PSD) FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

Nesta quinta-feira, cerca de 48 horas após a prisão do chefe do Executivo do município de Terenos, distante pouco mais de 30 quilômetros da Capital, o até então prefeito,  Henrique Budke (PSDB), pediu afastamento do cargo de principal cadeira da cidade. 

Conforme repassado pelo defensor de Henrique, o agora ex-chefe do Executivo de Terenos disse que "foi surpreendido com a operação". 

Vale lembrar que Henrique Wancura Budke foi preso ainda na segunda-feira (09), durante operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) batizada de "Spotless". Com 37 anos, ele foi reeleito no ano passado com 53,69% dos votos válidos, ou seja, 5.885 votos.

Agora, ele solicitou o afastamento da sua cadeira como chefe do Executivo, "para poder se concentrar em sua defesa". 

"Sempre pautou sua vida em honestidade e transparência. Pediu afastamento do cargo para poder se concentrar em sua defesa. E aguarda a evolução das apurações, depositando na Justiça a confiança de que a verdade provará sua inocência", complementa a defesa em nota. 

Entenda

Essa operação desdobrada pelo Gaeco mira um suposto esquema criminoso em Terenos, que seria voltado para fraudar licitações públicas locais, onde os contratos ultrapassam R$ 15 milhões, como bem acompanhou o Correio do Estado

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 59 de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com alvos nas cidades de Campo Grande e Terenos. 

Foi constatado em investigação a existência da organização criminosa, que agia com núcleos bem definidos contra a Administração Pública, se valendo de servidores corrompidos para fraudar o caráter competitivo das licitações públicas. 

Nesse sentido, haviam dois principais núcleos: 

  • o empresarial, composto por empreiteiros que se beneficiavam dos contratos fraudulentos.
  • o político-administrativo, formado por servidores como Isaac Cardoso Bisneto (ex-secretário de Obras) e Valdecir Alves Batista, responsáveis por direcionar editais

Assim, havia o direcionamento dos respectivos certames para beneficiar empresas participantes do esquema, com a elaboração de editais moldados e por meio de simulação de competição legítima. 

Além disso, havia o pagamento de propina para os agentes públicos que, falsamente, atestavam o recebimento de produtos, de serviços e, ainda, aceleravam os trâmites administrativos necessários aos pagamentos de notas fiscais decorrentes de contratos firmados entre os empresários e o poder público.

Com o desdobrar da situação, enquanto até a tradicional Festa do Ovo precisou ser cancelada, o vice-prefeito de Terenos é quem deve assumir o cargo interinamente já nesta quinta-feira (11).

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)
loterias

/ 19 horas

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)

2

"Mais louco do Brasil" cancela rodeio e anuncia corte de gastos em Ivinhema
Facão

/ 21 horas

"Mais louco do Brasil" cancela rodeio e anuncia corte de gastos em Ivinhema

3

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada
Cidades

/ 1 dia

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada

4

Contar rejeita troca de candidatura ao Senado por disputa a prefeito em 2028
ARTICULAÇÕES

/ 1 dia

Contar rejeita troca de candidatura ao Senado por disputa a prefeito em 2028

5

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista
Cidades

/ 2 dias

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei