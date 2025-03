Prefeita cobra ajuda do governo federal para manter Casa da Mulher Brasileira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), cobra do governo federal ajuda financeira para manutenção da Casa da Mulher Brasileira. Segundo a chefe do Executivo Municipal, a provocação já foi feita à União.

"A minha provocação para o governo federal é que tenha recursos para a manutenção da Casa da Mulher Brasileira, não só de Campo Grande, mas das outras cidades no PAís. O recurso veio para a Casa da Mulher foram só dois anos, em 2015 e 2016, e a nossa provocação é que esse recurso tenha continuidade agora", disse a prefeita, durante evento de lançamento de um conjunto de políticas públicas voltadas para as mulheres, nesta segunda-feira (10).

"Se nós temos um alto índice de violência contra a mulher, não só em Campo Grande, mas no País, nós precisamos de políticas públicas tripartite, os municipios sozinhos não conseguem gerir todo esse desafio. Entao estamos provocando o governo federal e o governo estadual para essa ampliação", acrescentou.

Questionada sobre o valor necessário do recurso, a prefeita afirmou que não é possóvel dizer um custo real, pois a gestão da Casa da Mulher é 30% do Município e 70% do Governo do Estado, atualmente.

"Tinham cargos que eram mantidos pelo governo federal e hoje é pelo municipal", exemplificou, acrescentando que além de pessoal, a ampliação da casa e serviços também precisam de verba federal.

"Eu acho que é um recurso justo, tripartite, e que vai trazer a ampliação dos serviços e atendimento às mulheres", concluiu Adriane Lopes.

Políticas públicas para mulheres

A prefeitura lançou, nesta segunda-feira (10), um conjunto de políticas públicas inovadoras voltadas para as mulheres.

Entre os projetos de caráter permanente estão: Sorrindo pra Vida, Emprega Mulher, Escola de Capacitação para Mulheres (Scap Semu), Mulheres Inclusivas, Mulheres Conectadas, Empreenda Bem Mulher, Sala da Mulher Empreendedora (em parceria com o Sebrae), Dossiê Mulher e Ouvidoria da Mulher.

O Sorrindo pra Vida oferecerá tratamento odontológico gratuito para mulheres vítimas de violência que sofreram sequelas faciais.

O Emprega Mulher terá um polo na Fundação Social do Trabalho (Funsat) com um servidor treinado para verificação de vagas ofertadas de acordo com o perfil da mulher para possível encaminhamento para o mercado de trabalho e emissão da carteira de trabalho, principalmente para as mulheres vítimas de violência domésticas.

A Escola de Capacitação para Mulheres será um espaço espaço oferecerá 31 cursos presenciais e 40 na modalidade EAD, selecionados conforme a demanda do mercado de trabalho, especialmente com base nas oportunidades geradas pela Rota Bioceânica.

Já o Mulheres Inclusivas contará com o primeiro assistente social surdo formado no estado e o terceiro do Brasil, que ministrará palestras preventivas para a comunidade surda, garantindo acesso à informação por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O projeto Mulheres Conectadas vai proporcionar às mulheres conexões com a tecnologia e inovação, possibilitando acesso ao Telecentro Mulheres Conectadas, podcasts e outros.

O projeto Empreenda Bem Mulher vai proporcionar orientação, capacitação e preparo para o sucesso nos negócios.

A Sala da Mulher Empreendedora tem como objetivo o atendimento qualificado às mulheres, em prol dos pequenos negócios, bem como potenciais Empresárias, Microempreendedoras Individuais e Microempresas de Pequeno Porte.

A Ouvidoria da Mulher é um canal de suporte, apoio, orientação e atendimento das demandas, gerando oportunidade de registrar reclamações, a sugestões, elogios, solicitações de providências e outros.

O Dossiê Mulher é uma publicação da atualização dos dados pertinentes aos atendimentos oferecidos às mulheres vítimas de violência, pelos diversos serviços da Rede de Proteção, que está na terceira edição e disponível no site da Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu).

Por fim, o Projeto Recomeçar Moradia será ampliado para dobrar o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica com o valores para o pagamento do aluguel de até R$ 500.